Trump chce Saúdům prodat zbraně, podpoří to americkou ekonomiku, uvádí analytik Tureček

Americký prezident Donald Trump postupně navštíví Saúdskou Arábii, Katar a Spojené arabské emiráty. Jeho cesta má hlavně byznysové cíle. Od Emirátů už získal příslib investice do rozvoje AI, polovodičů nebo energetiky a od Kataru má dostat luxusní letoun Boeing 747. „Trump mluví i o investici do amerických zbraní. To jsou peníze, které půjdou do americké ekonomiky," říká pro Český rozhlas Plus Břetislav Tureček z Metropolitní univerzity Praha. Rozhovor Rijád 18:14 13. května 2025

Prezident Trump chce podle britské BBC získat z bohatých zemí Perského zálivu příslib investic do americké ekonomiky. Jaké výhody by z této mise mohly mít arabské země?

Upřesním, že Trump k překvapení řady ekonomických expertů mluví o investici ve výši jednoho bilionu dolarů, což je celoroční rozpočet Saúdské Arábie. Tato cifra se tedy asi čekat nedá.

Arabské země z toho získají utvrzení vztahu se Spojenými státy, což je pro ně jakýsi diplomatický i bezpečnostní deštník, záruka.

Nejdůležitější z těchto zemí je Saúdská Arábie a my víme, že Američané za vlády Joea Bidena i za Trumpova prvního období na tuto zemi tlačili. Chtěli, aby dojednala mírovou dohodu s Izraelem. Za to by Saúdové dostali obří výsady.

Teď se hodně píše o tom, že Trump je dokonce ochotný dodat Saúdské Arábii jaderné technologie, o které Rijád dlouhodobě žádá. Ale už bez toho, co bylo dosud podmiňováno, tedy že se Saúdové dohodnou s Izraelem.

To totiž vázne na tom, že Izrael zabíjí tisíce civilistů v Pásmu Gazy. A země jako Saúdská Arábie může těžko v tuto chvíli uzavřít s Izraelem dohodu.

Pro Saúdy je to ale signál, že bez ohledu na to, co se děje kolem Izraele, jsou Američané ochotní letět do Rijádu a jednat tam napřímo.

Součástí jednání je i nabídka zbraní za více než 100 miliard dolarů. Jaký reálný geopolitický vliv si tak pojistí Spojené státy v arabském světě ve srovnání s Bidenovou érou?

Je to podobné a v tomhle se to příliš neliší. Vzpomeňme si, že Joe Biden byl velmi kritický k saúdskoarabskému režimu. Už když kandidoval do Bílého domu, tak říkal, že vyšetří a nechá potrestat vraždu novináře Džamála Chášukdžího, který byl zavražděn v Turecku saúdskou tajnou službou. Trumpovi to nevadilo.

Biden říkal, že si na Saúdy posvítí třeba kvůli krvavé válce v Jemenu, ale pak přišla válka na Ukrajině a nutnost hledat nové energetické zdroje. A najednou jsme viděli Bidena přilétat do Rijádu.

Rozdíly mezi Trumpem a Bidenem v tomto ohledu moc nejsou. Saúdové jsou potřeba pořád. A když jim Trump prodává zbraně za desítky až stovku miliard dolarů, tak to jsou peníze, které jdou do amerických zbrojovek, a je to v tomto smyslu podpora americké ekonomiky.

Netlačit Írán do kouta

V podtextu Trumpovy cesty je i přístup jeho administrativy k Íránu. Trump na rozdíl od své cesty do regionu v roce 2017 tentokrát nenavštíví Izrael, protože sbližování arabských zemí se odkládá právě kvůli pokračující izraelské ofenzivě v Pásmu Gazy. Teď Izrael údajně doufá, že získá podporu Spojených států pro letecké údery na íránská jaderná zařízení. Co od Trumpa čeká v tomto ohledu arabský svět?

Trochu odbočím. Když porovnáme rétoriku Saúdské Arábie vůči Íránu před několika lety a dnes, tak vidíme, že Saúdové pochopili, že konfrontace s Íránem nedává smysl. Byly doby, kdy jsme třeba z WikiLeaks věděli, že Saúdové čekají od Američanů zlikvidování íránského režimu, nebo minimálně jaderného programu.

Před dvěma lety se pod patronátem Číny podařilo uzavřít jakési diplomatické příměří mezi Rijádem a Teheránem.

Saúdové stojí hlavně o to, aby Írán neměl jadernou zbraň. Na tom se shodují všichni včetně Číny nebo Ruska. Pak jde ale o to, do jaké míry je třeba tlačit íránský režim dál do kouta.

Saúdové, Emiráty nebo Katar jsou daleko smířlivější. Pochopili, že tlačit Írán do kouta znamená, že Írán bude prosazovat své zájmy podporou různých ozbrojených milicí a teroristických skupin v regionu. Že zkrátka konfrontace Írán neoslabí, ale Írán oslabí celý region.

Na stole se mnohokrát objevilo, že pokud by byl Írán úplně odstřižen od světových ropných trhů, tak Teherán odstřihne arabské spojence a dodavatele ropy v Perském zálivu. Toho jsou si v regionu dobře vědomi.