Trump apeluje na Evropu, aby nekupovala ruskou ropu. ‚Vydělali na ní 27 miliard,‘ uvedl zástupce

Americký prezident Donald Trump ve čtvrtek evropským lídrům sdělil, že Evropa musí přestat nakupovat ruskou ropu, která podle něj pomáhá Moskvě financovat válku proti Ukrajině. Informoval o tom agenturu Reuters představitel Bílého domu.

Podle představitele Washingtonu pozval Donalda Trumpa na jednání koalice ochotných Emmanuel Macron

Trump promluvil k evropským lídrům na čtvrtečním jednání takzvané koalice ochotných, které se zabývalo pomocí Ukrajině.

K jednání, které vedl francouzský prezident Emmanuel Macron, se připojil telefonicky. Podle představitele Washingtonu ho na schůzku pozval Macron a další lídři.

„Prezident Trump zdůraznil, že Evropa musí přestat nakupovat ruskou ropu, která financuje válku. Rusko totiž za jeden rok získalo z prodeje paliv z Evropské unie 1,1 miliardy eur (27 miliard korun). Dále zdůraznil, že evropští lídři musí vyvinout ekonomický tlak na Čínu, aby přestala financovat ruské válečné úsilí,“ uvedl představitel.

