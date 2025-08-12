Trump čeká na ‚správná‘ čísla od úřadu statistiky práce. Nově ho povede ekonom konzervativního think-tanku
Americký prezident Donald Trump v pondělí jmenoval nástupce komisařky Úřadu pro statistiku práce Eriky McEntarferové, kterou začátkem měsíce odvolal poté, co ji bez důkazu obvinil z manipulace s daty o zaměstnanosti v USA. Novým komisařem úřadu se stane dosavadní hlavní ekonom konzervativního think-tanku The Heritage Foundation E. J. Antoni, napsala agentura Reuters.
Trumpa popudila zpráva ministerstva práce o tom, že americká ekonomika v červenci vytvořila výrazně méně pracovních míst, než se očekávalo. Připsal McEntarferové, kterou do funkce jmenoval jeho demokratický předchůdce Joe Biden, vinu za politicky motivovanou manipulaci.
„Potřebujeme přesná čísla o zaměstnanosti. Dal jsem pokyn svému týmu, aby tuto osobu jmenovanou z politických důvodů Bidenem okamžitě propustil. Nahradí ji někdo mnohem schopnější a kvalifikovanější,“ uvedl tehdy Trump.
Americká ekonomika v červenci vytvořila mimo zemědělský sektor zhruba 73 000 pracovních míst, informovalo začátkem srpna ministerstvo práce. Ekonomové přitom podle agentury Reuters očekávali, že míst přibude 110 000. Podle předběžné zprávy za červen zaměstnavatelé vytvořili 147 000 pracovních míst.
Úřad ale po zpřesnění dat údaje za předchozí měsíce výrazně zkorigoval směrem dolů. V červnu tak podle něj nevzniklo 147 000, ale jen 14 000 míst. V květnu pak ekonomika po zpřesnění dat vytvořila pouze 19 000 míst, což je o 125 000 méně, než uváděla předběžná zpráva.