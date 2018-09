Trump hrozí cly na další čínské zboží za biliony korun. Čína má připravena protiopatření

Americký prezident Donald Trump by mohl již brzy uvalit dříve ohlášená cla na čínské zboží, jehož roční dovoz do Spojených států dosahuje 200 miliard dolarů (4,4 bilionu korun). Trump v pátek navíc upozornil, že má připravena i cla na další čínské zboží, jehož roční dovoz činí 267 miliard dolarů (téměř šest bilionů korun). Novými cly by tak mohl být zatížen prakticky veškerý dovoz z Číny do USA, napsala agentura Reuters.

Washington 23:40 7. září 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít