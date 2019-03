Kanadský premiér čelí nařčení, že zasahoval do vyšetřování korupční kauzy

Justin Trudeau v pátek oznámil obměnu kabinetu, do vlády nastupují tři noví ministři. Nad vládou visí obvinění, že kanadský premiér a jeho lidé zasahovali do vyšetřování korupce, upozorňuje The Finacial Times. Ekonomika země navíc výrazně zpomaluje. Kanadu v říjnu čekají parlamentní volby. Ottawa 17:01 2. března 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kanadský premiér se snaží setřást obvinění, že zasahoval do vyšetřování korupční kauzy (ilustrační foto). | Foto: Christinne Muschi | Zdroj: Reuters

Justin Trudeau za sebou má těžký týden. Ve středu promluvila Jody Wilson-Raybould, bývalá ministryně spravedlnosti vlády, o údajném zasahování Trudeaua a jeho lidí do korupční kauzy, kterou vyšetřovala. V pátek pak byla zveřejněna nová data potvrzující zpomalování kanadské ekonomiky v posledních měsících.

Kanadský premiér ve snaze reagovat na záplavu negativních zpráv ohlásil výměnu třech ministrů. Zemi čekají ani ne za osm měsíců volby a poslední průzkumy naznačují, že opoziční konzervativci posilují.

‚Soustředěný a nepřetržitý nátlak‘

Wilson-Raybould vypověděla, že na ni lidé z premiérova týmu vyvíjeli „soustředěný a nepřetržitý nátlak“, aby odložila vyšetřování stavební společnosti SNC-Lavalin. Nyní firma čelí obvinění, že uplácela libyjské úředníky v letech 2001 – 2011.

Bývalá kanadská ministryně spravedlnosti obvinila premiéra Trudeaua z ovlivňování vyšetřování. | Foto: Chris Wattie | Zdroj: Reuters

SNC-Lavalin sídlí v Québeku, kde zaměstnává 3 400 lidí a premiérovi spolupracovníci se obávali, že v případě nepříznivého rozsudku by společnost mohla přesunout výrobu jinam. Québek je provincií, která často rozhoduje kanadské volby, a pro Trudeauovy Liberály je tak klíčové tam v říjnových volbách vyhrát, píše BBC.

Miláček liberálů

Podle bývalé ministryně spravedlnosti na ni tlačili nejen Trudeauovy spolupracovníci, ale i samotný premiér, který ji údajně vybízel, aby „našla řešení“. Wilson-Raybould poté kanadského premiéra měla varovat, že je jeho počínání nepřijatelné.

Premiér její vyjádření ale kategoricky odmítl a hájí se, že jednal v mezích zákona. Podle svých slov měl na srdci vždy pouze zájmy kanadských pracujících.

Lídr opozičních konzervativců Andrew Scheer již premiéra vyzval k rezignaci. Pro Justina Trudeaua je obvinění o to nepříjemnější, že svoji politickou značku vybudoval na tématech, jako jsou transparentnost, slušná politika, podpora menšin či feminismus. Kanadský premiér se často stavěl do role morální protiváhy Donalda Trumpa. Jak pro deník Financial Times prohlásil Roland Paris, profesor mezinárodních vztahů na Ottawské univerzitě, „kauza již nyní poškodila politickou image Justina Trudeaua.“