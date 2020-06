Biden i Trump jsou blíž boji o prezidentské křeslo. Vyhráli primárky v sedmi státech a Washingtonu

Bývalý americký viceprezident Joe Biden zvítězil v primárkách Demokratické strany ve všech sedmi státech, v nichž se v úterý hlasovalo, a také v hlavním městě Washingtonu. Republikánské primárky všude ovládl současný prezident Donald Trump, pro kterého je však nominační souboj jen formalitou. Washington 11:04 3. června 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prezidentskému kandidátovi Joe Bidenovi chybí už jen několik desítek hlasů, aby měl jistou účast ve volbách o příštího amerického prezidenta. | Foto: Joshua Roberts | Zdroj: Reuters

Bidenovi nyní zbývá jen několik desítek hlasů delegátů k tomu, aby si zajistil místo v listopadovém prezidentském souboji s Trumpem, informovala o tom agentura AP. V úterý se demokratické a republikánské primárky konaly kromě hlavního města Washingtonu ve státech Pensylvánie, Indiana, Rhode Island, Nové Mexiko, Montana, Jižní Dakota a Maryland.

Biden je posledním aktivním uchazečem o nominaci Demokratické strany do listopadových prezidentských voleb, všichni ostatní kandidáti již svoje kampaně pozastavili. Někteří z nich, například senátor Bernie Sanders z levicového křídla strany, se však stále uchází o hlasy voličů. Snaží se tím získat větší možnost promlouvat do vnitrostranických záležitostí.

Trumpův přístup ke koronakrizi ohrožuje životy i jeho znovuzvolení Číst článek

Bývalý viceprezident USA Biden musí i přes absenci konkurence nadále sbírat delegáty, jejichž hlasy budou rozhodovat na srpnovém sjezdu v Milwaukee. Pro automatický zisk nominace jich potřebuje 1991 z celkových 3979. Podle předběžných přepočtů agentury AP jich nyní má 1903.

Většina bývalých soupeřů z demokratického tábora již Bidena v kandidatuře oficiálně podpořila. V úterý tak učinil i Julián Castro, který ukončil boj o Bílý dům na počátku tohoto roku.

Republikánský nominační sjezd se měl původně konat od 24. srpna ve městě Charlotte v Severní Karolíně. Prezident Trump ale v úterý uvedl, že se bude muset uskutečnit jinde. Na twitteru to napsal krátce poté, co demokratický guvernér Severní Karolíny Roy Cooper řekl, že kvůli šíření koronaviru bude muset být sjezd výrazně menší, než se plánuje, a nutností bude dodržování předepsaných rozestupů a nošení roušek. Na sjezd by mělo podle dosavadních plánů dorazit kolem 19 000 lidí.

„Kvůli guvernérovi Severní Karolíny jsme teď nuceni se poohlédnout po jiném státě, který by hostil Republikánský celonárodní sjezd 2020,“ uvedl Trump na twitteru. Do jakého státu by takzvaný konvent chtěl šéf Bílého domu přesunout, ale nesdělil.

V USA se rozjíždí bezkontaktní kampaň. Biden vysílá ze sklepa, Trump doufá, že se dočká plných stadionů Číst článek

Trump má svoje místo v souboji o Bílý dům již v podstatě jisté a jeho potvrzení v roli kandidáta Republikánské strany bude čistě formální. Sjezd je však politicky významnou akcí, na níž se setkávají špičky strany z celých Spojených států. Prezident by měl na akci rovněž přednést bedlivě očekávaný proslov, jímž odstartuje horkou část předvolební kampaně.

Šéfka Celostátního výboru Republikánské strany (RNC) Ronna McDanielová uvedla, že začíná „s návštěvami mnoha měst a států“, které se podle ní nabídly jako místo konání sjezdu. Podle zdroje agentury AP chtějí republikáni brzy navštívit například Nashville ve státu Tennessee.

Společně s prezidentskými primárkami se v hlasujících státech konaly rovněž souboje o nominaci do voleb do Kongresu. Zajímavý výsledek přineslo hlasování v Iowě, kde nominační souboj prohrál kongresman Steve King, jenž slouží ve Sněmovně reprezentantů téměř dvě desetiletí. Ultrakonzervativec se nechvalně proslavil svými kontroverzními výroky, nazval například imigranty dobytkem nebo obhajoval roli incestu a znásilňování v lidských dějinách, když formuloval argument proti umělým potratům. V roce 2019 přišel o pozice ve výborech Sněmovny reprezentantů poté, co vyšly na veřejnost jeho poznámky, v nichž de facto hájil nadvládu bělochů nad dalšími etniky. O jeho křeslo se za republikány bude ucházet Randy Feenstra ze státního senátu.