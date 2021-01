Taktizování, nebo snaha se ho zbavit? Senát drží v rukou Trumpovu kandidaturu pro rok 2024 a nejen to

Jako první prezident v americké historii čelí Donald Trump už podruhé hrozbě impeachmentu, který by mu zajistil hořký odchod z úřadu, ale i nemožnost znovu kandidovat. Poté, co návrh na odvolání prezidenta prošel Sněmovnou reprezentantů, drží Trumpův osud v rukou Senát. Ke stvrzení impeachmentu by bylo potřeba najít 17 republikánských senátorů, zhruba dvacítka přitom dává najevo, že je ochotná se proti dosavadnímu šéfovi Bílého domu postavit. Analýza Washington 6:41 15. ledna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podporovatelé Donalda Trumpa | Zdroj: Fotobanka Profimedia

„Rozdělení naší země je viditelnější než kdy dřív. Slýchávám argumenty mých republikánských kolegů, podle kterých impeachment naši zemi ještě víc rozdělí v době, kdy se musíme hnout kupředu. Souhlasím. Musíme zajistit chod vlády a poklidné předání moci. Zároveň ale pevně věřím tomu, že se musím držet práva a faktů a učinit tohoto prezidenta odpovědným za jeho činy.“

Těmito slovy republikánský kongresman John Katko zdůvodňoval, proč se ve středu rozhodl postavit na stranu Demokratické strany a podpořit návrh ústavní žaloby na prezidenta Donalda Trumpa za podněcování ke vzpouře. Celkově pro něj ve sněmovně zvedlo ruku 222 demokratů a deset republikánů.

Kvůli svému projevu z minulé středy, během něhož vyzýval své stoupence k pochodu na Kapitol, tak Trump čelí jako první americký prezident už druhému procesu odvolání. Ještě tento týden by žaloba mohla být předložena Senátu, ten se jí ale zřejmě začne zabývat až po 20. lednu, kdy proběhne inaugurace nově zvoleného prezidenta Joea Bidena.

Do konce Trumpova funkčního období už Senát o jeho odvolání sice nerozhodne, i přesto je ale v sázce hodně. Pokud by horní komora Kongresu impeachment potvrdila, přišel by dosavadní šéf Bílého domu o možnost znovu kandidovat. K tomu je zapotřebí najít dvě třetiny ze sta senátorů, tedy přesně 67.

Kromě 50 demokratů, kteří podle očekávání návrh v Senátu podpoří, by se tak pro návrh muselo vyslovit také 17 republikánů.

V době, kdy se kvůli násilnému obsazení Kapitolu a opakovaných prohlášeních o „ukradených volbách“ proti Trumpovi obrací stále větší počet členů jeho strany, takový scénář nelze vyloučit.

Podle informací listu The New York Times navíc asi dvacítka republikánských senátorů připouští, že je k možnosti hlasovat pro impeachment otevřená.

Taktika, či skutečné odhodlání?

Jak pravděpodobný je tedy scénář, že se proti Trumpovi nejméně sedmnáct členů Republikánské strany v Senátu skutečně vysloví?

Podle amerikanisty Jakuba Lepše z New York University of Prague je sice možné zatím jen spekulovat, existují ale dvě možná vysvětlení, proč část republikánů Trumpovi vzkazuje, že je ochotná impeachment v Senátu stvrdit svým hlasem. První možností jsou taktické důvody.

„Bojí se, co Trump do inaugurace 20. ledna ještě může udělat, jaký prezidentský výnos může vydat, k jakému zahraničněpolitickému kroku může přistoupit, jaké kontroverzní milosti může vydat a jaké nebezpečné mítinky se svými příznivci může uspořádat. Tím, že republikáni v Senátu mluví o možnosti, že jsou otevření uvažovat nad potvrzením impeachmentu, na něj vytváří tlak. A zdá se, že to funguje. Pokud by ale byla takováto spekulace správná, republikáni o tom jen mluví, ve výsledku nicméně takto hlasovat nebudou,“ říká Lepš pro iROZHLAS.cz.

Jedním z těch, kteří podle amerických médií zvažují ústavní žalobu podpořit, je například vlivný senátor Mitch McConnell – lídr dosavadní republikánské senátní většiny, který byl po čtyři roky Trumpovým blízkým spojencem, nyní ale obrací. Podle The New York Times by McConnell mohl k takovému kroku přistoupit z velké části právě kvůli tomu, aby vyvázal Republikánskou stranu z Trumpova vlivu a pomohl jí se od kontroverzního prezidenta distancovat.

Druhá možnost je pak podle odborníka New York University of Prague taková, že nejde jen o planá slova a taktizování republikánů v Senátu, ale skutečně jim s Trumpem došla trpělivost a chtějí se od nastoleného směru odpoutat.

„Je možné, že díky útoku na budovu Kongresu, který Trump podněcoval a pak nebyl schopen jej dostatečně rychle odsoudit, se objevila příležitost otevřít novou kapitolu v dějinách Republikánské strany a že se skutečně chtějí od Trumpa a ‚trumpismu‘ odstřihnout – ať už to je ignorace faktů, vládnutí čistě intuitivním způsobem, nebo odstřihnutí se od tradičních konzervativních témat. Potvrzení impeachmentu v Senátu by jim k navrácení se k jinému typu republikánství pomohlo,“ vysvětluje Lepš.

Usilovat o odstřihnutí Trumpa přitom někteří z republikánů mohou chtít i s vidinou vlastní kandidatury v příštích prezidentských volbách. Amerikanista podotýká, že Trump má mezi republikánskými voliteli stále značný počet příznivců, a pokud by tu zůstala možnost jeho budoucí kandidatury, bylo by pro některé republikány těžké se před klíčovým rokem 2024 vyprofilovat.

„Kdokoliv by vystoupil s prezidentskou ambicí, Trump by mu řekl: ‚To je zrada, volby v roce 2020 mi byly ukradeny, já mám silnou podporu mezi voliči a chystám se tuto historickou křivdu v roce 2024 napravit a ty mě zkoušíš vyzvat v primárkách?‘ To je něco, co si řada republikánů nepřeje, a z tohoto pohledu by dávalo smysl, kdyby impeachment v Senátu potvrdili a prezidenta Trumpa opravdu odvolali,“ dodává Lepš.

Také z nejnovějšího průzkumu společnosti Ipsos, zveřejněného serverem Axios, vyplývá, že většina republikánů stále stojí za Trumpem a tvrdí, že udělal správně, když se snažil zvrátit svou prohru v listopadových volbách. Stejně tak ho většina neviní z nepokojů v sídle Kongresu a chce, aby byl stranickým kandidátem na prezidenta v roce 2024.

Republicans across the U.S. are siding with President Trump over Senate Majority Leader Mitch McConnell — big time — according to a new Axios-Ipsos poll. https://t.co/jqkhRlfE6O pic.twitter.com/CgnV3xLttp — Axios (@axios) January 14, 2021

Další možná cesta?

Trumpova kandidatura na prezidentský úřad nicméně může zůstat v ohrožení, i když se pro impeachment potřebných 67 senátorů nevysloví.

Jak pro agenturu Reuters poukazuje ústavní právník Paul Campos z University of Colorado, Senát může hlasovat o tom, že se Trump o prezidentský úřad nesmí ucházet i v případě, že předtím impeachment neschválí. K tomu by stačila prostá většina. Názory odborníků se ale různí – podle některých právních expertů totiž takový krok vyžaduje, aby předtím Senát prezidenta dvoutřetinovou většinou odvolal.

„Americká ústava je velmi obecná a velmi vágní, díky tomu také platí až do dnešních dob. Nevýhodou ale je, že v některých ohledech umožňuje různé výklady,“ vysvětluje nejednotný postoj amerických ústavních právníků Lepš. Vágnost ústavy je podle něj také důvodem, proč stále není jasné, zda Trump může udělit milost sám sobě.

Donald Trump čelí celé řadě vyšetřování – newyorská prokuratura například zkoumá, zda dosluhující šéf Bílého domu ještě jako podnikatel klamal daňové úřady, banky nebo obchodní partnery.

Deník The New York Times začátkem měsíce uvedl, že podle jeho zdrojů Trump vlastní omilostnění v posledních dnech prezidentství skutečně zvažuje. Zákony přitom prezidentovi možnost omilostnit sám sebe výslovně nezakazují, někteří experti nicméně tvrdí, že by to bylo proti principům amerického práva a patrně i textu ústavy.

Nejhorší prezident v historii

Přestože se tak Trumpovo odvolání ještě před koncem jeho funkčního období nestihne, hlasování o impeachmentu v Senátu bude ostře sledovanou událostí.

Pokud by se proti dosavadnímu americkému prezidentovi dvě třetiny horní komory Kongresu skutečně vyslovily, přišel by nejen o možnost se v roce 2024 znovu ucházet o křeslo v Oválné pracovně, ale také o prezidentskou doživotní roční rentu ve výši 219 tisíc dolarů, tedy asi 4,7 milionu korun.

„Je možné, že (po opuštění úřadu) bude mít problémy se splácením dluhů, pak by ho ale žádná prezidentská penze stejně nevytrhla, protože se bavíme o stovkách milionů,“ podotýká Lepš.

Informace o Trumpově hlubokém zadlužení přinesl na konci září deník The New York Times, který získal přístup k prezidentovým daňovým přiznáním. Ta kromě jiného naznačují, že se Trump údajně vyhýbal placení daní a že osobně ručí za půjčky v hodnotě 300 milionů dolarů.

V případě potvrzení ústavní žaloby by kromě renty nicméně přišel také o zdravotní pojištění, ale i státem placenou doživotní ochranu bezpečnostních služeb. Ani to ale pro Trumpa nepředstavuje ten největší problém, který se s případným potvrzením ústavní žaloby pojí.

„Hlavní dopad impeachmentu, pokud by ho Senát stvrdil, je především reputační – byla by to obrovská ostuda a definitivní korunování toho, že je Donald Trump nejhorším prezidentem americké historie. Tím druhým by byla právě skutečnost, že nemůže znovu kandidovat,“ uzavírá amerikanista.