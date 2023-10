Trump opět pletl státníky a geografii. ‚Je z něho jiný člověk a je to smutný pohled,‘ říká DeSantis

Nejdříve zaměnil Hillary Clintonovou s Barackem Obamou. Pak prohlásil, že maďarský premiér Viktor Orbán je lídrem Turecka. V neděli zase špatně uvedl název města, ve kterém vystupoval. Americký exprezident Donald Trump má za sebou sérii chybných a kuriózních výroků, které mohou představovat problém pro jeho strategii v boji o návrat do Bílého domu, upozornil deník The New York Times (NYT).

