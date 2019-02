Trollové v Kanadě šířili přes twitter falešné zprávy, síť už zablokovala přes dva tisíce účtů

V Kanadě šířili trollové několik let falešné zprávy přes sociální síť Twitter. Přišla na to kanadská veřejnoprávní televize a rozhlas ve speciální analýze. CBC nechala prověřit skoro 10 milionů tweetů a zjistila, že přes 20 tisíc jich cílilo na Kanaďany. Otawa 8:37 13. února 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Někteří uživatelé Twitteru budou moci twítnou o 140 znaků obsáhlejší twít. | Foto: Kacper Pempel | Zdroj: Reuters

Trollové byli velmi aktivní. Každý den sdíleli stovky příspěvků na twitter. Z analýzy vysílací společnosti CBC vyplývá, že falešné zprávy posílalo do světa asi 245 účtů. To je také počet profilů, které jsou nyní na twitteru smazány. Podle CBC to vypadá, že trollové pocházejí z Ruska, Íránu nebo Venezuely.

Trollové retweetovali příspěvky z ověřených účtů, a tak se obětí manipulace stala například i právě televize CBC. Její tweety s nějakým dodatkem sdíleli trollové nejvíc. Dále retweetovali třeba televizi Russia Today nebo příspěvky amerického prezidenta Donalda Trumpa.

Zajímavé ale je, že falešné účty neměly skoro žádné sledující. Takže se spíš snažily ovlivňovat mínění a šířená témata, například používáním hashtagů.

Trudeau i Trump

Obsah jejich tweetů se liší podle toho, odkud falešné zprávy přicházely. Obecně se nejvíce týkaly migrace a kanadského plánu na stavbu dálkových potrubí. Nejčastěji se v příspěvcích objevovala slova Kanada, Trudeau, Trump nebo útok, uprchlík a muslim.

Například jeden z příspěvků z roku 2017 tvrdil, že „Kanada chce přijmout neověřené muslimské uprchlíky zadržené na amerických letištích“ a na tenhle text navazoval o pár dní později další titulek, že „Globalista Trudeau chce zrušit hranici s USA“.

Ropovody do USA

Trollové upozorňovali například na ropovody vedoucí ze Spojených států do Kanady, která nemá jiné způsoby přivádění ropy. V minulých letech se kanadská vláda v čele s Justinem Trudeauem snažila vybojovat rozšíření ropovodů a plynovodů.

A to způsobilo rozpory mezi Kanaďany a Američany, především těmi domorodými, přes jejichž území často trubky vedou. Do celého boje zapadá také Írán, který měl podle odborníků zájem na tom, aby kanadský projekt nevyšel, protože by se pak severoamerická země mohla stát dalším odběratelem íránské ropy.

Trollové se snažili působit i na politiky. Například často citovali Mika Hudemu, kanadského aktivistu ze skupiny Greenpeace, který je velkým kritikem kanadských projektů ropovodů a plynovodů. A na politiky cílili i další trollové, nejen íránští. Především se připravovali na zásahy do voleb, které čekají Kanadu v říjnu tohoto roku.