Trump čelí tlaku kvůli kauze Epsteina. ‚Jeho voliči netušili, že by mohl být zákazníkem,‘ říká Cíglerová

Americký prezident Donald Trump čelí tlaku kvůli postupu v kauze sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. Chce proto nechat zveřejnit část soudních dokumentů a zmocnil ministryni spravedlnosti Pamelu Bondiovou, aby po schválení soudem zveřejnila veškerá svědectví, která zazněla před velkou porotou. „Voliči se lekli, že by v tom Donald Trump mohl figurovat více, než si doteď mysleli," vysvětluje Jana Ciglerová, americká zpravodajka Deníku N. USA 10:29 19. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Americký prezident Donald Trump | Foto: Kevin Lamarque | Zdroj: Reuters

Epstein v roce 2019 spáchal sebevraždu ve vazbě, kde čekal na soud kvůli kuplířství a sexuálního obtěžování. Jano, proč chce Donald Trump nechat teď tato svědectví zveřejnit? Koho tím chce vlastně uklidnit?

Chce tím uklidnit tu část své voličské základny, se kterou lomcuje kauza Jeffreyho Epsteina už několik let. Vygradovalo to včerejším (pátečním pozn. red.) večerním zveřejněním deníku The Wall Street Journal, který mimochodem patří Rupertu Murdochovi, majiteli Fox News a majiteli televize, na kterou se Trumpovi voliči zejména dívají.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Vyšší platy policistů a hasičů. Vyšetřování Epsteina. Analýza pravěkého ledu. Poslechněte si celou odpolední publicistiku

Zveřejnění ukázalo dopis, který Donald Trump údajně poslal Jeffreymu Epsteinovi k jeho 50. narozeninám, kde naznačuje, že mají spolu blízký vztah a že je pojí nějaké tajemství. A to slovo tajemství zaznělo přímo v dopise.

V reakci na to Donald Trump, který se snažil poslední dny zabránit, aby tento dopis byl zveřejněn deníkem The Wall Street Journal, nechal zveřejnit část svědectví, ve kterém svědci a pozvané osoby vypovídali před soudní porotou v kauze Jeffreyho Epsteina.

To ovšem pořád nejsou ty tzv. Epsteinovi seznamy. A část veřejnosti, i Trumpových příznivců, chce, aby se právě tyto seznamy zveřejnily. Můžeš přiblížit, o jaké seznamy jde a je jasné, jestli tedy opravdu existují?

Něco takového jako třeba seznam se jmény nebo očíslováním lidí, kterým Jeffrey Epstein dohazoval mladistvé a někdy i nezletilé dívky k sexuálním hrátkám podle všeho neexistuje. Z výpovědí svědků, výpovědí poškozených dívek, dospělých žen už poté ale je možné seznam sestavit.

Fotografie bývalého finančníka Jeffreyho Epsteina pořízená pro registr sexuálních násilníků (28. března 2017) | Foto: Handout | Zdroj: Reuters

Je možné vidět, kdo se s Jeffrey Epsteinem scházel, kdo za ním jezdil na jeho tajný ostrov nebo se ubytovával v jeho rezidencích. A to už nějakou představu o těch lidech máme a už vlastně víme, kdo jsou.

Podle konspiračních teorií Trumpových příznivců jsou tyto seznamy širší a je možné, že vládnoucí garnitura zakrývá a tají další jména vlivných byznysmenů a dalších bohatých mužů, kterým Epstein podle těchto teorií měl dívky dohazovat.

S Epsteinem se údajně potkával i Donald Trump. Dokonce milionář Elon Musk poté, co se s Trumpem rozešel ve zlém, uvedl, že sám americký prezident figuruje v tzv. Epsteinových seznamech. Není potom poněkud zvláštní, že vlastně po odtajnění takových seznamů nebo i dalších dokumentů volají právě i Trumpovi stoupenci?

Protože doteď netušili, že by Donald Trump mohl být jedním ze zákazníků Jeffreyho Epsteina, což se samozřejmě zatím nikde nepotvrdilo. Podivná je reakce Donalda Trumpa, který celou dobu slibuje, že odtajní tyto seznamy. Když to najednou může udělat, respektive jeho podřízená Pamela Bondi ze své pozice ministryně spravedlnosti, tak najednou začnou říkat, že žádný seznam není a že na něj mají lidé zapomenout.

Slibovali zveřejnění, teď popírají jejich existenci. ‚Epsteinovy seznamy‘ rozvracejí Trumpovu základnu Číst článek

Donald Trump dokonce přišel do takové ofenzivy vůči svým fanouškům, kdy je označil za hlupáky a vyjádřil se, že už jejich podporu nechce, když se stále zabývají kauzou Epstein.

Byl to Donald Trump a byli to jeho lidé, kteří v posledních letech, zejména v předvolební kampani, podporovali tyto konspirační teorie. Část jeho volební základny se teď lekla, že by v tom Donald Trump mohl figurovat více, než si doteď myslela.

To, že se s Epsteinem Trump kamarádil se ví dlouho. Jsou spolu na spoustě fotografií. Donald Trump, stejně jako například Bill Clinton, Bill Gates apod., byl cestujícím na jeho letadle Lolita Express. To jsou věci, které se vědí. Vždycky ale Donald Trump trval na tom, že nikdy nebyl jeho zákazníkem, že mu Epstein nikdy nikoho nedodával.

Jak to tedy teď je? Šetří se v současnosti dál ten případ Jeffreyho Epsteina když je po smrti anebo je už oficiálně uzavřený?

Oficiálně byl uzavřen. Skončilo to smrtí Jeffreyho Epsteina a poté Virginie Giuffreové, což byla hlavní svědkyně celé kauzy. Vyrovnala se s princem Andrewem, královským synem královny Alžběty, a dostala mnohamilionové odškodné.

Prince Andrew se dohodl s Giuffreovou, která ho vinila ze sexuálního napadení. Pošle peníze na charitu Číst článek

V posledních měsících před asi osmi týdny zemřela. To znovu rozpoutalo dohady, proč zrovna korunní svědkyně zemřela takto náhle, vzala si život, jak to bylo doopravdy. To, že to stále není vysvětlené a kdykoliv se něco zveřejní, tak to rozvíří další spekulace.

Pamela Bondi, ministryně spravedlnosti, například zveřejnila záznam záběru na celu Jeffreyho Epsteina z noci, kdy zemřel, a odborníci zjistili, že tam chybí asi 3 minuty a to samozřejmě zase rozvířilo další spekulace o tom, jak to doopravdy je.

Že to teda možná nebyla sebevražda.

To je jedna věc, které se konspirátoři domnívají, že to nebyla sebevražda. I když vlastně ti lidé, kteří to v nich nejvíce podněcovali tyto domněnky, jsou dnes šéfem a místo šéfem FBI. A najednou začali tvrdit opak, tedy že to sebevražda byla.