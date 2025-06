Trump chce v amerických městech vyvolat odpor, aby mohl použít sílu, míní nizozemský politolog Mudde

Spojenými státy otřásají nepokoje a prezident Donald Trump vyvolává zásahy proti nim obavy z toho, že se snaží uzurpovat moc. „Nacházíme se v měkkém autoritářském režimu. Je zcela jasné, že Trump je autoritář. Nepřijímá a nechápe, proč by měla být výkonná moc, jeho moc, nějak omezena. Snaží se vyvolat odpor, aby mohl použít sílu a měl k tomu v očích svých příznivců legitimní důvod,“ míní nizozemský politolog Cas Mudde z Georgijské univerzity. Interview Plus Washington 14:50 20. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Americký prezident Donald Trump | Foto: Nathan Howard | Zdroj: Reuters

„Deportace nelegální migrantů byly časté, ale za Trumpa se musí plnit kvóty. Úředníci jezdí na místa, která navštěvují normální lidé, a sbírají všechny, včetně lidí s doklady, co nejsou zločinci,“ popisuje v pořadu Interview Plus uznávaný odborník na pravicový extremismus.

Trump se podle něj snaží svým voličům ukázat, že města ovládaná demokraty se ocitla mimo kontrolu a musí být zkrocena federální vládou.

„Ví, že pokud použije sílu, zejména proti vůli místní samosprávy, zvedne se odpor. A pak má záminku k vyslání vojsk, což dále posiluje obraz, že se věci vymkly kontrole,“ vysvětluje Mudde.

Zároveň varuje, že jde o riskantní strategii. Zatímco v případě nelegálních migrantů a dalších marginalizovaných skupin je tolerance k násilí velmi vysoká, tak i v Trumpově vlastní základně panuje hluboce zakořeněný strach z tyranie federální vlády.

„A pokud lidé uvidí mariňáky střílet na matky z předměstí, obrátí se to proti nim,“ dodává ve vysílání Českého rozhlasu Plus.

Nezvratný osud?

Trump podle Muddeho dovádí do extrému myšlenku, že si může dělat, co chce, protože byl zvolen většinou. Za zcela nový považuje jeho typ imperialismu, se kterým si nárokuje území Panamy, Kanady nebo Grónska.

„Není za tím specifická ideologie, nejde o historická území. On si říká: ‚Grónsko, to je ale velké, krásné místo. To chci mít. A Kanada, ta by měla být naše.‘ Je to skoro na úrovni dítěte, které vidí něco, s čím si chce hrát. Jeho argumenty se týkají jen zdrojů, které by se daly využít,“ shrnuje.

Podle politologa existuje riziko, že změny v americké politice budou trvalé. Stejně tak je ale reálné i to, že volby v polovině Trumpova volebního období vyhrají demokraté, a dokonce mohou mít větší šanci než republikáni.

„Trump dosud vládl exekutivními nařízeními, většina pravomocí je ale v rukou Kongresu. Ten dnes ovládají republikáni, kteří se v podstatě vzdali moci ve prospěch Trumpa. Pokud kontrolu získají demokraté, tak to odmítnou. A je pravděpodobné, že se tím budou řídit i soudy a vlády jednotlivých států,“ věří Mudde.

Proč je nizozemská politika posedlá tématem migrace? A jak se bude vyvíjet popularita evropských populistů? Poslechněte si celý rozhovor v Interview Plus v audiozáznamu výše.

Nizozemský politolog Cas Mudde. | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz