S Íránem si vedeme velmi dobře, tvrdí Trump. Senát mu ale chce zakázat útoky bez souhlasu Kongresu

Americký Senát ve čtvrtek podpořil rezoluci, která by nutila prezidenta Donalda Trumpa konzultovat se zákonodárci případné budoucí vojenské akce namířené proti Íránu. Opatření reagující na lednové zabití íránského generála Kásema Solejmáního bylo schváleno poměrem 55 hlasů ku 45. Trump slíbil, že ho bude vetovat. Dvoutřetinová většina na přehlasování hlavy státu se pravděpodobně nenajde, píše agentura Reuters. Washington 6:46 14. února 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Americký Senát chce, aby prezident Trump konzultoval útoky proti Íránu | Foto: Leah Millis | Zdroj: Reuters

Při čtvrtečním hlasování se kromě opozičních demokratů postavilo proti prezidentovi také osm představitelů Republikánské strany. Cílem dané rezoluce je svázat šéfovi Bílého domu ruce, pokud jde o nařizování vojenských kroků vůči Teheránu.

Rakety země-vzduch, protitankové střely. Američané v Arabském moři zabavili íránské zbraně Číst článek

Pokud by rezoluce vstoupila v platnost a Kongres nevyhlásil Íránu válku nebo neschválil zvláštní usnesení o použití vojenské síly, musel by prezident stáhnout jednotky zapojené do protiíránských operací.

Návrh kopíruje nedávnou iniciativu Sněmovny reprezentantů, kterou Bílý dům rychle zablokoval. Kroky obou komor Kongresu reagovaly na americký nálet bezpilotním letounem, který na začátku ledna v Bagdádu zabil mimo jiných generála Solejmáního.

Smrt jednoho z nejvýznamnějších představitelů režimu v Teheránu vyvolala odvetný raketový útok na irácké základny, na nichž byli i američtí vojáci, a také obavy z rozsáhlejšího regionálního konfliktu.

Republikánská podpora

Trump prohlásil, že přijetí dané rezoluce by pro Spojené státy znamenalo nárůst hrozby ze strany Íránu. „S Íránem si vedeme velmi dobře a tohle není správný čas na to ukázat slabost... Kdybych měl svázané ruce, Írán by měl volné pole působnosti. Vysílá to velmi špatný signál. Demokrati to dělají čistě ze snahy ztrapnit Republikánskou stranu,“ napsal prezident USA na twitteru.

Po íránském útoku utrpěla stovka amerických vojáků traumatické poranění mozku. Co jim hrozí? Číst článek

Přesto několik jeho stranických kolegů návrh podpořilo. Reuters ale nečeká, že by se našel dostatek hlasů na přehlasování předpokládaného prezidentského veta. Republikánští politici kontrolují v Senátu 53 křesel a jen výjimečně nedrží stranickou hlasovací disciplínu.

Čtvrteční „pokárání“ Trumpa přišlo při prvním významnějším hlasování Senátu od odmítnutí ústavní žaloby, napsala agentura AP. Proces takzvaného impeachmentu skončil minulou středu osvobozením prezidenta v důsledku téměř stoprocentní podpory ze strany republikánských senátorů. Jedinou výjimkou byl zástupce státu Utah Mitt Romney, který hlasoval pro jeden ze dvou bodů obžaloby.