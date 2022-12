Trumpovo ego začíná obtěžovat. Přerostlé dítě v Bílém domě nikdo nechce, všímá si odborník na USA

Zvláštní vyšetřovací výbor amerického Kongresu podal podnět k trestnímu stíhání bývalého prezidenta Donalda Trumpa. Jak závažný je postup výboru? Jde o útok na celou republikánskou stranu, jak tvrdí Trump? A co to znamená pro jeho další ohlášenou kandidaturu? Vladimír Kroc se ptal odborníka na Spojené státy americké Daniela Anýže z Aktuálně.cz. Praha 0:10 22. prosince 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Daniel Anýž, novinář | Foto: Kateřina Cibulka | Zdroj: Český rozhlas

Kromě Donalda Trumpa kongresmani doporučili stíhat i několik Trumpových spolupracovníků. Z čeho je podle vyšetřovacího týmu konkrétně vinen exprezident Spojených států amerických?

Trump je obžalován ze čtyř trestných činů. Nejvážnější je asi podněcování k povstání, což se vztahuje konkrétně k 6. lednu loňského roku, kdy Trump svojí kanonádou na Twitteru a ve veřejných prohlášeních připravoval své příznivce na to, že ve Washingtonu se budou dít divoké věci. Na demonstraci poté vyzýval, aby šli lidé na Kongres a ukázali sílu.

Donald Trump je obrovský hráč. Je až s podivem, že ho zatím žádná kauza nesemlela. Přesto skalní příznivce ztrácí. Humbukem kolem Trumpa už jsou unaveni, vysvětluje Daniel Anýž

Podle komise byl Trump ústřední postavou událostí 6. ledna a nebýt jeho, nic z toho, co se stalo, by se neudálo. Druhé vážné obvinění je bránění průchodu spravedlnosti, kdy se Donald Trump snažil ovlivňovat svědky a zadržovat lidi, které si Kongres předvolával, aby šli svědčit.

Jak si vysvětlit, že někdejší prezident onoho 6. ledna nejméně tři hodiny nereagoval na naléhání spolupracovníků a členů rodiny, aby vyzval k zastavení nepokojů a povolal bezpečnostní složky?

Já bych řekl, že to je Donald Trump v kostce. Je tam všechno, proč tento člověk nikdy neměl být americkým prezidentem. Dokážu pochopit, proč ho Američané volili, nicméně on čekal, jak se to vyvine. Věděl, že je to velký bezpečnostní průšvih. Přesto se alibisticky rozhodl vyčkat, co z toho bude. Kdyby to totiž náhodou dopadlo v jeho prospěch, tedy že by se nepodařilo potvrdit závěrečnou certifikaci výsledků voleb, okamžitě by navázal nějakým dalším vývojem a byl by schopen Ameriku dovést na hranu ústavní krize.

Kromě alibismu a bezohlednosti je celé jeho prezidentství i jeho život pouze o něm. Přestože byl upozorňován svými nejbližšími spolupracovníky už 14 dní po volbách, že se nenašly žádné dalekosáhlé podvody, podal jeho tým 60 žalob, z nichž pouze jedna marginální uspěla v Pensylvánii. Všechno ostatní shodili jím jmenovaní soudci pod stůl. On se ale rozhodl použít jakékoli prostředky, aby se udržel u moci.

Doporučení kongresového výboru zatím není závazné. Jak moc tato kauza narušuje Trumpovu pozici v očích jeho skalních příznivců?

Skalní příznivci mu odpustí leccos. Otázka je, kolik skalních příznivců mu ještě zbývá. Já si myslím a ukazují to i průzkumy, že skalní podpora Donalda Trumpa se začíná odlupovat. Trump už pro republikány není kandidátem číslo jedna ve volbách 2024. Přeskočil ho floridský guvernér Ron DeSantis. A i když vůbec nevíme, jestli Ron DeSantis bude kandidovat – je relativně mladý a může si klidně další čtyři roky počkat, než se nechat vláčet Trumpem bahnem – naznačuje to, že republikáni jsou Trumpovým egem a humbukem kolem něj už trochu utahaní.

Chtějí si nechat jeho styl politiky, ale nemohli si prostě nevšimnout, že Trump ke všemu dává podněty. Jaký má smysl odnést si z Bílého domu tajné dokumenty? Uskladnit je na místech, jež jsou volně přístupná, trucovat, že je nevrátíte a pak si je nechat zabavit při prohlídce FBI. Ano, Trumpův volič si myslí, že šlo o domovní razii. Nicméně volič, který by ho chtěl volit kvůli politice, by si zákonitě musel říct, jestli má zapotřebí mít přerostlé dítě v Bílém domě?

Na floridského guvernéra ztrácí Trump už 20 procentních bodů. Přestože to v tuto chvíli nic moc neznamená, co ještě to naznačuje?

Naznačuje to chuť voličů, kteří dvakrát volili Trumpa, přepřáhnout koně a mít silného politika. A to Ron DeSantis je. Ukázal to na Floridě ve smyslu efektivity, funkčnosti, schopnosti prosadit svoji pravicovou agendu, ve které by navázal na Trumpa, ale který nebude sám sobě kazit své politické renomé a program tím, že bude vytvářet jeden zbytečný skandál za druhým. A to, co sráželo Trumpa teď, byly kongresové volby, kdy jím podpoření kandidáti, jejichž jedinou kvalifikací bylo, že souhlasili s jeho lží, že volby byly ukradeny, propadli. Republikáni kvůli tomu ztratili Senát, ztratili kvůli tomu vyhratelná guvernérská křesla. A zatímco Trump říkal, že budou unavení z jeho vítězství, tak dnes už republikáni říkají, že začínají být unaveni z Trumpových proher.

Jaký dopad by případná obžaloba měla na Trumpovu ambici vrátit se do Bílého domu?

Jsou různé právní výklady. Nicméně když se přidržíme jenom americké ústavy, tak by mohl kandidovat. V ústavě není nic, co by říkalo, že obžalovaný člověk nemůže kandidovat. Takže tam je to stále otevřené.

Jak se Donaldu Trumpovi daří všechny kauzy ustát? Pokud by americké ministerstvo spravedlnosti výzvu výboru vyslyšelo, jaké tresty by obžalovaným hrozily? Proč si ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vybral ke své zahraniční návštěvě právě USA? A nemůže podpora Ukrajiny narazit na odpor na domácí americké scéně? Poslechněte si celých 20 minut Radiožurnálu výše.