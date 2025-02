Trump chce ukázat, že šetří. Škrtat v této situaci v rozpočtu armády je poměrně odvážné, říká Ciglerová

Zatímco zahraničí řeší výroky Donalda Trumpa o ukrajinském prezidentovi Volodymyru Zelenském, Amerika sleduje, jak Trumpův tým pro efektivitu vlády propouští zaměstnance napříč federální vládou. Nyní chce například zrušit federální úřad odpovědný za výběr daní. „To, co bylo šokující pro Evropu, bylo šokující i pro některé republikány a někteří z nich se ozvali,“ popisuje pro Radiožurnál zpravodajka Deníku N ve Spojených státech Jana Cíglerová. Rozhovor Washington 20:53 20. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Americký prezident Donald Trump | Foto: Brendan McDermid | Zdroj: Reuters

Evropa je v šoku z posledních slov Donalda Trumpa na adresu Ukrajiny a ukrajinského prezidenta. Je to něco, co by nějak víc rezonovalo v samotných Spojených státech?

Rezonuje to docela slušně. Už máme k dispozici první průzkumy toho, co si Američané myslí o změně směřování Spojených států, kterou nastolil Donald Trump, kdy se odklání od tradičních spojenců, verbálně útočí na ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského a naopak straní ruskému prezidentovi a Kremlu.

Z toho (průzkumu) nevychází pro Donalda Trumpa dobré zprávy. Zhruba 73 procent republikánských voličů s tím nesouhlasí, nedůvěřuje Rusku. Mezi demokratickými voliči je to 93 procent, dohromady 81 procent voličů. To je velká většina lidí, která nesouhlasí s tím, co Donald Trump v těchto dnech vůči Ukrajině a vůči zahraničním spojencům dělá.

A jak zatím jeho jednání o míru hodnotí republikánští kongresmani?

Donald Trump má velkou podporu v Kongresu napříč senátem i sněmovnou. Ti, kteří si třeba myslí něco jiného než on, to velmi často raději nedávají najevo, veřejně mu ukazují svoji podporu.

Trump dokáže být v reakcích velmi nepříjemný. Jakmile se ozve nějaký republikánský politik, tak je schopen i proti němu vést určitou kampaň nebo ho oslabit v primárkách tím, že například podpoří jeho protikandidáta.

Ale přesto už to, co bylo šokující pro Evropu, bylo šokující i pro některé republikány a někteří z nich se ozvali. A ozvali se i jeho spojenci, jeho obdivovatelé. Za všechny budu jmenovat například Johna Kennedyho.

To je velký podporovatel Donalda Trumpa, opravdu ho velmi obdivuje, vždy za ním stojí a i od něj jsme slyšeli větu: „Nesouhlasím s Bílým domem.“ V současné situaci je to od těchto republikánů velká odvaha.

Je v tuhle chvíli v republikánské straně někdo, kdo by se otevřeně postavil tomu, kam Donald Trump směřuje?

Jsou to jenom dílčí záležitosti. Například při schvalování rozpočtu má Donald Trump takového tahouna, opozičního poslance, který proti tomu zbrojí.

Říká, že to není rozpočet, který by byl konzervativní, který by odpovídal idejím Republikánské strany. Ten samozřejmě schytává velkou kritiku od Donalda Trumpa, nicméně tento republikánský poslanec neustupuje.

Ze strany senátorů vůči nejnovějšímu mezinárodnímu konání je tam například senátor Roger Vicker, který přímo řekl, že Putin je nepřítel, Putin by měl jít do vězení, je to válečný zločinec, který by měl strávit zbytek života ve vězení, a pokud ne rovnou na šibenici. Volil takto ostrá slova.

Na ta témata občas Donald Trump opozici najde, ale celkově má Trump velkou oporu v Kongresu. A bohužel to znamená, že tím, že tam opozice vůči němu není a Republikáni ovládají Kongres v obou komorách, tak ta druhá složka moci nepůsobí jako kontrola té výkonné, to znamená Donalda Trumpa.

Rozpočet armády

Ve čtvrtek jsme se dozvěděli, že škrtání v rozpočtu se má týkat i armády. Kam chce Trump přesměrovat 50 miliard (asi 1193 miliard korun), které má armáda v roce 2026 ušetřit? A jak velké překvapení bylo, že chce šetřit právě i na nejsilnější armádě světa, jak se jí říká?

Ono se to říká i proto, že je to fakticky správně vzhledem k rozpočtu, který armáda spravuje. Jednak je nejmocnější, nejsilnější, nejlépe vybavená, má nejmodernější techniku, zároveň je nejpočetnější. Rozpočet přesahuje kolikrát rozpočty celých zemí, armáda spravuje zhruba 900 miliard amerických dolarů (zhruba 21 bilionů korun).

Ušetřit určitě vždy někde něco lze. Vždy se najdou oblasti, kde se nešetří, jak by se šetřit mělo. Na druhou stranu v situaci, kdy se možná v Evropě schyluje k válce, nebo bude potřeba, pokud Ukrajina nevstoupí do NATO – což se Donald Trump nechal slyšet jako jednu ze základních postupních podmínek jednání – tak bude potřeba Ukrajinu nějak vyzbrojit nebo posílit.

V této situaci škrtat v rozpočtu je poměrně odvážné. Bude to chtít převést na nějaké jiné výbory. Chce tím ukázat, že šetří a plní předvolební slib. Nicméně udělal by možná lépe, kdyby neškrtal daně miliardářům a nadprůměrně příjmovým skupinám a peníze by mu zůstaly v rozpočtu.

Jak velký chaos vyvolávají kroky Donalda Trumpa, které dělá na domácí scéně, propouštění z různých federálních úřadů. V Evropě sledujeme ty jednotlivosti, jako byly třeba přešlapy, kdy dostali výpověď lidé, kteří dohlížejí na zásoby jaderných zbraní a pak je složitě sháněli, aby výpověď zrušili, protože jim okamžitě po výpovědi zrušili i pracovní e-maily. Jak velký šok to pro Ameriku je, je to zásadní?

Je to zásadní. Teď se odhaduje, že jde zhruba o deset procent vládních zaměstnanců. A když říkáme vládní, tak je to něco jako u nás státní zaměstnanci. Jsou to pracovníci různých úřadů, institucí, ministerstev, které jsou ve Spojených státech federální. Proto se říká vládní, ale u nás by to znamenalo státní zaměstnance.

Deset procent je obrovské číslo. Ale kdyby ty změny prováděl Elon Musk se svým týmem chirurgicky přesně, tak by se mu asi nedalo nic vytýkat, protože je tady opět prostor pro šetření. Ale on je provádí paušálně.

Amerika například nyní velmi bojuje s důsledky ptačí chřipky, v jejímž důsledku byly vyhubeny miliony kuřat nebo slepic, které nenesou vajíčka. Je zde velký nedostatek vajec, která mají dvojnásobnou cenu.

To je něco, co se přímo dotýká peněženek každého Američana. Dokonce i naši sousedi, kteří patří k takovým nadprůměrně bohatým, si dávají typy, kde se dají dobře sehnat vajíčka, kde nějaká ještě mají.

A v této situaci Elon Musk vyhodil pracovníky státního úřadu, kteří byli zodpovědní za řešení ptačí chřipky a za obraná opatření vůči ptačí chřipce. To znamená, je tam vidět určitá nekompetence a paušálnost, která v důsledku velmi ubližuje americké společnosti.

Dneska (ve čtvrtek) moderátor stanice Fox News Jesse Walters, velmi nadšený podporovatel Donalda Trumpa, uvedl, že jeho kamaráda, válečného veterána, se také dotkl ten vyhazov.

To bylo poprvé, kdy ze strany Fox News a i jeho samotného bylo slyšet – on vyloženě apeloval ve vysílání na Donalda Trumpa, aby „když děláte tyhle změny, tak ale vůči lidem, kteří se mně netýkají. Toto je můj kamarád, toho prosím vemte zpátky“. Dotýká se to skutečně opravdu mnoha vrstev americké společnosti.

Celý rozhovor si můžete poslechnout ze záznamu v úvodu článku.