Trump je totálně korumpovatelný, Čína ho má dokonale přečteného, je přesvědčený politolog Klvaňa

Americké technologické firmy přesvědčily Donalda Trumpa, aby telefony, počítače, čipy a další elektroniku, kterou do USA dováží z Číny, vyřadil z povinnosti platit nová cla. Někteří američtí novináři to interpretují jako první vstřícný krok směrem k Pekingu. „Trump je totálně korumpovatelný, mnohokrát o tom přesvědčil,“ poukazuje pro Český rozhlas Plus politolog a publicista Tomáš Klvaňa z New York University v Praze.

