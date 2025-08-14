Pobřeží Číny zasáhla tropická bouře Podul, přinesla 70 mm srážek za hodinu. Pohřešuje se přes 140 lidí
Jihovýchodní pobřeží Číny ve čtvrtek zasáhla tropická bouře Podul, která na některých místech přinesla přes 70 milimetrů srážek za hodinu, napsala agentura Reuters. V Hongkongu podle ní živel narušil chod nemocnic a soudů. Úřady tam kvůli počasí odročily slyšení v procesu s mediálním magnátem a prodemokratickým aktivistou Jimmym Laiem.
Podul podle Reuters zeslábl z tajfunu na tropickou bouři poté, co ve středu zasáhl Tchaj-wan, kde připravil desítky tisíc domácností o dodávky elektřiny, přes 140 lidí zranil a jeden člověk se pohřešuje.
Západ USA zasáhla po 84 letech tropická bouře. Způsobila povodně i v pouštní oblasti Údolí smrti
Číst článek
Přestože živel zeslábl, mohl by na jihu Číny způsobit chaos, protože oblast se stále vzpamatovává z nejsilnějších dešťů za poslední generace, které ji zasáhly minulý týden, píše Reuters.
V Hongkongu úřady uzavřely ambulantní zdravotnická střediska, v provozu zůstává pohotovostní a urgentní zdravotní péče. Činnost přerušila také tamní pošta.
Počasí přerušilo i proces s bývalým hongkongským mediálním magnátem Laiem, který měl dnes podle stanice BBC pokračovat závěrečnými řečmi. Přední kritik čínského režimu čelí obžalobě z porušení kontroverzního zákona o národní bezpečnosti, který Čína v bývalé britské kolonii Hongkongu zavedla v reakci na prodemokratické protesty z roku 2019. Laie prokuratura viní ze spiknutí se zahraničními silami, za což mu hrozí až doživotní vězení. Lai obvinění odmítl.