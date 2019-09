Horké chvíle Trumpova prezidentství. Šest klíčových otázek a odpovědí kolem aféry, která otřásá Amerikou

Po dvaceti letech čelí prezident Spojených států noční můře jménem impeachment. Bill Clinton hlasování o odvolání v roce 1999 nakonec ustál a vzhledem k současnému rozložení sil v Senátu se stejný výsledek očekává i v případě Donalda Trumpa. Kauza však otřásá americkou politikou ve vysoce exponované době, kdy se nejsilnější mocnost světa připravuje na prezidentské volby. Co se v posledních dnech odehrálo? Přečtěte si hlavní otázky a odpovědi. Otázky a odpovědi Washington 6:00 29. září 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Americký prezident Donald Trump | Foto: Jonathan Ernst | Zdroj: Reuters

Co je jádrem sporu?

Jediný telefonát. Konkrétně jde o červencový rozhovor šéfa Bílého domu s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským, v němž Trump na Kyjev naléhal, aby spolupracoval s jeho právníkem Rudym Giulianim a americkým ministrem spravedlnosti na vyšetřování jeho politického rivala za Demokratickou stranu Joea Bidena a jeho syna Huntera.

Závěrečný souboj o prezidentské křeslo, které se v USA odehraje příští rok v listopadu, se totiž může odehrát právě mezi Trumpem a Joem Bidenem.

Skandálu se tak chopili opoziční demokraté, podle nich současný šéf Bílého domu v podstatě vyzval vládu cizí země, aby do očekávaného klání zasáhla a ovlivnila ho v Trumpův prospěch. Šéfka dolní komory Kongresu, demokratka Nancy Pelosiová, proto oznámila přípravy na zahájení procesu impeachmentu, jenž teoreticky může skončit odvoláním Trumpa.

Bílý dům v reakci na hrozbu impeachmentu zveřejnil hrubý přepis telefonátu obou státníků, ten však podle demokratů a řady amerických médií jen potvrdil dřívější podezření. „Biden všude chodil a chlubil se, že zastavil vyšetřování, tak jestli se na to můžete podívat... mně to zní příšerně,“ řekl mimo jiné Trump Zelenskému. Po zveřejnění nedoslovného přepisu Pelosiová uvedla, že dokument ukázal, že podání žaloby je správným krokem.

Jaké dokumenty byly odhaleny?

Záznam telefonátu není jediný. Další ranou pro Trumpa a jeho předvolební kampaň se stalo následné zveřejnění stížnosti, která na problematický obsah červencového telefonátu upozornila. Anonymní stěžovatel, který je podle amerického listu The New York Times zaměstnancem Ústřední zpravodajské služby (CIA), na devíti stranách poukazuje na to, že prezident telefonátem kromě překročení svých pravomocí možná ohrozil i národní bezpečnost.

Kromě toho však stížnost whistleblowera (jehož identita musí být podle šéfa amerických zpravodajských služeb Josepha Maguirea za každou cenu udržena v tajnosti) konstatuje také to, že se Bílý dům později snažil přístup k plnému přepisu rozhovoru se Zelenským ztížit.

Lidé kolem Trumpa si zřejmě byli vědomi, kolik nepříjemností mohou prezidentova prezidenta napáchat, doslovný přepis proto nechali odstranit z elektronického systému, kde se podobná data ukládají. Objevil se naopak v jiné databázi citlivých a přísně tajných informací. „Tohle je kamufláž,“ komentovala snahy Trumpových lidí zkomplikovat přístup k přepisu v plném znění Pelosiová.

Jak reagovali hlavní aktéři?

Šéfka Sněmovny reprezentantů v reakci na zveřejnění devítistránkového dokumentu rovněž prohlásila, že obsah whistleblowerovy stížnosti bude hlavním bodem ústavní žaloby, kterou demokraté proti Trumpovi chystají.

Ke stížnosti se vyjádřil i sám Trump, který by se podle amerických médií k informaci o identitě stěžovatele rád dostal. Naznačují to jeho slova pronesená během schůzky s pracovníky americké mise při OSN, kterým prezident řekl, že autor stížnosti je v podstatě špion a že by rád věděl, kdo jím je. „Víte, co jsme dělávali ve starých časech, když jsme ještě věděli, jak na špióny a na vlastizradu, že? Tenkrát jsme to řešili trochu jinak, než teď,“ poznamenal před diplomaty.

Ukrajinský prezident nátlak ze strany Bílého domu odmítl, ačkoliv v záznamu telefonátu z Trumpovy strany zaznívá: „Cokoliv můžete s ministrem spravedlnosti udělat, bude skvělé.“

Má žaloba šance na úspěch?

Rozdělení sil v Kongresu tomu nenapovídá. K odvolání prezidenta je zapotřebí dvoutřetinová většina Senátu, ten je ale v současnosti pod kontrolou republikánů – ve 100členném Senátu jich sedí 53, zbytek tvoří 45 demokratů a dva nezávislí.

„Myslím, že je to tak trochu vykalkulované politické divadlo. Demokraté chtějí předvést, že mají pod kontrolou dolní komoru Kongresu, a cítí, že tentokrát mohou na procesu impeachmentu získat nějaké politické body. Reálná šance na odvolání Donalda Trumpa je ale nízká,“ komentoval poměr sil v Senátu pro iROZHLAS.cz odborník z Katedry severoamerických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy Kryštof Kozák.

Odvolání šéfa Bílého domu je proto nepravděpodobné. Ústavní proces, který se může táhnout i několik měsíců, se však pravděpodobně odrazí na Trumpově předvolební kampani. „Proces impeachmentu bude mít efekt takový, že se o tom bude ve veřejném prostoru hodně mluvit a bude na něj soustředěna velká mediální pozornost,“ dodal Kozák. Trump však potřebuje, aby se před volbami hovořilo o úspěších jeho dosavadního prezidentství.

Co si myslí veřejnost?

Podle aktuálních průzkumů veřejného mínění většinová část americké společnosti ústavní žalobu proti Trumpovi podporuje. Například šetření zveřejněné serverem Business Insider ukazuje, že se zahájením impeachmentu souhlasí 53 procent respondentů, naopak 33 % to považuje za chybu.

Závěry průzkumu pro server Politico zase ukazují, že podpora impeachmentu proti Trumpovi v porovnání s minulými týdny roste. Poté, co demokraté v úterý svůj záměr ohlásili, získala žaloba proti Trumpovi podporu 43 procent respondentů. O necelý týden dříve přitom ve stejném průzkumu odpovědělo kladně jen 36 procent dotázaných, naopak 49 procent bylo proti impeachmentu.

„Poté, co se objevily informace o whistleblowerovi a jeho stížnosti proti Trumpovi, podpora impeachmentu vzrostla na nejvyšší hodnoty od začátku letošního léta,“ komentuje pro Politico závěr průzkumu Tyler Sinclair ze společnosti Morning Consult s tím, že události posledních dní některé nerozhodnuté voliče i podporovatele Republikánské strany výrazným způsobem ovlivnily a přinesly plánu demokratů spustit impeachment větší věrohodnost.

Jaký je legislativní postup impeachmentu?

Zvláštní státní žalobu lze podat v případech, kdy jsou prezident, viceprezident nebo vyšší úředníci důvodně podezřelí ze zrady, úplatků nebo jiných těžkých zločinů a trestných činů, anebo pokud zneužili moci a hrubě se provinili proti veřejnému blahu. V takovém případě mohou být obžalováni a vyšetřováni americkým Kongresem.

Proces impeachmentu je obvykle zahájen v právním výboru Sněmovny reprezentantů, ale může být spuštěn také zvláštním výborem. Seznam bodů obžaloby musí následně schválit prostou většinou – tedy 218 hlasy z celkových 435 – Sněmovna a poté se žalobou zabývá 100členný Senát, který v tomto případě plní funkci soudu.

Pro odsouzení se musí v horní komoře Kongresu vyslovit dvě třetiny přítomných senátorů. To se však v americké historii zatím nestalo – Senát v minulosti soudil jen Billa Clintona a před ním (v roce 1868) Andrewa Johnsona. Oba demokraté ale hlasování o impeachmentu nakonec ustáli.