Trump aktivoval válečný zákon z 18. století. Přes zákaz soudu deportoval 200 lidí do věznice v Salvadoru

Vláda Spojených států deportovala přes dvě stě lidí do vězení ve středoamerickém Salvadoru. Trumpova administrativa tvrdí, že jde o členy venezuelského gangu, který označila za teroristickou organizaci. Kritici upozorňují, že nikdo neví, kdo to vlastně z amerického území zmizel, aniž by měl možnost hájit se u soudu. Trump deportace umožnil aktivací válečného zákona z 18. století, což soud mezitím dočasně zablokoval. Washington/San Salvador 16:52 17. března 2025

Zákon, který podle Trumpa deportace umožňuje je tzv. Alien Enemies Act zavedený kongresem v roce 1798. Ten umožňuje zatýkat a deportovat cizince v době války bez soudního procesu.

Aktivovaný byl jen třikrát v americké historii, pokaždé za války. Naposledy za druhé světové války, kdy na jeho základě Američané zavírali do internačních táborů lidi s německými, italskými a hlavně japonskými kořeny, a to i americké občany.

Trumpova vláda tvrdí, že je potřeba tento zákon uplatnit proti venezuelskému gangu Tren de Aragua, který mj. i na americkém území působí a Trumpova vláda ho označila za teroristickou organizaci. Soud zavedení tohoto zákona dočasně zablokoval, ale mezitím už americká vláda nechala víc než dvě stě lidí deportovat do věznice v Salvadoru.

Objevily se také záběry nakrátko ostříhaných, do bílých stejnokrojů oblečených mužů, vlečených v poutech do tamní věznice. Soudce podle agentury AP vydal nařízení, aby se letadlo s deportovanými vrátilo zpátky, což se ale nestalo – Bílý dům to zdůvodňuje tím, že už letadlo bylo mimo americké území.

Trumpovo jednání kritizují různé lidskoprávní organizace, například Centrum pro právní obranu přistěhovalců uvádí, že jedním z deportovaných byl jejich klient, který je gay, umělec, utekl loni z Venezuely před tamní diktaturou, zažádal ve Spojených státech o azyl, a teď zmizel, a že takto může americká vláda bez soudu deportovat kohokoli.

Washingtonská kancelář pro Latinskou Ameriku upozorňuje, že takto může americká vláda bez soudu deportovat jakéhokoli Venezuelana. Historik Tymothy Snyder upozorňuje na to, že vlastně nikdo neví, kdo byli ti lidé, které Spojené státy deportovaly do Salvadoru a že – cituji: „pokud necháte vládu deportovat lidi do gulagu v zahraničí pouhým vyslovením slova terorismus, pak očekávejte, že brzy taky budete označeni za teroristu.“

Někteří právníci také upozorňují, že Trumpova vláda se nejen v tomto případě odmítá řídit nařízením soudů, takže vláda práva v zemi přestává existovat, což Bílý dům odmítá. Začínají se ale také množit i případy dalších uvězněných či deportovaných cizinců, kteří jsou ve Spojených státech jako turisti nebo tam pracují.

Zatím posledním známým případem je lékařka z Brownovy univerzity, které USA zrušily vízum a deportovaly ji do Libanonu, přestože to soud zablokoval a na pondělí nařídil projednání případu.

Trumpova vláda se dohodla se salvadorským prezidentem Bukelem už dříve dohodla na širší spolupráci. Zemi hned po nástupu do funkce navštívil ministr zahraničí Marco Rubio. Mluvilo se dokonce i o tom, že by do salvadorských vězení mohli být zavíráni američtí občané, což by podle mnoha právníků bylo protizákonné.

Salvadorský prezident Bukele teď na sociálních sítích sdílel zprávu o tom, že americký soud deportaci Venezuelanů do Salvadoru zablokoval s posměšnou poznámkou: „příliš pozdě“. Salvador nabídl Spojeným státům uvěznit až 300 lidí na jeden rok za šest milionů dolarů. Americký ministr zahraničí Rubio to označil za velmi dobrou cenu, která ušetří peníze americkým daňovým poplatníkům.

Deportovaní byli umístění do věznice s označením CECOT, kam salvadorský režim zavírá členy svých násilných gangů i ty, které za ně označuje, a to za přísných podmínek a podle některých pozorovatelů za porušování lidských práv.