Trump je Putinova noční můra, může ho skřípnout. Spokojená bude i Evropa, věří poradce republikánů

Politika budoucího amerického prezidenta bude mít dopad na zbytek světa. Donaldu Trumpovi a celé republikánské straně radí s formulací politických tezí konzervativní think-tank Heritage Foundation. „Jsem přesvědčen, že by v novém volebním období hodně navazoval na to, co bylo v tom prvním," říká pro Český rozhlas Plus zahraničněpolitický expert Max Primorac, který v Trumpově administrativě působil jako poradce viceprezidenta. Rozhovor Praha 19:13 27. října 2024

Dokážete říci, jaké by byly pilíře zahraniční politiky Donalda Trumpa, kdyby se znovu stal prezidentem USA?

Měl jsem tu čest pracovat v minulé Trumpově vládě, u viceprezidenta jsem měl na starosti zahraniční pomoc. Jsem přesvědčen o tom, že by v novém volebním období hodně navazoval na to, co existovalo v tom prvním. Když posloucháte jeho projevy v kampani, tak se zdá, že znovu formuluje podobné myšlenky.

Jedním z oněch pilířů, který se v geopolitické rovině prolíná s mnoha jinými, je energetická politika. Jde o to osvobodit bohatství Ameriky ukryté v zásobách ropy a plynu a být lídrem a exportérem energetických surovin.

Především pro rozvíjející svět je důležité vidět, že to, co já nazývám klimatickým fanatismem, způsobilo nárůst chudoby, hladu a politické nestability. Je to vidět v Africe, Latinské Americe a dokonce i Asii.

Proč je tak důležité mít dobrou energetickou politiku? Abyste mohli dosáhnout ekonomického růstu, musíte mít nízké ceny energií. A ten neúspěch, kterého jsme byli svědky, způsobil inflaci, stále máme vysoké úroky.

Máme veřejný dluh, který už není udržitelný. A jak jsme viděli v Evropě, tak nejen v národních volbách, ale i v těch do Evropského parlamentu, se voliči posouvají doprava a odmítají politiku, kterou my bychom nazvali socialismem. Nefunguje to v rozvojovém světě, nefungovalo to v Sovětském svazu a nebude to fungovat v Evropě ani ve Spojených státech.

Mír prostřednictvím síly

Jak aktivní by Spojené státy byly na světové scéně?

Znovu bych doporučil podívat se na to, co dělala minulá Trumpova vláda. Byl to princip „mír prostřednictvím síly“. Každému bych poradil, aby se vrátil k jeho národní bezpečnostní strategii z prosince 2017, která podle mě velmi jasně ukazuje, jaká byla jeho zahraniční politika. Cílem bylo udělat Ameriku silnou.

Podívejme se třeba, co se teď děje na Blízkém východě. Chaos. A co jsme měli za prezidenta Trumpa? Potlačené ambice Íránu vyvážet svůj extremismus a terorismus. Měli jsme tzv. Abrahámovy smlouvy, které sbližovaly islámské země a Izrael. Měli jsme silnou pozici vůči Rusku, přičemž jednou z prvních věcí, které Trump udělal, bylo, že poslal Ukrajině protitankové střely a v této oblasti jsme měli relativní mír. Čína? Vůči té byl velmi silný.

A co máme dnes? Čínu, která šikanuje své sousedy. V centrální Asii se podívejte na Afghánistán, který zahájil celý ten globální chaos. Mnohokrát jsem byl v Africe, mnohokrát v Evropě, a co všude opakovaně slyším, je volání po globálním pořádku, míru a stabilitě. A podle mne toho dosáhneme díky principu „mír prostřednictvím síly“ za příští Trumpovy vlády.

Když se ptám na to, jak aktivní by USA byly, mám na mysli hesla jako „Amerika na prvním místě“, o kterých si někteří lidé myslí, že naznačují cestu k izolacionismu. Nemají pravdu?

Podle mě zažíváme izolacionismus teď! Když se podíváte na prezidenta Bidena, co udělal? Stáhnul veškeré jednotky z Afghánistánu, aniž by to konzultoval se svými spojenci. Podívejte se, co udělal na Blízkém východě. Přestal konfrontovat íránský imperialismus a teď tam máme válku. Co udělal, když Putin mobilizoval jednotky na hranicích Ukrajiny? Nic. Nic se nestalo. Nyní jsme tedy měli trvalou politiku izolacionismu.

Co by dělal Trump? Bude tady silná Amerika se silnými vojenskými kapacitami, která bude podporovat evropské země, aby vydávaly více na obranu. Představte si, jak by to vypadalo, kdyby Trump nedosáhl toho úspěchu, že přiměl evropské země platit více na obranu, a Rusko zaútočilo v době, kdy Evropa měla ještě hůře podfinancovanou obranu. Byli bychom ve velmi odlišné situaci. Se silným americkým prezidentem a silnou zahraniční politikou a silným vojenským potenciálem si svět dvakrát rozmyslí dělat něco špatného.

Předpokládám, že narážíte na to, jak prezident Trump nazval Severoatlantickou alianci zastaralou. Znamená to, že dnes by tato slova nepoužil? Podle vás tato Trumpova slova vedla evropské země k tomu, aby začaly více platit na obranu?

Není pochyb o tom, že pokud se stane prezidentem, tak se podívá na ten seznam a zkontroluje, kdo splnil svůj desetiletý závazek vydávat dvě procenta na obranu. A proti těm, kdo to nesplnili, bude mít ještě silnější námitky.

Slyšeli jsme, že on si připisuje zásluhy za to, že NATO zvýšilo výdaje. Zároveň zde je také princip zdravého rozumu, kterým lze nahlížet na to, co on dělá. Pokud země v Evropě nejsou ochotné platit ani dvě procenta, což je velice málo a ony by měly platit tři nebo čtyři procenta, a pokud je tady existenční hrozba od Ruska, tak to znamená, že to ty evropské země neberou vážně. A pokud ony neberou vlastní bezpečnost vážně, proč bychom měli brát jejich bezpečnost vážně my?

Myslím, že se bude opakovat jeho minulé volební období, kdy bude na Evropany ještě více tlačit. Putinův útok byl podle mého budíček a viděli jsme, že zejména ve střední a východní Evropě začalY státy více vydávat na obranu tváří v tvář ruské brutalitě a barbarství.

Jsem vlastně docela optimista. Pokud Trump vyhraje, uvidíme zcela nový, globální přístup od západních zemí a Severoatlantické aliance k financování vlastní obrany. Není to jen Rusko, není to jen Írán. Vidíme komunistickou Čínu, jak obkličuje Tchaj-wan a šikanuje Filipíny. Všichni chápeme, že máme po světě mnoho problémů.

‚Šílený’ Trump

Rozumím vám správně, že pokud evropské země budou plnit svoje závazky a platit dostatečně na svou obranu, tak se budou moci nadále spoléhat na USA jako svého partnera v NATO?

Situace je dynamická. Máte tady Polsko, které vydává na obranu hodně peněz, máte tady baltské státy. Když jste zmiňoval heslo „Amerika na prvním místě“, tak to neznamená, že není nic jiného než Amerika. Vláda v každé zemi by měla prosazovat zájmy svých občanů. To je normální a přirozené.

Avšak díky židovsko-křesťanské etice, kterou Amerika má, a hodnotám, které sdílí s evropskými spojenci, je pro nás jen přirozené nahlížet na bezpečnost Evropy jako na náš společný zájem. Ale musíte za to platit. Stojí to peníze, není to zadarmo. A nemůžete očekávat, že USA budou platit za Evropu, za Afriku, za Blízký východ a za Čínu. Všichni toho musejí dělat víc. A díky tomu dospějeme k lepší stabilitě a lepší prosperitě.

Někteří kritici Donalda Trumpa říkají, že je nepředvídatelný v zahraničně politických záležitostech. Co si o tom myslíte vy?

Nepředvídatelný? V případě našich nepřátel je to dobrá věc, protože nebudou vědět, jak (zdůrazňuje uvozovky, pozn. red.) „šílený“ může být. Nezapomínejme na to, že v odpovědi na ruskou agresi vůči Ukrajině to byl on, kdo začal posílat strategické zbraně. Nezapomínejme na to, že on výrazně oslabil Írán.

Nezapomínejme na to, že když se Rusko prostřednictvím žoldáků snažilo v Sýrii převzít kontrolu nad ropnými a plynovými zařízeními na východě země, tak prezident nařídil eliminaci těchto žoldáků. Nezapomínejme, že když měl večeři s čínským diktátorem Si Ťin pchingem v Mar-a-Lago, tak u moučníku prohodil: Jen tak mimochodem, právě jsem vzal Rusům část jejich území v Sýrii. To je ten princip „mír prostřednictvím síly“. Ten přináší mír a důvěru. Je důležitý v kombinaci s energetickou politikou.

A je také potřeba přesvědčovat naše evropské partnery, že jejich klimatická ideologie a politika ničí jejich průmyslovou základnu. A to má negativní dopad na jejich obranné kapacity. Nevede to k ničemu jinému než obohacování komunistické Číny, která chce vnutit svou komunistickou ideologii zbytku světa.

Musíme vidět svět vzepřít se čínskému komunismu, ale také Rusku, Íránu, Severní Koreji a dalším zlým aktérům a teroristům. Lidé v našich zemích chtějí prosperitu, mír a chtějí být respektováni. A to se teď neděje. Vlády v tom selhávají.

Slyšeli jsme Donalda Trumpa říkat, že by velmi rychle ukončil válku na Ukrajině. Víte, jak by to chtěl udělat?

Ani já, ani Heritage Foundation nejsme součástí kampaně. Jsme nezisková nezávislá organizace. Když ale vycházíme z toho, jaký byl prezident, jak se choval během svých čtyř let, tak by neudělal nic, co by narušilo jeho primární cíl, kterým je „mír prostřednictvím síly“.

Řekl bych, že jsme dosáhli kritického bodu v bojích. Ukrajina bohužel podle mě měla příležitost vyhrát, ale Washington a další západní spojenci namísto toho, aby poskytli naráz vše, co bylo potřeba, tak dávali po kouscích. To mělo své následky. Možná nastal čas se na situaci podívat z jiného úhlu. Neumím si ale představit, že by Ukrajina byla ponechána tomu, aby čelila další ruské invazi.

Je potřeba, aby Ukrajina prosperovala a byla silná v oblasti obrany. Prezident se podle mě může podívat na všechny chyby, které udělala naše vláda a také některé další vlády, a přijít s přístupem, který bude pro Ukrajinu dobrý, stejně jako pro Evropu a Spojené státy.

Měli by se Ukrajinci obávat, že pokud se Donald Trump stane prezidentem, přestanou dostávat z USA vojenskou pomoc?

Viděli jsme, jak Mike Johnson, předseda Sněmovny reprezentantů při projednávání poslední dodávky věc konzultoval s Donaldem Trumpem. Přijel to sem projednávat i polský prezident Duda. Ale opakuji: on má nějakou historii. On byl vůdcem Spojených států. A už v roce 2017 poslal na Ukrajinu protitankové střely. Přinést světový klid a stabilitu vyžaduje leadership. A on v minulosti dokázal, že tuto sílu má.

Trump a Putin

Napsal jste text o tom, že Ukrajina potřebuje plán obnovy. Jaké by měly být jeho hlavní body?

Je to založené na zdravém rozumu. Pracoval jsem pro vládu, pracoval jsem pro agenturu Spojených států pro mezinárodní rozvoj. Pracoval jsem ministerstvu zahraničí a měl na starosti miliardy dolarů. Ty měly sloužit na obnovu zemí po válce. A nemáme s tím dobré zkušenosti. Ať se to týká Afganistánu, Iráku nebo Bosny a Hercegoviny. Tato politika zklamala.

Více peněz vždy nepřináší výsledky. Když peníze utrácejí vlády, tak to je utrácení, ne investice. Jediný způsob, jak se mohou státy postavit na nohy, je více obchodu a soukromých investic. Množství kapitálu, který je potřeba k rekonstrukci Ukrajiny, je mimo možnosti Západu. Nedává smysl, abychom si půjčovali další peníze za vysoké úroky a pak je dávali jiné zemi.

Ukrajina má ale obrovské strategické výhody. Energie, zemědělství, technologie, obrana. Pokud budou liberalizovat ekonomiku, tak můžou být velmi úspěšní. Když se Ukrajinci dostanou na Západ, většinou se jim velmi daří. Pokud vpustí do ekonomiky soukromý kapitál a vláda nebude řídit ekonomiku, ale umožňovat její růst, tak se Ukrajina může stát průmyslovým centrem.

Hodně se spekuluje o vztahu mezi Donaldem Trumpem a Vladimirem Putinem. Jak byste tento vztah popsal vy?

Je to směšné. Naprosto směšné. Byl jsem na mezinárodní konferenci v Kyjevě krátce poté, co Trump vyhrál volby. Byl jsem také v Bruselu a na dalších místech a snažil jsem se vysvětlit, že když se podíváte na lidi, které Trump jmenoval např. do ministerských funkcí, tak to vše byli lidé s velmi silnou protisovětskou a protiputinovskou historií.

To největší, co Trump udělá, bude snížení cen energií. Co to provede se schopností Ruska financovat vyzbrojování? Nebude mít peníze. Proč byl prezident Trump tak silně proti plynovodu Nord Stream 2? Kancléřka Merkelová ho podporovala. Tak kdo z těchto dvou spolupracoval s panem Putinem?

Ve skutečnosti si myslím, že pokud Trump vyhraje tak to bude Putinova nejhorší noční můra. Očekávám, že s liberalizací energetiky budou oni vydělávat méně peněz, nesmyslná politika sankcí, která ale stále umožňuje Rusku prodávat plyn a ropu, skončí.

My výrazně navýšíme naše výdaje na zbrojení a předeženeme v tom Rusko. To je navíc hodně zranitelné v oblasti mezinárodního bankovnictví. Je zde mnoho nástrojů, kterými můžeme Putina skřípnout. Trump udělá to, co bude nejlepší pro Ameriku, ale podle mne bude Evropa spokojená.

Kreml říká, že chce změnit světový řád. Rusové mají za to, že je vůči nim nespravedlivý, že mu dominují Spojené státy a oni by chtěli multipolární uspořádání. Vzbuzuje to ve vás obavy?

Rusové si můžou dělat, co chtějí. Svět, ve kterém nebude Amerika jako lídr, bude svět v chaosu. To ostatně máme nyní. Měli jsme vládu, která zdůrazňovala multilateralismus, OSN jako místo, kde můžeme řešit problémy, a jaký máme výsledek? Více války ve východní Evropě.

Více války, která ohrožuje celý Blízký východ. V Sahelu v Africe se všechny země, které byly demokratické, přeměnily na spojence Ruska a komunistické Číny. Máme Venezuelu. Nikaraguu, Kubu. Všechno mimo kontrolu. Multilateralismus, který prosazovala tato vláda, prostě zklamal a my to musíme ukončit.

‚Ekonomická a geopolitická sebevražda‘

Několikrát jste zmínil Čínu, nepochybně jde o stále významnějšího hráče na světové scéně. Jaká by byla Trumpova politika vůči Číně?

Nezapomínejme, že to byl on, kdo uvalil masivní sankce na Čínu, které zachoval i prezident Biden. Je potěšující vidět, že Evropa postupuje podobným směrem. Konečně poznává, že přijetí Číny do Světové obchodní organizace byla obrovská chyba. Využili možnosti svobodného trhu prodávat, ale všem nám neúměrně ztížili možnosti prodávat v Číně.

Očekávám, že by došlo k posílení těchto sankcí. Ale musím se zase vrátit k energetické politice, která je zásadní i pro všechno ostatní. Ta klimatická politika, kterou prosazovala Evropa a Spojené státy, nejen poškozuje naši ekonomiku a průmysl, ale také dává Číně výhodu a umožňuje bohatnout jejím státem vlastněným společnostem. Oni teď dominují v oblasti obnovitelných zdrojů. To je stupidní.

My pácháme ekonomickou sebevraždu. A také geopolitickou. Všichni chceme čistou planetu, ale když se z toho stane ideologie, která je protizápadní, protikřesťanská, protitržní, protikapitalistická, tak se sami ničíme. A dáváme moc komunistické Číně a krmíme její globální ambice vnutit nám všem její totalitní ideologii. To je nepřijatelné.

Chcete říci, že klimatická politika a snaha zbavit se fosilních paliv je protizápadní a protikapitalistická?

Vždyť to tak je. Vidíte to i na svých volbách. Teď v těchto našich volbách se téma klimatu pohybuje někde u dna, když se orientujeme podle toho, co zajímá voliče. Jsou to tak tři, čtyři procenta. Znamená to, že naši voliči jsou hloupí? Ne!

V Evropě jsme viděli, jak lidé odmítli zelené strany. Jak v eurovolbách, tak v jednotlivých státech. Lidé totiž chápou spojení mezi ekonomickou prosperitou, politickou stabilitou a hospodářstvím, které se může spolehnout na levnou energii. To neznamená, že odmítáme obnovitelné zdroje! Pokud jsou tu zelené zdroje, které obstojí na trhu, tak je to skvělé.

Já se hodně soustředím na rozvojový svět. A vidím, že v Africe, kde se Evropa chystá uvalit uhlíkovou daň na jejich export, že nedosáhnou na žádné mezinárodní půjčky. To povede k tomu, že nebudou moci financovat své školství a zdravotnictví. Afričtí farmáři si nemůžou dovolit koupit hnojiva. Vůči lidem v Africe nebo Latinské Americe je to vlastně brutální.

A odpovědí levicových vlád je: pošleme více pomoci. Ale to není řešení. My jim musíme pomoci liberalizovat energetický trh, musíme liberalizovat i ten náš. Využít všech technologií, které máme k dispozici. Soustředit se na věci, které už fungují. A zastavit mnohamiliardové transfery peněz k těm bohatým napojeným na klimatickou politiku. Ve výsledku všichni chudnou. To je hloupé.

Chápu tedy správě, že klimatická změna by nebyla na vrcholu priorit příští Trumpovy vlády?

Naopak, očekával bych, že to priorita bude kvůli těm škodám, které to způsobuje. Například zabraňuje Evropě, aby měla průmyslovou základnu, kterou potřebuje, aby mohla produkovat více zbraní.

Mám evropské, německé auto, BMW, a tak sleduji i to, jak se mění schopnost Německa vyrábět auta. Ten dobrovolně přijatý zákaz výroby aut se spalovacím motorem by v praxi znamenal umožnit Číně, aby převzala automobilový trh. Oni podtrhávají ceny, dotují vlastní produkci a poškozují tu naši, aby získali monopol.

My v podstatě pácháme národní sebevraždu. Pokud chceme, aby Evropa platila více na svou obranu, tak potřebuje průmyslovou základnu. Musí přestat utrácet peníze na dotacích spojených s klimatickou politikou, která selhala, a přesměrovat tyto peníze na znovuvybudování průmyslu a také na přezbrojení.