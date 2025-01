Trump bude chtít zajistit blahobyt příslušníkům elit. Nerovnosti se budou prohlubovat, myslí si odpůrkyně

Proti Trumpově politice ve vztahu k životnímu prostředí, migrantům, právu žen na interrupce nebo ochraně etnických nebo sexuálních menšin vyšly do ulic desítky tisíc lidí. Protesty ale nedosáhly takových rozměrů, jako po prvním zvolení Donalda Trumpa prezidentem. To do ulic Washingtonu vyšlo kolem půl milionu demonstrantů.

Pan Charlie z Marylandu pracoval ve zdravotnictví jako administrativní síla a na demonstraci přišel s transparentem „Máme volné místo v Bílém domě, hledá se psychiatr.“

Pan Charlie nepředpokládá, že by Trumpův tým najal někoho, kdo by mu řekl, že je nemocný. Jeho stav se ale podle Charlieho zhoršuje. V projevech prý častěji drmolí. Spadla z něj tíha stresu ze soudních procesů, které ho pronásledovaly a bude se teď snažit prosadit své nápady víc, než když měl nějaká omezení.

Doufá, že neprosadí seškrtání výdajů na pomoc Ukrajině. Podle pana Charlieho je to velmi důležité.

‚Vždycky podváděl‘

„Já mám docela obavy. Ten člověk je nečestný. Vždycky byl. Nemyslím si, že by to byl dobrý člověk. Určitě není skromný a pokorný. Kdokoli, kdo s ním hrál golf, vám řekne, že vždycky podváděl. Když dostane neomezenou moc, bude mít odvahu udělat něco úplně nelogického,“ říká pan Marc z Ohia.

Podle pana Marca je třeba Trumpův nápad s koupí Grónska výrazem vzteku. Lidé se té směšné myšlence smáli, když byl poprvé prezidentem.

Teď to bude chtít posměváčkům vrátit a pan Marc se obává, že to s převzetím Grónska pod americkou správu s užitím jakýchkoli prostředků myslí vážně. A to může být jen začátek. Takže pan Marc nevidí příští dva až čtyři roky moc nadějně.

Julia z Colorada není velkým fanouškem Donalda Trumpa, ale nechce snižovat jeho schopnosti udělat něco ve prospěch celé země. Staví se k tomu sice skepticky, ale zároveň uznává, že by měl dostat šanci.

Prohlubování nerovností

„Mám hodně obav z toho, co se bude dít pod Trumpovým vedením,“ říká Cara Honzak. Je členkou obecní rady města Takoma Park ve státě Maryland nedaleko Washingtonu a má svůj názor.

„Myslím, že celá vláda se nestará o blaho všech Američanů. Jde jim o narušení institucionálních norem, které jsme tu nastavili, a říkali to dost nahlas. Teď už bohužel na rozdíl od prvního Trumpova mandátu dobře vědí, jak na to,“ popisuje Cara.

„Pozitivní je, že od prvních čtyř let jeho vládnutí se v mnoha institucích přijaly pojistky jejich fungování. I přesto ale on a lidé kolem něj chtějí natolik zkoušet, kam až mohou zajít, že se jim nastavené normy podaří zrušit.“

„Umím si představit, že v příštích čtyřech letech bude fungování některých institucí přesměrované. Mnohem víc, než kdy dřív. Naše zem bude skládat zkoušku, jestli nás pojistky, které jsme zavedli a na které jsme byli tak hrdí, ochrání před nějakého druhu neofašismem.“

Podle Cary Honzak je jasné, že Trumpovým zájmem bude zajistit blahobyt pro příslušníky elit, i když na to všichni jeho stoupenci nevypadají, že by do takové skupiny patřili.

„Budeme zemí, která preferuje ty, kdo jsou muži, heterosexuálové, běloši a mají peníze,“ myslí si.

Nerovnosti ve společnosti se budou podle Cary Honzak prohlubovat a moc se bude upevňovat v rukách této úzké vybrané skupiny.