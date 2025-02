Trump jako první prezident na Super Bowlu. ,Je to způsob k protlačení politiky,‘ míní amerikanistka

Donald Trump je prvním americkým prezidentem v historii, který seděl v publiku při Super Bowlu. A to přesto, že je finálový zápas NFL tak populární „Chtěl být první. Pro něj je důležité být první v čemkoliv,“ říká v rozhovoru pro server iROZHLAS.cz amerikanistka Denisa Krásná z Masarykovy univerzity v Brně. Rozhovor Washington 16:49 11. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Proč byl Trump prvním prezidentem, který přišel osobně na stadion během Super Bowlu? Přece jenom měl v minulostí vleklé spory s některými fotbalisty i samotnou NFL kvůli protestům, při kterých během státní hymny sportovci klečeli na protest proti rasismu.

Myslím, že primárním důvodem, proč se chtěl stát prvním prezidentem na Super Bowlu, je to, že chtěl být první. Pro něj je důležité být první v čemkoliv. Před samotnou akcí i během ní často o prvenství mluvil a dělal tu akci více o sobě než o samotném fotbalu.

Osobně se domnívám, že Trumpovi šlo také o to, aby kontrastoval se svými předchůdci Joem Bidenem nebo Barackem Obamou. Dá se to také spojit s jeho populismem. Chtěl vypadat jako obyčejný člověk, jako všichni ostatní diváci.

Pak je tam samozřejmě ta silná, až toxická maskulinita, která jako symbol provází Super Bowl a americký fotbal jako takový. Je vnímán jako symbol amerického mužství a kultury. Sám Trump ho nazval americkým snem.

Proč Trump nedorazil na Super Bowl během prvního volebního období?

Těžko říct, ale může to být klidně spojené se zmíněnými spory s NFL. Trump se dokonce nyní snaží dělat nelegální jekékoli protesty proti rasismu. Během letošního Super Bowlu jsme viděli změnu té cedule na hřišti, z nápisu Ne rasismu na Lásku pro všechny.

Jeho účast může být spojená s tím, že zaprvé v minulosti tam bylo více konfliktů, a zadruhé, že pro Trumpa je to nyní další způsob, jak protlačit svou politiku, zvlášť těsně po jeho zvolení. Možná také dává najevo tím, jak se vystavuje ve veřejném prostoru, že má sebevědomí a nebojí se.

Budoucí tradice

Proč ostatní prezidenti nikdy nedorazili osobně?

Ostatní prezidenti se od Super Bowlu nikdy nedistancovali, ale sledovali ho ze svých domovů. Bylo to například z důvodu ostrahy, která musí být zvýšená, když prezident jde na takovou akci. Jeho účast by totiž mohla ohrozit ostatní diváky.



Na utkání také nechodili, aby ho příliš nepolitizovali. Zároveň ale dávali rozhovory do médií před nebo po zápase, gratulovali týmům, takže nikdy neměli od Super Bowlu distanc. Spojení kultury, sportu a teď i politiky se dostává s Donaldem Trumpem v posledních letech více do popředí.

Měl vliv na Trumpovu účast stát, kde se Super Bowl konal? V Louisianě během loňských prezidentských voleb vyhrál Trump se zhruba 60 procenty hlasů.

Určitě to může mít souvislost. Trump věděl, že v tomto americkém státě bude mít velkou podporu a že ve chvíli, kdy se tam ukáže, tak bude opět v centru pozornosti a bude se cítit jako celebrita, že budou lidé oslavovat jeho příchod. Tohle je umocněno tím, když se podíváme na reakce na Taylor Swiftovou. Diváci více přijali jeho než ji. A Trump měl poté potřebu to vypíchnout na sociálních sítích a oslavovat to.

Jak zmiňujete, na zápase byla zpěvačka Taylor Swiftová, přítelkyně Travise Kelceho, hráče poraženého týmu Kansas City Chiefs, a také podporovatelka Kamaly Harrisové v nedávných prezidentských volbách. Publikum ji během zápasu vybučelo. Víme proč?

Může to souviset s tím, že Taylor Swiftová randí s hráčem konkrétního týmu, protože na stadionu bylo více podporovatelů opačného týmu.

A jak jste zmínil, Louisiana je republikánský stát. Je veřejně známo, že Donald Trump má s Taylor Swiftovou špatný vztah. Bučení mohlo vyjadřovat podporu Trumpa. Politická asociace s Kamalou Harrisovou, postavení se proti Trumpovi a fandění opačnému týmu, to asi hlavně hrálo roli.

Jaký vzkaz vyšle Trumpova účast jeho příznivcům?

Už jsem to zmínila. Trump je na jejich straně, je stejný jako oni. Je to falešný populistický symbolismus, kdy se neustále snaží vycházet na veřejnost s tím, že je běžný člověk jako všichni ostatní, a daří se mu skrývat, že je elita – privilegovaný muž, který má spoustu peněž.

Je šance, že se díky Trumpově účasti stane z prezidentské účasti na Super Bowlu standard?

Těžko odhadovat. Trump si z toho možná udělá každoroční výstup, ale demokratičtí kandidáti podle mě ne. Ti budou, myslím, pokračovat v tradici oddělování sportu a politiky.

Pokud ale bude nástupcem Trumpa někdo podobného populistického ražení, třeba současný viceprezident J. D. Vance, tak z čistě symbolického hlediska bude dál v téhle nastolené tradici pokračovat.

Amerikanistka Denisa Krásná | Foto: Denisa Krásná (archiv)