Trump chce opět zasáhnout proti kriminalitě a vyšle vojáky do Memphisu, město označil za problémové

Prezident Spojených států Donald Trump v pátek oznámil nasazení Národní gardy v Memphisu v americkém státě Tennessee, aby tam zasáhla proti kriminalitě. Město podle agentury AP označil za velice problémové. Podle agentury Reuters rovněž řekl, že chce gardu poslat i do New Orleans ve státě Louisiana. Národní garda je rezervní složkou amerických ozbrojených sil.

Aktualizováno Washington (Aktualizováno: 15:07 12. 9. 2025) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Americký prezident Donald Trump při podpisu zákona HALT Fentanyl Act ve Východním sále Bílého domu ve Washingtonu, D.C., USA, 16. července 2025

Donald Trump chce v Memphisu v americkém státě Tennessee zasáhnout proti kriminalitě (archivní foto) | Foto: Umit Bektas | Zdroj: Reuters

„Dáme to do pořádku, jako jsme to udělali ve Washingtonu,“ řekl Trump v rozhovoru s Fox News. Zmínil tak misi gardy v americkém hlavním městě, kde její povolání zdůvodnil vysokou kriminalitou.

Nasazení vojáků v Los Angeles bylo podle soudu nezákonné. Trump přesto vyšle gardisty i do Chicaga

Číst článek

V srpnu, když vyslání gardy do Washingtonu oznámil, sliboval vymýtit bezdomovectví a pozavírat místní zločince. Nyní Trump řekl, že ho starostka metropole Muriel Bowserová požádala, aby gardisté ve městě zůstali.

Ve Washingtonu proto nyní hlídkuje více než 2000 vojáků. Není jasné, kdy jejich mise skončí. Armáda však před týdnem prodloužila nasazení gardistů v hlavním městě USA až do 30. listopadu.

Nazákonné nasazení v Kalifornii

Podobně Trump postupoval už v červnu v Los Angeles, kam vyslal 4000 příslušníků Národní gardy a 700 vojáků námořní pěchoty v reakci na protesty proti rozsáhlým imigračním raziím ve druhém nejlidnatějším městě USA.

Demokratický guvernér Kalifornie Gavin Newsom se proti tomu vehementně bránil a taktéž se obrátil na soud, který rozhodl, že nasazení Národní gardy v jižní Kalifornii bylo nezákonné.

Trump zároveň často hovoří o nasazení Národní gardy ve městech vedených demokraty, jako jsou Chicago, Baltimore nebo New York.

ČTK Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Zprávy ze světa

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme