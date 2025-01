Trump je zábavný. Ale je ve věku, kdy jsou lidé agresivní a snaží si užít mo, míní Kocáb

Rok 2024 byl ve světě rokem voleb. Vzešel z nich také staronový prezident Donald Trump, který v posledních dnech šokoval silnými výroky o připojení Kanady nebo Grónska ke Spojeným státům. „Už je ve věku, kdy se to tihle dědci snaží realizovat,“ varuje pro Český rozhlas Plus hudebník a bývalý politik Michael Kocáb. Osobnost Plus Washington/Praha 17:46 9. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Před 34 lety vyprovodil sovětské vojáky z Československa, nyní sleduje, jak slovenský premiér Robert Fico potají jezdí do Moskvy. „Nemám z toho dobrou náladu, ale jsem optimista,“ přiznává Michael Kocáb.

Naději mu také prý dodávají historické výroky. „Například Sokratovo: V každém člověku je slunce, jen se musí rozzářit,“ cituje. „To mi dává naději, že lidé s nejvyšší odpovědností, když dojde na lámání chleba, tak se můžou sebrat,“ myslí si hudebník a někdejší politik.

Podle něj je to i případ nastupujícího amerického prezidenta Donalda Trumpa. „Na jednu stranu, to co dělá, budí úsměv. Na tu druhou to ve mně budí minimálně pozornost, protože už je ve věku, kdy se to ti dědci snaží zrealizovat,“ upozorňuje Kocáb.

„Radikálním lidem se může zdát, že je politika matná a zprůměrovaná. A těm může imponovat silný lídr, který prostě bouchne do stolu. Kdo touží po rychlých a radikálních řešeních, tak takového lídra uvítá,“ doplňuje.

Trumpovi podle něj pomáhá i to, že je vtipný. „Jestli to ale dělá s cílem být zábavný, to je otázka,“ přemítá. Jako hudebník si nechce zábavu vzít, ale Trumpa se taky obává. „Už je ve věku, kdy jsou lidé agresivní a chtějí světu něco ukázat. Na stará kolena si chtějí užít moc, než vymizí ze světa.“

Miliardáři jako Elon Musk a Mark Zuckerberg, majitelé sociálních sítí, podle něj podporují Trumpa v tom, aby byl agresivním lídrem. „Podívejte se na jeho výroky ohledně připojení Grónska nebo přejmenování Panamského průplavu,“ poukazuje.

České volby

Po pevném lídrovi podle Kocába touží i Češi, a to se ukazuje i ve volebních průzkumech. „Jsem ale farářský syn a musím hledat i pozitiva,“ říká.

Připouští, že je ze současných predikcí zoufalý. „Přesto do všech politiků vkládám předběžnou důvěru a vím, že minimálně na začátku vysoké politické funkce ze sebe musíte vyždímat to nejlepší,“ věří.

A dodává, že pozitivní kroky viděl i na lídrovi nejsilnější opoziční strany Andreji Babišovi (ANO), když byl před lety premiérem. „Vyhostil celou ruskou ambasádu,“ poukazuje Kocáb. „To je podle mě nejdůležitější.“

