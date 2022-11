Američtí republikáni v něm vidí Trumpova nástupce. Demokrati považují DeSantise za amerického Orbána

Ve Spojených státech amerických vyvrcholí v úterý kongresové a guvernérské volby. Jejich výsledek může mít vliv na prezidentské volby v roce 2024. Demokraté se budou rozhodovat, zdali bude Bílý dům obhajovat Joe Biden, nebo vyhledají jiného kandidáta. Republikáni připravují jako náhradu za Donalda Trumpa guvernéra Floridy Rona DeSantise, který v nadcházejících volbách svoji funkci obhajuje. Tallahassee 10:31 4. listopadu 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „DeSantis je politicky velmi důvtipný, a pokud se stane prezidentem, je to konec naší demokracie,“ říká jedna z podporovatelek Demokratické strany | Foto: Marco Bello | Zdroj: Reuters

DeSantis je podle Betty, jedné z podporovatelek Republikánské strany na Floridě, excelentní guvernér, „nejlepší ze všech padesáti v celé zemi.“

Podobná chvála je slyšet od republikánských voličů a dobrovolníků na mnoha místech.

Další DeSantisova podporovatelka Carolyn si pochvaluje, co všechno DeSantis na Floridě zakázal: „Zakazuje kritickou rasovou teorii, zakazuje travesti show pro děti, zakazuje operace vedoucí ke změně pohlaví u dětí. A že zakazuje knihy? Ne, my jsme jenom proti pornografii v časopisech a kreslených pohádkách, které dětem dávají ve školách.“

Podporovatelky republikánské strany na Floridě | Foto: Jan Kaliba | Zdroj: Český rozhlas

Před knihovnou ve městě Boca Raton, ze které je teď zároveň volební místnost, sedí i skupinka demokratických dobrovolnic, které DeSantise naopak považují za pohromu pro Floridu a hrozbu pro celou zemi.

DeSantis se podle nich snaží znepřístupnit zdravotní péči včetně umělých potratů nebo zprivatizovat veřejné školství. Zároveň pod falešnými záminkami kulturních válek prosadil na Floridě zákony, které vedou k zákazům knih, diskriminují sexuální menšiny, potlačují svobodu demonstrovat, a dokonce zavedl volební policii, která má podle Lindy a Lucy zastrašovat a odrazovat voliče.

Podporovatelky Demokratické strany na Floridě | Foto: Jan Kaliba | Zdroj: Český rozhlas

„A k tomu všemu pak v debatě slyšíte, jak nám guvernér vypráví, že nemáme nutit lidi nosit roušky nebo se nechávat očkovat. Ale on zároveň svým zákonem nutí desetileté dívky, které byly znásilněny, aby plod donosily a porodily.

To je zlé, to je šílené. To jsme takoví barbaři? Můžeme mít na věci různé názory, ale přece neuděláte něco tak morbidního,“ rozčiluje se Lucy v narážce na protipotratový zákon, který Ron DeSantis letos podepsal.

Další z Floridských voličů Alberto vidí několik paralel mezi maďarským premiérem a Ronem DeSantisem. Připomíná, že floridský guvernér v nedávné debatě odmítl odpovědět, jestli když funkci obhájí, zůstane v ní celé čtyři roky.

Považuje za důkaz, že DeSantis plánuje prezidentskou kampaň. Pokud ale bude kandidovat za republikány i Donald Trump, ten DeSantise během debat sní zaživa, myslí si Alberto.

‚Chceme zpátky Trumpa‘

Na otázku, co by republikáni dělali, kdyby proti sobě kandidovali jejich velmi oblíbený guvernér a zbožňovaný bývalý prezident, který sídlí taky tady na Floridě, se opakuje odpověď: „Chceme zpátky Trumpa.“

DeSantise prý až potom, v roce 2028, zatím je potřeba na Floridě. „Každý by teď dal přednost Trumpovi před DeSantisem, jakkoli ho milujeme. Protože Trump byl pro naši zemi báječný,“ tvrdí Carolyn.

Stejný názor má i demokratka Linda, pokud by si měla vybrat, radši v Bílém domě viděla znovu Trumpa než DeSantise: „Mnohem radši znovu Trumpa, protože DeSantis je na rozdíl od něj politicky velmi důvtipný, a pokud se stane prezidentem, je to konec naší demokracie. Je to návrat fašismu,“ myslí si žena narozená za druhé světové války.