Pokus sesadit Trumpa přes Senát zřejmě neprojde. Impeachment ale může zasadit ránu jeho kampani

O podání ústavní žaloby proti prezidentu Donaldu Trumpovi se v minulosti hovořilo několikrát, američtí demokraté ale z plánu nakonec vždy couvli. Tentokrát je to jinak. Demokraté se rozhodli proceduru proti Trumpovi zahájit v době, kdy se Spojené státy nacházejí na prahu kampaně před prezidentskými volbami a kdy současný šéf Bílého domu potřebuje upozorňovat hlavně na úspěchy své politiky. Impeachment ale strhne pozornost jinam, říkají experti. Washington 7:08 26. září 2019

„Prezident musí být hnán k odpovědnosti, nikdo nestojí nad zákonem,“ prohlásila v úterý šéfka Sněmovny reprezentantů za Demokratickou stranu Nancy Pelosiová, když oznamovala zahájení příprav ústavní žaloby na prezidenta Donalda Trumpa.

Hlavním důvodem impeachmentu se stal červencový telefonát s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským.

Už minulý týden se objevily zprávy, že v něm Trump naléhal, aby ukrajinské úřady zahájily korupční vyšetřování Huntera Bidena – syna Joea Bidena, který je považován za favorita na kandidaturu demokratů v prezidentských volbách.

Podle médií Trump pohrozil, že pokud Kyjev Bidenovu korupční kauzu neoživí, nedostane slíbenou finanční pomoc ve výši téměř 400 milionů dolarů. Podle demokratů tím prezident zneužil svého úřadu k tomu, aby v nadcházejících volbách mandát obhájil. Sám Trump pozdržení finanční injekce potvrdil, skandál ale označuje za „hon na čarodějnice“.

Bílý dům záznam (nikoliv doslovný přepis) rozhovoru zveřejnil ve středu pod nátlakem impeachmentu. Americká televize CNN poukazuje, že z rozhovoru vyplývá, že se prezident skutečně snažil na Zelenského zatlačit. Vyzval ho totiž, aby na vyšetřování Joea Bidena spolupracoval s jeho právníkem Rudym Giulianim a americkým ministrem spravedlnosti.

„Prezident Spojených států zradil naši zemi. To není politické prohlášení – je to tvrdá realita a musíme jednat,“ napsala na twitteru po zveřejnění rozhovoru sokyně Trumpa v minulých volbách Hillary Clintonová s tím, že ústavní žalobu podporuje.

Vykalkulované divadlo?

Hrozbě takzvaného impeachmentu čelil současný šéf Bílého domu již několikrát. Možnost ústavní žaloby byla skloňovaná především v souvislosti s ruskými zásahy do amerických prezidentských voleb v roce 2016, demokraté k historickému kroku nakonec nikdy nesáhli – především kvůli mizivé naději na jeho konečné prosazení.

„O impeachmentu se hovořilo už v souvislosti s předchozími kauzami a je zajímavé, že teprve tentokrát demokraté sáhli po tomto razantním kroku,“ říká pro iROZHLAS.cz odborník z katedry severoamerických studií Fakulty sociálních věd UK Kryštof Kozák, podle kterého se úterní rozhodnutí oznámené Pelosiovou dá interpretovat tak, že demokratům jednoduše došla trpělivost. Ke spuštění procesu se totiž přiklonili i umírnění demokraté, kteří to dřív odmítali.

Šance, že se na základě impeachmentu podaří Trumpa odvolat z funkce, ale nejsou o nic vyšší ani tentokrát. „Myslím, že je to tak trochu vykalkulované politické divadlo. Demokraté chtějí předvést, že mají pod kontrolou dolní komoru Kongresu, a cítí, že tentokrát mohou na procesu impeachmentu získat nějaké politické body. Reálná šance na odvolání Donalda Trumpa je ale nízká,“ poznamenává odborník.

K odvolání prezidenta je totiž zapotřebí dvoutřetinová většina Senátu, ten je ale v současnosti pod kontrolou republikánů. Odvolání šéfa Bílého domu je proto nepravděpodobné. Podání ústavní žaloby se však může odrazit na Trumpově předvolební kampani, proces se totiž může táhnout i několik měsíců.

S prvním lednovým dnem Spojené státy vstoupí do ostře sledovaného volebního roku, během kterého se rozhodne, zda Trump v Oválné pracovně zůstane, nebo bude nahrazen. Předvolební napětí je ve Spojených státech cítit už dnes a právě zahájení procesu impeachmentu může podle některých analytiků mít na kampaň Donalda Trumpa negativní vliv.

Impeachment strhne pozornost

Jak pro server Politico upozorňují někteří bývalí i současní pracovníci americké administrativy, ústavní žaloba zřejmě současného prezidenta během klíčového volebního období vykolejí, co je však důležitější, proces impeachmentu může zastínit jednání Trumpa se světovými lídry a další úspěchy jeho zahraniční i domácí politiky, které jsou pro kampaň klíčové.

Kvůli impeachmentu navíc hrozí pozastavení některé agendy naplánované na letošní podzim. V ohrožení se tak může octnout i nová obchodní dohoda USMCA uzavřená mezi Spojenými státy, Kanadou a Mexikem, která je vnímána jako velké vítězství Trumpovy zahraniční politiky, stále ale čeká na ratifikaci americkými zákonodárci.

„Mohlo by to znamenat, že se USMCA pravděpodobně nedokončí,“ říká pro server Politico bývalý úředník americké administrativy pod podmínkou anonymity. Dohoda, která nahrazuje 25 let starou Severoamerickou dohodu o volném obchodu (NAFTA), má vstoupit v platnost začátkem příštího roku.

To, že podání ústavní žaloby na sebe v příštích měsících strhne velkou pozornost americké společnosti, se domnívá i Kozák. „Proces impeachmentu bude mít efekt takový, že se o tom bude ve veřejném prostoru hodně mluvit a bude na něj soustředěna velká mediální pozornost,“ říká odborník, podle kterého je tento krok potřeba vnímat právě v kontextu probíhající volební kampaně.

„Demokraté doufají, že pokud se prokáže, že Donald Trump opravdu podmiňoval významnou pomoc Ukrajině tím, že po Ukrajině chtěl, aby vyšetřovala korupci jeho prezidentského protikandidáta, respektive jeho syna, je to určitý signál vypovídající o stylu Trumpovy politiky,“ říká expert na americkou politiku. Podle některých komentátorů však na impeachment může doplatit nejen Trump, ale i sami demokraté.