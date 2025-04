Trump je hloupý člověk a takoví jsou nejvíc nebezpeční, obává se jazzový hudebník Rudy Linka

Ani poté, co se Donald Trump stal podruhé americkým prezidentem, nezná jazzový hudebník Rudy Linka jediného člověka, který by ho volil. „Myslím, že Trump dělá dobře to, že se o něm všichni bavíme. Má to rád. Není moment, kdy bych si v Americe pustil televize a nebavili se tam o něm,“ oceňuje Linka pro Český rozhlas Plus. Ještě víc si ale všímá, jak se zhoršila atmosféra v New Yorku, kde žije, a jaké negativní dopady Trumpovo prezidentství má. Osobnost Plus Praha 23:34 24. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jazzový hudebník Rudy Linka | Foto: Kateřina Cibulka | Zdroj: Český rozhlas Plus

Změna je podle něj patrná i zvenčí – celý svět sleduje, jak Amerika jedná s Ruskem o ukončení války na Ukrajině. Napětí panuje i v domácí politice Spojených států, týká se to třeba propouštění úředníků nebo žalob dvanácti států v čele s Kalifornií na federální vládu.

„Všichni, možná i ti, co volili Trumpa, jsme překvapení, co se vlastně děje,“ věří jazzový hudebník.

Toho, že je společnost polarizovaná, si všímá i v běžném životě. Lidé spolu podle něj nemluví. „Pro ty, kteří věří v Trumpa, už jenom to, že se chceš o něčem bavit, je ukázkou toho, že jsi slabý,“ tvrdí.

„Chceš se bavit o tom, jestli mám, nebo nemám nosit zbraň. Jsou různé důkazy, že nejvíc dětí umře kvůli tomu, že se zastřelí zbraněmi, které mají rodiče doma. Ale to pro ně není žádný argument, protože oni jdou jenom po síle.“

„Já si vždycky říkám, že nejhorší jsou hloupí lidé. Ti jsou nejvíc nebezpeční. A Donald Trump je hloupá člověk, to si upřímně myslím,“ přiznává Linka a argumentuje:

„Když říká, že tohle bude nejlepší období Ameriky. Tohle mají říkat ostatní. Ne že sám řekne, že vypadá nejlíp a všichni Ameriku jenom zneužívají.

Proti všem

Napětí je patrně i v jeho domovském New Yorku, který býval vyhledávaným cílem turistů, ale nyní tam například přestali jezdit Kanaďané. To je dáno Trumpovou agresivní ekonomickou strategií.

„Kdyby Trump chtěl rozpoutat ekonomickou válku s Čínou, tak jaká kravina je, že ji nejprve rozpoutáš s Kanadou, s naším největším kamarádem? Nebo s Evropou, nebo s Japonskem, Tchaj-wanem? Ti jsou přece vždycky na naší straně,“ kritizuje.

„Trump rozpoutal válku proti všem a to je podle mého základní politická chyba.“ Atmosféru ve velkých městech navíc ovlivnilo hromadné propouštění z vládních úřadů a agentur, ke kterým přistoupil úřad pro efektivitu DOGE.

V jeho čele stojí až do května miliardář a Trumpův podporovatel Elon Musk. Objevují se zprávy, že výpovědi lidé dostávají na základě úsudku Muskových mladých spolupracovníků.

„Byl jsem ve Washingonu, když bylo zrovna vyhozeno asi 80 tisíc lidí. To jsou odborníci, kteří tam pracovali třeba 25 let. A najednou přijde od Muska někdo, komu je 20 let, a začne zjišťovat, jestli dělají dobrou práci, nebo ne. Tohle je traumatické a bude to mít soudní dohru,“ upozorňuje.

Na prezidentovy voliče ale vše, co Linka kritizuje, naopak funguje. „Je plno lidí, kteří opravdu slyší na toto, že budeme zase velcí. Plno lidí má pocit, že si zaslouží mít se lépe,“ dodává.

Proč nebyla zvolená Kamala Harrisová? Proč podle něj potřebují Spojené státy migranty? Jakou pověst mají Češi ve světě? Co by nám mohli všichni závidět?