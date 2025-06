Trump chce v nedotčené rezervaci na Aljašce postavit ‚gigantický plynovod‘. Stát má kolem bilionu korun

Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa vysílá tento týden tři členy kabinetu na Aljašku, kde se budou zabývat těžbou ropy a stavbou „gigantického plynovodu“ v tamní zatím nedotčené přírodní rezervaci. Návštěva následuje Trumpův podpis výkonného příkazu zaměřeného na podporu těžby ropy, zemního plynu, nerostných surovin a dřeva právě na Aljašce, upozorňuje agentura AP. Juneau (Aljaška) 20:30 3. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít 2025-03-29t112039z_9_250330-164743_nel.JPG | Foto: Evelyn Hockstein | Zdroj: Reuters

Na pozadí cesty se odehrávají jednání o clech s asijskými zeměmi, která jsou považována za možný prostředek, jak chce administrativa zajistit investice do navrhovaného projektu zkapalněného zemního plynu na Aljašce.

Očekává se, že se části cesty zúčastní zástupci vlád a průmyslu právě z řady asijských zemí, včetně Japonska, což odráží tlak USA na investice do plynovodu. A to i přes skepticismus a odpor ze strany environmentálních skupin, píše agentura AP.

Debata o těžbě v rezervaci, která je domovem ledních medvědů, pižmoňů, ptáků a dalších divokých zvířat, je přitom již dlouho předmětem sporů. Domorodí vůdci kmene Gwich'in považují pobřežní pláně za posvátnou zemi a poukazují na jejich význam kvůli stádu sobů, na kterém jsou závislí.

Mnozí vůdci kmene Iñupiat ze severního svahu, kteří podporují těžbu v rezervaci, měli zase pocit, že během Bidenovy éry nebyly jejich hlasy vyslyšeny. Během návštěvy Trumpových úředníků tak doufají, že se jim podaří prosadit další rozvoj v Národní ropné rezervě na Aljašce, který Trump podporuje, a že budou zahrnuti do plánovacích rozhodnutí.

‚Krok správným směrem‘

Nagruk Harcharek, prezident zájmové skupiny Voice of the Arctic Iñupiat, jejíž členové jsou vůdci z regionu, označil návštěvu úředníků za „krok správným směrem“.

Nejnovější návrh týkající se plynu počítá s plynovodem o délce přibližně 1 300 kilometrů, který by přepravoval plyn ze severního svahu do přístavu, a také zařízením, které by zpracovávalo a exportovalo zkapalněný zemní plyn do asijských zemí.

V březnovém projevu před Kongresem Trump vyzdvihl svou pokračující podporu „gigantického plynovodu“. Řekl, že země jako Japonsko a Jižní Korea „chtějí být našimi partnery a investovat biliony dolarů“. Žádná z těchto zemí však zatím neučinila žádné závazné kroky.

Společnost, která projekt realizuje ve spolupráci se státní korporací, se v současné době nachází ve fázi upřesňování odhadů nákladů, které byly původně stanoveny na přibližně 44 miliard dolarů za plynovod a související infrastrukturu.