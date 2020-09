Trumpovy útoky byly stupidní, Biden se točil v kruhu. Debata je pro oba promarněnou šancí, míní Klvaňa

„Chvílemi jsem měl dojem, že se prezident Trump snaží stáhnout svého oponenta do pomyslného zápasu v bahně a do značné míry se mu to podařilo,“ komentuje první americkou předvolební debatu Tomáš Klvaňa z New York University Prague. Serveru iROZHLAS.cz řekl, že zatímco prezidentovy útoky podle něj byly příliš prvoplánové, Joe Biden „trestuhodně zanedbal“ příležitost reagovat na největší skandál, kterému Donald Trump v současnosti čelí. Rozhovor Cleveland 15:12 30. září 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Trump s Bidenem mají za sebou první televizní debatu | Zdroj: Reuters

Prezident Donald Trump s jeho demokratickým protikandidátem Joem Bidenem mají za sebou první televizní debatu, které obvykle bývají velmi vyostřené. Ta úterní ale byla podle řady komentátorů ještě vyhrocenější, než se čekalo. Jaký byl váš dojem z debaty?

Chvílemi jsem měl dojem, že se prezident Trump snaží stáhnout svého oponenta do pomyslného zápasu v bahně a do značné míry se mu to podařilo. Je to poměrně logická věc, protože Trump potřebuje změnit trajektorii předvolební kampaně, která se pro něj zatím nevyvíjí moc příznivě. V předvolebních průzkumech v posledních měsících stabilně prohrává, potřebuje proto změnit systém a přivodit mu nějaký šok, který by mu vyhovoval. Trump se pokoušel vyvést z míry jak Bidena, tak moderátora debaty Chrise Wallace. Ale nejsem si jist, že to fungovalo.

Nechal se tedy Biden do toho pomyslného bahna stáhnout?

Do značné míry neodolal. Už jen to, že nazval prezidenta klaunem, rasistou a celou řadou dalších epitet, svědčí o tom, že se Biden nechal do zápasu v bahně stáhnout poměrně výrazně. Ale nemyslím si, že by to v tuto chvíli Trumpovi zvlášť pomohlo, protože potřebuje získat na svou stranu nerozhodnuté voliče.

Ty, kteří mu tleskají za jeho osobní útoky, řadu lží a nesmyslů, která neustále vypouští z úst, už má na své straně. Ti Trumpa volit budou, on ale potřebuje nerozhodnuté voliče, kterých je dnes strašně málo - možná jen pět procent. Většinou to jsou lidé, kteří žijí na předměstí velkých měst, často mají vysokoškolské vzdělání, většinou běloši.

Ve volbách budou pravděpodobně rozhodovat ženy z předměstí, což je skupina, které se tento styl nelíbí – agresivní útoky, neustálé osočování, změna tématu v okamžiku, kdy se to Trumpvoi nehodí. Nejsou to věci, které by podle mě těmto voličkám imponovaly.

V tomto ohledu se Trump sice pokoušel dostat Bidena na svou úroveň, trochu se mu to i povedlo, ve skutečnosti ale potřebuje voliče z předměstí neutralizovat – to znamená otrávit je tak, aby nešli volit. Anebo je v lepším případě přesvědčit, že je Joe Biden člověkem, který umožní nástup radikální levice. Pak by volili právě Trumpa. Ale ani k jednomu z těchto výsledků podle mě neudělal jediný krok. Jeho útoky byly příliš stupidní a prvoplánové, spíš se obracel na svou voličskou základnu než na nerozhodné voliče.

Biden: ‘It’s hard to get any word in with this clown’



End this debate. It's completely pointless.

Trump refuses to answer questions and just screams over everyone, argues with the moderator, lies every time he opens his mouth.#Debates2020 pic.twitter.com/LBjBwYNe6U — Holly Figueroa O'Reilly (@AynRandPaulRyan) September 30, 2020

Bidenovi je často vyčítáno, že působí unaveně a že jeho hlavní zbraní je především to, že není Trump. Potvrdil během debaty tento obraz, nebo ho dokázal do určité míry zvrátit?

Myslím, že se mu bohužel nepovedlo přesvědčit Američany o tom, že přes svůj vysoký věk – připomeňme, že mu v listopadu bude 78 – je neustále mentálně agilní. Je na něm opravdu vidět jistá únava, ale není to samozřejmě tak, že by nevěděl, co říká – to jsou republikánské karikatury, které vytrvale opakuje Fox News a není na nich nic pravda. Oproti Trumpovi ale Joe Biden působil mnohem méně energicky a dokonce i méně koherentně.

Kdo je Tomáš Klvaňa? Amerikanista Tomáš Klvaňa je komentátor a bývalý mluvčí prezidenta Václava Klause. Žil ve Spojených státech, dnes působí na New York University Prague.

Joe Biden se několikrát nechal tak vyvést z míry, že nedal dohromady víc než tři věty. Za každou jeho třetí větou následovala jakási krize významu, kdy se už člověk musí jen dohadovat, co chce říct. Začínal se točit v kruhu. Laťku, kterou musel zdolat a která je dnes velmi nízko, se mu podařilo přelézt tak tak. Myslím, že nepropadl, ale nebyl to natolik suverénní výkon, aby si středoví voliči řekli: „Joe Biden je na výši, nemá cenu o tom pochybovat, budeme ho volit.“ V tomto ohledu má do dalších dvou debat před sebou ještě dost práce.

‚Trestuhodné zanedbání‘

Došlo na řadu témat. Trump s Bidenem se přeli o obsazení nejvyššího soudu, o přístupu k pandemii covidu-19, násilí kolem demonstrací v amerických městech nebo o regulérnosti voleb. Zaznělo během debaty něco, co vás osobně překvapilo?

Spíš mě překvapilo to, že Donald Trump nedokázal přesvědčivě reagovat na otázku rasových nepokojů. Je neustále obviňován z toho, že mu rasové nepokoje vyhovují a snaží se je rozdmýchávat. Nejsem si úplně jist, že se mu to právě u skupiny voličů, kterou potřebuje dostat na svou stranu nebo aspoň odradit od voleb, úplně podařilo.

Wallace i Biden se ho napřímo ptali, jestli razantně odmítne nacionalistické bělošské rasisty, které nyní často vidíme demonstrovat v ulicích amerických měst ve prospěch Donalda Trumpa. A prezident se od nich v uvozovkách „distancoval“ takovým způsobem, že to skoro znamenalo jejich podporu (Členům nacionalistické skupiny Proud Boys vzkázal: „Stáhněte se a čekejte“ – pozn. red.).

To bylo neuvěřitelné. Myslel jsem si, že Trump bude v tomto ohledu hrát přeci jen umírněnější roli. Nemyslím, si sice, že by na svou stranu získal černošské obyvatelstvo, ale pokud bude působit jako stoupenec rasistického nacionalismu, tím na svou stranu středové voliče z předměstí opravdu nezíská.

Chris Wallace asked President Trump during Tuesday's debate whether he was willing "to condemn white supremacists and militia groups."



"Proud Boys, stand back and stand by," he replied. "This is not a right-wing problem. This is left wing.”



Read more: https://t.co/bQGgIi54Ft pic.twitter.com/y7SSR96qEs — The New York Times (@nytimes) September 30, 2020

Pak mě docela překvapilo, že Joe Biden nedokázal razantněji využít poslední zprávy před prezidentskou debatou, kterou zveřejnil deník New York Times o daňových přiznáních Donalda Trumpa. Z ní vyplývá nejen nehorázný fakt, že Donald Trump v podstatě neplatí federální daně, ale především – a to Biden naprosto opominul, což je naprosto trestuhodné zanedbání – to, že Donald Trump zdaleka není tak úspěšný byznysmen, za kterého se vydává.

Je zadlužený až po uši a vůbec nevíme, komu dluží oněch 300 až 400 milionů dolarů. To je v tuto chvíli jednoznačně národní riziko číslo jedna, a to měl Biden proti Trumpovi využít daleko razantněji.

Řada jeho voličů, zejména lidé, kteří mají základní nebo střední vzdělání, Trumpa volí, protože ho obdivují. Myslí si, že to je miliardář a úspěšný byznysmen. Daňová přiznání, která se dostala na světlo veřejnosti zásluhou deníku New York Times, ale zcela jasně dokazují, že Trump není žádný miliardář a že jediným jeho úspěšným projektem za posledních 20 let byla televizní reality show, která mu přinesla něco přes 400 milionů dolarů. Tyto peníze ale dokázal prošustrovat tím, že kupoval golfová hřiště po celém světě, která dnes prodělávají a dostala ho do minusu.

Je daňová kauza něčím, co může Donaldu Trumpovi před volbami výrazně uškodit a srazit na kolena? Je právě tohle kauzou číslo jedna?

Myslím, že zcela jednoznačně. Podle mě je to nejdůležitější zpráva posledních čtyř, pěti let a nejhorší skandál, kterému Donald Trump čelil.

Dnes také vidíme, proč celou dobu nechtěl zveřejnit svá daňová přiznání – vyplývá z nich, že není žádným zdatným byznysmenem a my ani nevíme, komu peníze dluží. Může dlužit nejrůznějším pochybným podnikatelům ve Spojených státech nebo dokonce i v zahraničí. Je známé, že banky - až na jednu výjimku, kterou je Deutsche Bank - s Donaldem Trumpem už mnoho let nechtějí mít nic společného a nepůjčují mu peníze. To je věc, která ho může poškodit dokonce i mezi lidmi, kteří z něj před čtyřmi lety udělali prezidenta.

Promarněná příležitost

Podle průzkumu zveřejněného televizí CNN 60 procent respondentů označilo za vítěze debaty Bidena, Trumpa jen 28 procent. Měl Biden skutečně navrch, nebo se podle vás ani nedá určit, že takto chaotickou debatu vlastně někdo vyhrál?

Nedá se to moc říct. Trump promarnil šanci oslovit nerozhodnuté voliče a podle průzkumů veřejného mínění to dokonce vypadá, že jeho vystoupení bylo spíš kontraproduktivní. A Joe Biden podal jen solidní výkon, který ho udrží v kampani. Trump mu ale svými osobními, agresivními útoky pomohl.

Zdá se tedy, že se na americké politické scéně začne stabilizovat konsenzus, že debatu vyhrál Biden. Pokud se ale podíváme na reakce a jednotlivé argumenty, osobně bych to spíš označil za remízu. Za promarněnou šanci pro oba kandidáty.

To ale pochopitelně vyhovuje Bidenovi, protože v předvolebních průzkumech vede velmi výrazně – nejen v těch federálních, ale hlavně v těch zhruba šesti až deseti státech, které budou rozhodovat. Je potřeba se dívat na státy jako Florida, Arizona, Severní Karolína, Wisconsin, Pensylvánie, Michigan a možná i Texas, což by bylo neuvěřitelné, pokud by republikáni prohráli Texas. Všude tam má Trump dnes velké problémy a on potřebuje přejít do ofenzivy, změnit křivku, ale to se mu nedaří a zjevně se mu to nepovedlo ani v první debatě. Pomyslná remíza tedy v tuto chvíli hraje do karet Bidenovi.

Do jaké míry jsou debaty a následné průzkumy pro volby vlastně určující? Vítězem letošní první debaty se podle průzkumu CNN stal Biden, v roce 2016 to byla v případě první debaty Hillary Clintonová (62 %), volby ale nakonec vyhrál Trump. A stejně tak ovládl první debatu v roce 2012 Mitt Romney (67 %), ale vyhrál Barack Obama…

Nejsou určující, to jste uhodila hřebíček na hlavičku. Je mýtus, že by byly prezidentské volby rozhodovány v debatách. Myslím, že žádná z prezidentských debat v USA nerozhodla volby včetně té první v roce 1960, nebo pro to alespoň nemáme žádná spolehlivá data. Co ale debaty mohou udělat, je takticky pomoct v kampani kandidátům, například změnit téma.

Teď bude záležet na tom, co Biden s pomyslným výsledkem první debaty udělá, ale sama o sobě debata nerozhodne. Klidně se může stát, že všechny tři debaty v uvozovkách „vyhraje“ Biden, stejně jako všechny tři debaty zcela jednoznačně vyhrála Hillary a nebylo jí to nic platné, a to samé se může stát Bidenovi. Přestože vede, souboj v rozhodujících státech je relativně těsný a není vůbec nepředstavitelné, že je Trump ještě zvrátí.

CNN Instant Poll on first debate on who won, 2020:



Biden 60% (+32)

Trump 28%



CNN Instant poll of first debate on who won, 2016:



Clinton 62% (+35)

Trump 27%



CNN Instant poll of first debate on who won, 2012:



Romney 67% (+42)

Obama 25% — Political Polls (@PpollingNumbers) September 30, 2020

Oba kandidáty čekají ještě další dvě debaty. Budou podle vás stejně vyostřené jako ta první, nebo se pokusí změnit strategie?

Záležet bude hlavně na formátu. Je možné, že jedna z těch debat bude takzvaný „town hall meeting“, což znamená, že otázky bude klást obecenstvo. Proběhne v aréně, kde budou sedět diváci vybraní jednotlivými kampaněmi, uprostřed budou sedět dva kandidáti a moderátor do toho nebude příliš zasahovat.

Tam si podle mě Trump dá pozor na to, aby někoho osobně nenapadal. Bude to mít klidnější průběh, protože to přeci jen není velká aréna, na kterou je zvyklý během svým meetingů, kam přijde deset, dvacet tisíc lidí a on křičí do mikrofonu své urážky.

Ve studiu, kde je zhruba 50 lidí, to fungovat nebude. Donald Trump je zkušený komunikátor a ví, že si to nemůže dovolit. Koneckonců něco podobného předvedl v nedávném televizním interview, kde se choval relativně dobře. Takže pokud to bude tento formát, dá se očekávat klidnější průběh debaty a méně osobních útoků.

Myslím si ale, že zažijeme ještě jednu debatu stejného formátu jako v úterý, a tam to podle mě bude podobné jako teď. Ostatně podobně postupoval Trump i proti Hillary Clintonové. Agresivní útoky pro něj nejsou nic nového, v noci na středu to bylo mnohem horší, ale kvalitativně se to od roku 2016 příliš nelišilo.