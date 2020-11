‚Trump je falešný patriot.‘ Řada republikánů přechází k Bidenovi, k obratu dochází i mezi voliči demokratů

V porovnání s americkými prezidentskými volbami před čtyřmi lety se podíl nerozhodnutých voličů letos pohybuje jen v jednotkách procent. Drtivá většina Američanů má o příštím vedení Bílého domu jasno. Některým republikánským voličům Donald Trump vadí natolik, že letos raději volí demokratického kandidáta Joea Bidena. K obratu ale dochází i mezi demokraty. Od zpravodaje z místa Washington 14:15 3. listopadu 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Cedule podporující demokratické kandidáty | Foto: Jan Kaliba | Zdroj: Český rozhlas

Jedním z těch, kdo Donalda Trumpa v roce 2016 volil, v letošním roce ale dokonce veřejně podpořil jeho protikandidáta Joea Bidena, je bývalý voják Randy.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si reportáž Jakuba Luckého z USA

„Tento prezident se nezajímá o naši armádu. Je to falešný patriot, objímá vlajku, jako by účinkoval v televizní reklamě. A když měl možnost sloužit v armádě, tak to odmítl – využil svého postavení. Tohle má být prezident, ke kterému máme mít vztah, nebo je to spíš Joe Biden, jehož syn reálně byl členem armády?“ říká pro Radiožurnál.

Mezi důvody, proč se Randy rozhodl Trumpa zavrhnout, patří třeba i to, že šéf Bílého domu při návštěvě Francie vynechal kvůli dešti návštěvu hřbitova, kde leží vojáci padlí při vylodění v Normandii.

Kdo má větší šance, v čem jsou volby jiné a co bude po nich? Klíčové otázky a odpovědi k boji o Bílý dům Číst článek

Naopak o dvě generace starší veterán Bill si v poslední době Trumpa zamiloval. „Přesvědčil mě Trump. Ten chlap dal sliby a taky je splnil. Tak proč být dál nezávislý? Trump není politik, ale co řekl, to udělal. Proč jsem sakra nezávislý? Tak jsem se přidal k republikánům, až letos,“ popisuje Bill.

Republikánem ale nebyl odjakživa. „Volil jsem i (Billa) Clintona, když kandidoval poprvé. Pak vystoupil v televizi s tím jeho: ‚Nikdy jsem s tou ženou neměl pohlavní styk.‘ A bylo jasné, že jeho už nikdy, ani Hillary,“ dodává americký veterán.

Lepší prohrát

Demokraty ještě před osmi lety volil také Wayne, který tehdy hlasoval pro Baracka Obamu. V roce 2016 ale vhodil hlas Trumpovi a letos to udělal zase. „Proč jsem přešel k republikánům? Protože Obama v Bílém domě ničeho nedosáhl. Zlikvidoval naši armádu, ta musí být silná.“

Biden naopak získává podporu u těch, kteří dříve volili kandidáty třetích stran. Třeba Mike volil před čtyřmi lety kandidátku amerických Zelených Jill Steinovou, letos je ale přesvědčený demokrat, přestože ještě před deseti lety byl republikán.

Ačkoliv jsou republikáni stranou prezidenta Trumpa, část z nich se rozhodla podpořit Bidena, protože nynější šéf Bílého domu podle nich stranu poškozuje. Vznikl proto projekt „Republikánští voliči proti Trumpovi“, kde tito lidé mohou sdílet své příběhy.

„Jsem registrovaný volič republikánů od doby, kdy můžu volit. Tahle vláda mě ale přinutila to přehodnotit. Mám k Trumpovi mnoho výhrad. Trump není dobrým vůdcem, nepřijímá žádnou zodpovědnost, nedělá prostě nic,“ vzkázal na videu Noah z Arizony.