'Trump je šílený pes.' V prezidentském paláci v Soulu našli propagandistické plakáty KLDR

Severní Korea hrozí Spojeným státům jadernou válkou, propaganda režimu Kim Čong-una ale na americké představitele i jejich východoasijské spojence útočí už teď. Do jihokorejského prezidentského paláce se totiž dostaly plakáty dehonestující šéfa Bílého domu Donalda Trumpa. Soul 16:05 17. října 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Severokorejský propagandistický plakát: Trump u řečnického pultu OSN s psím tělem, v ústech má atomovou bombu s textem „Zcela znič Severní Koreu". | Zdroj: Reuters

Severokorejský režim amerického prezidenta na propagandistických plakátech označuje za „šíleného psa, kterého je potřeba zastavit nebo zlikvidovat", na dalším plakátu zase za „starého blázna, který si zaslouží smrt".

Šéf Bílého domu je také vyobrazen u řečnického pultu OSN s psím tělem, v ústech má atomovou bombu s textem „Zcela znič Severní Koreu".

Autor těchto propagandistických plakátů mu pak do úst vkládá slova o tom, že Spojené státy zabijí 25 milionů obyvatel KLDR.

Severokorejci si skutečně neberou servítky, což dokazuje i poslední plakát, na kterém svalnaté ruce drží Trumpovy zvířecí končetiny, zatímco mu sekera odděluje hlavu od těla.

Do areálu jihokorejského prezidentského paláce, vzdáleného od přísně střežené hranice necelých 60 km, se plakáty zřejmě dostaly horkovzdušným balonem, což je nejčastější Severokorejci používaná metoda.

Severokorejský propagandistický plakát: svalnaté ruce drží Trumpovy zvířecí končetiny, zatímco mu sekera odděluje hlavu od těla. | Zdroj: Reuters

Kvůli tlampačům přestřelky

Propagandu ale používají obě strany. I Jižní Korea vysílá do KLDR, konkrétně z obřích tlampačů umístěných na 38. rovnoběžce rozdělující Korejský poloostrov. Nejčastěji kritizující Kimův režim i pokračující jaderné a raketové zkoušky. Až do vzdálenosti deseti kilometrů jsou také slyšet slova o tom, že vývoj jaderných zbraní v Severní Koreji vtahuje její občany do ještě obtížnější ekonomické situace.

Vloni pak v demilitarizované zóně mezi Jižní Koreou a KLDR dokonce duněly na jihu populární hity, mezi nimi třeba skladba nazvaná příznačně „Bang, bang, bang“. Kvůli tomuto ale na sebe jednotky obou armád občas i střílí. Například KLDR v roce 2015 vypálila na jeden z tlampačů raketu, na což Jihokorejci odpověděli dělostřeleckou palbou.

Severokorejci ale nezůstávají pozadu, a tak se jihokorejští a američtí vojáci nebo obyvatelé jediné obývané vesnice v demilitarizované zóně, obci Svobody, jak se nazývá, dozvídají třeba o tom, že je Spojené státy utlačují, vykořisťují a že jejich vůdci jsou sukničkáři a podobně.

Severokorejský propagandistický plakát s nápisem: "Smrt starému bláznivému chlapíku Trumpovi!" | Zdroj: Reuters

Vesnice propagandy

Propaganda Severokorejce doprovází celý život, od narození až do smrti. Děti ve školkách i ve školách vyrůstají mezi obrazy, kde i malí pionýři zabíjejí úhlavní nepřátele, tedy hlavně Američany a pak i Japonce či Jihokorejce.

V televizi se vysílá prakticky jen o životě a díle vůdců a jejich úspěších, to samé v hodinách dějepisu. Na hranici s Jižní Koreou pak stojí i Vesnice propagandy, tamní paneláky, které mají ukazovat, v jakých krásných a moderních bytech Severokorejci žijí. Místo obyčejných lidí však jsou v nich jen vojáci. A nad vesnicí pak vlaje největší vlajka na světě.

Severokorejskou propagandu velmi dobře zná i malíř Song Bjok. Sám ji totiž dlouhá léta tvořil, než se mu podařilo přes Čínu utéci do Jižní Koreje, kde vystavuje už novou, svobodnou tvorbu.

„Musel jsem psát oslavné texty a tvořit plakáty oslavující vůdce Kim Ir-sena a Kim Čong-ila. Všechny výjevy, jak je lidé milují a uctívají. A když jsem uprchl do Jižní Koreje, tak jsem se rozhodl malovat obrazy, na kterých bych naopak všem ukázal, jak to u nás v Severní Koreji skutečně vypadá. Jde o jakýsi vzkaz, který se snažím přinést těm, co žijí ve svobodném světě,“ citoval Song Bjoka Radiožurnál.

Severokorejský propagandistický plakát: "To je naše odpověď!" | Zdroj: Reuters