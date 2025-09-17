Trump je na druhé státní návštěvě Británie. Aktivisté promítali jeho fotky s Epsteinem na hrad Windsor
Britská královská rodina přivítá ve středu na hradě Windsor amerického prezidenta Donalda Trumpa. Na státní návštěvu Británie přiletěl už podruhé, jako první šéf Bílého domu v historii. Přísně střežený areál hradu Trump neopustí. V celém městečku Windsor ale i tak platí mimořádná bezpečnostní opatření. Policie již zadržela čtyři lidi, kteří na hrad promítali fotky Trumpa s odsouzeným sexuálním delikventem Jeffreym Epsteinem.
Prezidenta a první dámu ve Windsoru slavnostně přivítá ceremoniální salva, která bude odpálena současně z východního trávníku hradu a londýnského Toweru.
Britská královská rodina ve středu na hradě Windsor přivítá amerického prezidenta Donalda Trumpa
Poté se s králem Karlem III., královnou Camillou, princem Williamem a princeznou Catherine svezou kočárem po windsorském panství.
Jejich cesta bude lemována příslušníky ozbrojených sil a doprovázet je budou tři vojenské kapely - námořní pěchoty, armády a letectva.
Po příjezdu je přivítá čestná stráž. Následovat bude oběd ve státní jídelně, po kterém vezmou členové královské rodiny manžele Trumpovy na prohlídku královské sbírky. Prezident a první dáma poté navštíví kapli sv. Jiří, kde položí věnec na hrob královny Alžběty II. A čeká je také prohlídka kaple a vystoupení sboru.
Odpoledne bude následovat vojenská ceremonie, kde se k prezidentskému páru připojí britský premiér Keir Starmer s manželkou. Pokud bude dobrá viditelnost, uskuteční se i slavnostní přelet britských a amerických stíhacích letounů.
Večer se na hradě Windsor bude konat tradiční slavnostní banket, na němž promluví Karel III. i Trump.
‚Naprostý lhář‘
I když většinu času stráví Donald Trump za nedobytnými zdmi hradu, před branou se scházejí lidé a diskutují. Některé debaty na místě jsou opravdu ostré.
„Je to naprostý lhář. Ztělesnění všech sedmi smrtelných hříchů. Ten člověk snad nikdy neřekl pravdu,“ říká Kate z New Jersey. Spolu s přáteli přijela na dovolenou do Británie a zjistila, že sem míří i Trump.
Z návštěvy amerického prezidenta není nadšená ani Suzy, rodačka z Windsoru:. „Byla bych raději, aby ho náš premiér nepozval. Ale chápu, že to asi musel udělat. Nechtěla bych být v jeho kůži.“
„Všichni Windsor znají, ale teď bude hodně i v amerických televizích a třeba nám to přiláká další turisty. Já osobně proti Trumpovi nic nemám,“ říká naopak majitel obchodu na hlavní ulici Ahmed.
Trump s Epsteinem
Aktivisté promítali v úterý na britský královský hrad Windsor fotografie amerického prezidenta Donalda Trumpa s odsouzeným sexuálním delikventem Jeffreym Epsteinem.
Nepovolená akce se konala vpředvečer Trumpovy státní návštěvy v Británii. Policie v úterý večer incident potvrdila a uvedla, že zadržela čtyři lidi, kteří skončili ve vazbě.
„Jakoukoli neoprávněnou aktivitu v okolí Windsorského hradu bereme velmi vážně,“ uvedla šéfka místní policie Felicity Parkerová. Policisté rychle zareagovali a projekci zastavili, napsala agentura DPA.
Nyní zesnulý americký multimilionář Jeffrey Epstein, který se pohyboval ve vyšší společnosti, organizoval zneužívání desítek mladých žen a dívek. Trumpa, který se v minulosti s Epsteinem přátelil, Epsteinova aféra pronásleduje už několik týdnů.
Epsteinův skandál přitom opakovaně vyvolal rozruch i ve Spojeném království. Bratr krále Karla III., princ Andrew, byl kdysi také Epsteinovým přítelem.