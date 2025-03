Trump chce mír v Izraeli a Nobelovu cenu. Netanjahu se toho ale obává, popisuje analytička Kalhousová

Prezident USA Donald Trump slíbil Hamásu peklo, pokud nepropustí izraelské rukojmí. Jeho administrativa pak přiznala, že jednala s teroristickou organizací bez vědomí Izraele. „Ačkoliv je současná americká administrativa jinak velmi nakloněná izraelskému premiérovi, uvědomuje si, že Benjamin Netanjahu s jednáními nespěchá. A proto USA volí svoji cestu,“ vysvětluje v pořadu Jak to vidí... na Dvojce analytička Irena Kalhousová. Jak to vidí... Washington/Izrael 22:04 17. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Izraelský premiér Benjamin Netanjahu (vlevo) a americký prezident Donald Trump | Foto: Evan Vucci | Zdroj: AP / ČTK

Americká administrativa jménem ministra zahraničních věcí Marka Rubia přiznala, že jednala s Hamásem bez vědomí Izraele.

„Ačkoliv je současná americká administrativa jinak velmi nakloněná izraelskému premiérovi, uvědomuje si, že Netanjahu s jednáními nespěchá. A proto USA volí svoji cestu,“ myslí si analytička Irena Kalhousová, ředitelka Herzlova centra izraelských studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy.

„Hamás trvá na ukončení války. Říká, že výsledkem musí být záruka, že bude válka trvale ukončena. Že nepůjde jen o příměří, které může být zase kdykoli převráceno do válečného stavu. Jenže když dojde k míru, je velká otázka, jaká bude budoucnost izraelské vlády,“ přibližuje analytička.

„V Netanjahuově vládě je mnoho až extremistických hlasů, které požadují pokračování války a zničení Hamásu. Tito politici by se v případě míru rozhodli vládu položit. A to je to, čeho se Benjamin Netanjahu obává. Obává se nových voleb. Protože vůbec není jisté, že by se stal znovu premiérem,“ dodává.

„On nemá zájem, aby se ta situace posunula někam dál. Mimo jiné také proto, že kdyby v Izraeli došlo k nějakému politickému otřesu, výsledkem bude, že se opravdu začne vyšetřovat, co se toho 7. října 2023 stalo a co k tomu vedlo,“ vysvětluje Kalhousová.

„Už výsledky současného vyšetřování armády a tajných služeb nejsou pozitivní. A Netanjahu se je snaží zpochybňovat. Současně odmítá ustanovit státní vládní komisi. Takže bohužel jemu ten status, ten nevyřešený stav vyhovuje,“ doplňuje.

Šílený Trumpův plán

„Donald Trump mezitím představil svůj šílený plán na obnovu Gazy,“ připomíná dál analytička. „Slyšíme z jeho strany velmi silácká prohlášení, která imponují izraelské radikální pravici. Ale on sám a jeho okolí jsou stále velmi nepředvídatelní. A viděli jsme, čeho byl schopen vůči Zelenskému.“

„Myslím, že on usiluje o to, aby byl držitelem Nobelovy ceny míru. A největší šanci, jak tu nobelovku získat, je, pokud by se mu podařilo zajistit mírovou dohodu mezi Saúdskou Arábií a Izraelem,“ říká Kalhousová.

„To samozřejmě vyžaduje klid zbraní v Gaze. To vyžaduje nějaký vstřícný postup, který by vedl jednou k nějaké palestinské státnosti. Ať už bude vypadat jakkoliv. A to je něco, co současná vláda Benjamina Netanjahua naprosto radikálně odmítá.“

„A pokud by se například izraelská vláda rozhodla obnovit válku v Gaze, což není vyloučené, tak to půjde proti dlouhodobému zájmu Donalda Trumpa. On má přece jen čtyři roky, pokud tedy nedojde k nějaké totální destrukci americké demokracie,“ popisuje.

„Takže jakkoliv se na první pohled zdá, že Trump a Netanjahu táhnou za jeden provaz, že vidí svět podobně a používají podobné metody jako silácká populistická hesla, myslím, že to tak nemusí být vždycky. A že nakonec i Netanjahu může zjistit, že není vůbec jednoduché nepředvídatelného Trumpa uspokojit,“ dodává.