Donald Trump má vypovídat pod přísahou. Rozhodl o tom soud v kauze jedné z jeho firmem

Bývalý americký prezident Donald Trump bude muset vypovídat pod přísahou při vyšetřování jeho firmy, které vede generální prokurátorka státu New York Letitia Jamesová. Ve čtvrtek tak rozhodl odvolací soud, po němž Trump požadoval zrušení obsílky prokuratury. New York 22:21 26. května 2022

Firma Trump Organization podle vyšetřovatelů manipulovala s hodnotou svého majetku, aby si zajistila výhodnější půjčky nebo se vyhnula placení některých daní. Trump zatím rozhodnutí nekomentoval, může se proti němu ještě odvolat, napsala agentura AP.

Trump v současné době čelí ve státu New York dvěma vyšetřováním, Jamesová zahájila občanskoprávní kauzu a manhattanská prokuratura vede vůči Trumpově firmě trestní řízení. Trumpovi právníci se snažili soud přesvědčit, že v občanskoprávní kauze exprezident nemůže vypovídat, protože by jeho odpovědi mohly být použity v paralelním trestním vyšetřování, čímž by byl exprezident nucen svědčit sám proti sobě. Státní odvolací soud dnes rozhodl, že mu tato skutečnost ve výpovědi nebrání.

Jamesová, která byla do funkce zvolena za Demokratickou stranu, nedávno oznámila, že její tým našel důkazy toho, že Trumpova firma uváděla podvodné nebo zavádějící hodnoty svého majetku ve svých finančních dokumentech.

Trump bude nyní zřejmě stát před obtížnou volbou, zda odpovídat na otázky vyšetřovatelů pod přísahou, nebo se odvolat na pátý dodatek ústavy, který umožňuje nevystoupit jako svědek v případu, v němž je člověk sám obžalovaný. Nevýhodou využití pátého dodatku je podle expertů to, že takový krok často porota vnímá jako svým způsobem přiznání viny a rovněž neumožňuje obžalovanému přednést před soudem svou verzi událostí.

Manhattanská prokuratura loni obvinila Trump Organization a jejího dlouholetého finančního šéfa Allena Weisselberga z daňových podvodů. Firma i Weisselberg to odmítají.

Trump obě vyšetřování vedená prokurátory zvolenými za demokraty označuje za politicky motivovaná a veškerá obvinění odmítá.