‚Co se týče nás, je po všem.‘ Trump už neodpoví na další otázky zvláštního vyšetřovatele Muellera

Americký prezident Donald Trump sdělil zvláštnímu vyšetřovateli Robertu Muellerovi, že již nebude odpovídat na jeho dotazy týkající se kauzy ruského ovlivňování prezidentských voleb v roce 2016. Agentuře Reuters to ve středu řekl Trumpův právník Rudy Giuliani, podle něhož Mueller upozornil prezidenta na to, že by mohl mít na hlavu státu další otázky. Trump mu písemné odpovědi na první sérii dotazů zaslal v listopadu.

