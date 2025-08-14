Pobřeží Číny zasáhla tropická bouře Podul, přinesla 70 mm srážek za hodinu. Pohřešuje se přes 140 lidí

Jihovýchodní pobřeží Číny ve čtvrtek zasáhla tropická bouře Podul, která na některých místech přinesla přes 70 milimetrů srážek za hodinu, napsala agentura Reuters. V Hongkongu podle ní živel narušil chod nemocnic a soudů. Úřady tam kvůli počasí odročily slyšení v procesu s mediálním magnátem a prodemokratickým aktivistou Jimmym Laiem.

Peking Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Bouře Podul

Bouře Podul | Zdroj: ANADOLU / Anadolu via AFP / Profimedia

Podul podle Reuters zeslábl z tajfunu na tropickou bouři poté, co ve středu zasáhl Tchaj-wan, kde připravil desítky tisíc domácností o dodávky elektřiny, přes 140 lidí zranil a jeden člověk se pohřešuje.

Západ USA zasáhla po 84 letech tropická bouře. Způsobila povodně i v pouštní oblasti Údolí smrti

Číst článek

Přestože živel zeslábl, mohl by na jihu Číny způsobit chaos, protože oblast se stále vzpamatovává z nejsilnějších dešťů za poslední generace, které ji zasáhly minulý týden, píše Reuters.

V Hongkongu úřady uzavřely ambulantní zdravotnická střediska, v provozu zůstává pohotovostní a urgentní zdravotní péče. Činnost přerušila také tamní pošta.

Počasí přerušilo i proces s bývalým hongkongským mediálním magnátem Laiem, který měl dnes podle stanice BBC pokračovat závěrečnými řečmi. Přední kritik čínského režimu čelí obžalobě z porušení kontroverzního zákona o národní bezpečnosti, který Čína v bývalé britské kolonii Hongkongu zavedla v reakci na prodemokratické protesty z roku 2019. Laie prokuratura viní ze spiknutí se zahraničními silami, za což mu hrozí až doživotní vězení. Lai obvinění odmítl.

ČTK Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Zprávy ze světa

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme