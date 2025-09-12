Trump chce opět zasáhnout proti kriminalitě a vyšle vojáky do Memphisu, město označil za problémové
Prezident Spojených států Donald Trump v pátek oznámil nasazení Národní gardy v Memphisu v americkém státě Tennessee, aby tam zasáhla proti kriminalitě. Město podle agentury AP označil za velice problémové. Podle agentury Reuters rovněž řekl, že chce gardu poslat i do New Orleans ve státě Louisiana. Národní garda je rezervní složkou amerických ozbrojených sil.
„Dáme to do pořádku, jako jsme to udělali ve Washingtonu,“ řekl Trump v rozhovoru s Fox News. Zmínil tak misi gardy v americkém hlavním městě, kde její povolání zdůvodnil vysokou kriminalitou.
V srpnu, když vyslání gardy do Washingtonu oznámil, sliboval vymýtit bezdomovectví a pozavírat místní zločince. Nyní Trump řekl, že ho starostka metropole Muriel Bowserová požádala, aby gardisté ve městě zůstali.
Ve Washingtonu proto nyní hlídkuje více než 2000 vojáků. Není jasné, kdy jejich mise skončí. Armáda však před týdnem prodloužila nasazení gardistů v hlavním městě USA až do 30. listopadu.
Nazákonné nasazení v Kalifornii
Podobně Trump postupoval už v červnu v Los Angeles, kam vyslal 4000 příslušníků Národní gardy a 700 vojáků námořní pěchoty v reakci na protesty proti rozsáhlým imigračním raziím ve druhém nejlidnatějším městě USA.
Demokratický guvernér Kalifornie Gavin Newsom se proti tomu vehementně bránil a taktéž se obrátil na soud, který rozhodl, že nasazení Národní gardy v jižní Kalifornii bylo nezákonné.
Trump zároveň často hovoří o nasazení Národní gardy ve městech vedených demokraty, jako jsou Chicago, Baltimore nebo New York.