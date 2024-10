Trump do Bílého domu, nebo do vězení? Volby jsou referendem o demokracii, říká exvelvyslanec v Česku

Reálnou šanci na zvolení americkým prezidentem má poprvé v historii kandidát obviněný ze spiknutí proti USA či z porušení zákona o špionáži. Donald Trump vinu odmítá, a pokud ve volbách uspěje, může si ve federálních kauzách udělit milost. „Trump slíbil, že zneužije prezidentskou moc a půjde po svých oponentech,“ upozorňuje v rozhovoru pro iROZHLAS.cz právník, analytik Brookings Institutu a bývalý americký velvyslanec v Česku Norman Eisen. Rozhovor Washington/Praha 12:00 30. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bývalý velvyslanec v Česku Eisen: Volby v USA jsou referendem o demokracii | Foto: Marco Bello | Zdroj: Reuters

Vy se coby právník demokratů aktivně účastníte některých ze stovek soudních sporů ohledně volebních zákonů, které v USA před volbami běží. Jak se z vašeho pohledu změnila situace od roku 2020, kdy se Donald Trump se svým týmem pokoušel zabránit schválení platných výsledků voleb? Může se mu to letos podařit, pokud by prohrál?

V roce 2020 byl Donald Trump v Bílém domě, měl se svými spojenci v moci federální vládu. Pokoušeli se ovlivnit vlády států po celé zemi – ale nepodařilo se jim to. Ovšem poučili se. V roce 2024 nemá Trump v moci federální vládu, ale dosadil své spojence do vlivných pozic v jednotlivých státech. Snaží se vybudovat si vliv zevnitř.

Dobrou zprávou je, že soudy tuhle Trumpovu předehru zamítají. Před několika dny jsme například vyslechli verdikt ve státě Georgia, kde se Trumpovi lidé pokoušeli krátce před volbami prosadit sedm nových pravidel. Chtěli mít možnost si výsledky voleb přizpůsobovat.

Naštěstí drtivou většinu takových pokusů nezákonně zasahovat do voleb ještě před jejich konáním soudy po celých Spojených státech zamítají – těch případů už bylo víc než sto. Uvidíme, co se stane po volbách, ale zatím jsou to pro demokracii dobré zprávy.

‚Uvidíme posun‘

Trump má velmi reálnou šanci volby vyhrát. A to přesto, že se pokusil zůstat u moci i po prohraných volbách, a vyvrcholilo to útokem jeho příznivců na zákonodárný sbor USA. Je také porotou v New Yorku zatím nepravomocně odsouzený za zločin a naprostá většina jeho bývalých ministrů i další blízcí spolupracovníci z Bílého domu ho odmítli podpořit. Někteří z nich hlasitě varují před tím, jaké nebezpečí představuje pro vládu práva v zemi. To je bezprecedentní situace v amerických dějinách. Co to vypovídá o USA, o nabídce Demokratické strany, o Trumpových schopnostech?

Je zřejmé, že mezi Američany je spousta lidí, kteří se nesoustředí na to, jaké nebezpečí Donald Trump představuje pro demokracii ve Spojených státech i na mezinárodní scéně. Podle mě je hrozbou pro transatlantické spojenectví v rámci NATO, pro podporu Ukrajiny, která bojuje s ruskou agresí.

Hodně Američanů se primárně zaměřuje na své vlastní životy, na svou finanční situaci – a mají otázky a pochyby. Proto je to tak těsné. Většina voličů ale zbystří až těsně před volebním dnem. A pokud to udělají, setkají se ve zprávách s tím, že Donald Trump obdivoval Hitlera.

Podle mě někoho takového Američané nechtějí a v posledních dnech uvidíme posun. Ale samozřejmě ta těsná situace je znamením, že lidé mají starosti. Víme, že hrozba autoritářství a fašismu je největší, když ve společnosti vládne chaos. To se po pandemii covidu stalo – vysoká inflace, stresující období pro mnoho Američanů.

Dobré je, že americká ekonomika je extrémně silná, svět nám ji může závidět. A myslím, že lidi se v těchto posledních dnech přikloní k demokracii, k Donaldu Trumpovi se otočí zády a zvolí Kamalu Harrisovou. Určitě v to doufám.

Jak by se podle vás případná druhá Trumpova administrativa lišila od té první, pokud jde o vládu práva a demokratické principy?

Bylo by to mnohem horší. Během jeho prvního funkčního období Donalda Trumpa brzdili takzvaní dospělí v místnosti: generál John Kelly, generál Jim Mattis, moje kolegyně Fiona Hillová a další členové jeho administrativy. Takové lidi on ale do své druhé administrativy nenajme.

Bude tam mít takové, co uspokojí přání tvrdého jádra jeho příznivců. Trump prohlásil, že chce být během prvního dne diktátorem. Bude mnohem nebezpečnější, a pokud uspěje, odpor mu budou klást Kongres nebo soudy. Ale doufejme, že se to nestane a že si zachováme demokracii s Kamalou Harrisovou a Timem Walzem.



‚Špatné, neamerické‘

Z jeho činů i výroků a z návrhů spojenců ale vyplývá, že Trumpova druhá administrativa by se pokusila posílit prezidentskou moc. Máme tu mimo jiné nedávné rozhodnutí Nejvyššího soudu o prezidentské imunitě, které tomu nahrává. Sám Donald Trump mluví o pomstě, o vojenských tribunálech pro své politické oponenty, o nasazení armády proti „vnitřnímu nepříteli“. Vy jste byl právníkem, kterého si Sněmovna reprezentantů najala při první ústavní žalobě na Donalda Trumpa. Měl byste v případě jeho návratu do Bílého domu obavy z odvety, z politického pronásledování, o svou bezpečnost?

Ne, já osobně se neobávám. Mám důvěru v americký systém a inspirují mě ti, kdo se staví na odpor a bojují za demokracii, když je ohrožená – ať tady u nás, nebo ve světě. Ale pokud jde o politiku, měli bychom být znepokojení.

Donald Trump řekl, že zneužije prezidentskou moc, ministerstvo spravedlnosti a že půjde po těch, které považuje za své nepřátele. To je špatné, neamerické, a pokud to udělá, setká se s velkým odporem – se zákony i Ústavou Spojených států a s Američany, kterým to nebude po chuti, a odmítnou to.



Donald Trump je velkou porotou obviněn ze spiknutí proti Spojeným státům v případu maření výsledku voleb včetně útoku na Kapitol. Také je obviněn z porušení zákona o špionáži kvůli nakládání s utajovanými dokumenty po skončení svého prezidentství. A ve státě Georgia čelí také obvinění z pokusu zmanipulovat volební výsledek. Pokud by byl odsouzen, mohlo by se stát, že zbytek života stráví ve vězení. Co by se ale s těmi případy stalo, pokud by se stal znovu prezidentem?

Ty případy by potkal různý osud. Federální případy, která vede zvláštní vyšetřovatel Jake Smith – tedy trestní stíhání na Floridě za zneužívání utajovaných dokumentů a v hlavním městě za podíl na povstání – ty by Trump měl tu moc ukončit. A udělit si milost.

Ale u státních případů tu moc nemá, ty by mohly pokračovat. Myslím, že v tom newyorském případu (shledán porotou vinným z falšování obchodních záznamů mj. s úmyslem ovlivnit volby 2016 – pozn. red.) bude odsouzen k trestu odnětí svobody.

U soudů by se pak řešilo, jestli coby prezident může jít do vězení. Pokud jde o další státní trestní případ v Georgii, tam teprve uvidíme, jak to u soudu dopadne.



Po Trumpově soustavném lhaní o tom, že mu volby 2020 byly ukradeny, teď značná část americké společnosti nevěří v legitimitu voleb, základní demokratické instituce. Jak zničující je to pro tuhle zemi a existuje recept, jak to spravit? Snažila se vláda Bidena a Harrisové dostatečně, aby ho našla?

Je pravda, že Donald Trump a někteří jeho příznivci rozsévali tuhle nedůvěru. Ale většina Američanů z obou stran nadále důvěřuje nadstranickému systému správy voleb, který zaručuje, že hlasování je zabezpečené, svobodné a spravedlivé.

V našem systému je to společná zodpovědnost demokratů i republikánů. Donald Trump si vymyslel hromadu lží. Někteří jeho příznivci těm lžím nadále věří, většina Američanů je ale odmítá. Zahrnuje to spoustu lidí v obou stranách.

Takže přes jeho velké úsilí budou nadcházející volby v USA bezpečné, svobodné a spravedlivé. A v sázce je demokracie. Tohle jsou nadstranické volby. Poprvé za mého života půjde o referendum – jestli demokracie přetrvá, nebo ne. Hlasy budou zabezpečené, budou spočítané a výsledkem snad bude, že Donald Trump prohraje, a demokracie zvítězí.

Rozhovor s právníkem a bývalým velvyslancem v Česku Normanem Eisenem si můžete poslechnout ze záznamu v úvodu článku.