Trump jedná s Evropou o umístění soukromé armády na Ukrajině. Americké vojáky tam poslat nechce
Prezident Donald Trump sice nechce na Ukrajinu poslat americké vojáky, jedná ale s evropskými spojenci o rozmístění soukromé armády. Pomohla by obnovit ukrajinskou obranu na frontové linii a chránila americké podniky. Zároveň by odradila ruského prezidenta Vladimira Putina od porušení příměří. Plán se projednává v rámci bezpečnostních záruk, které připravuje „koalice ochotných“ jako základ dlouhodobého mírového plánu, píše deník The Telegraph.
Ukrajinské jednotky by podle plánu bránily posílenou hranici na frontových liniích stanovených mírovou dohodou. Vojáci by byli ozbrojeni a vycvičeni evropskými spojenci NATO a zároveň Ukrajina by dál mohla nakupovat americké zbraně za peníze Evropské unie.
00:00 / 00:00
Poslechněte si celý Svět ve 20 minutách. O soukromé armádě pro Ukrajinu, o čínských ambicích, o slepé uličce francouzské vlády, o německém zvládnutí migrace a o úspěších populistů v Evropě
Američtí soukromí vojáci by mohli vybudovat frontové opevnění a základny jako v Iráku a Afghánistánu. Jejich rozmístění by znamenalo zapojení Bílého domu, které by odrazovalo Rusy od útoku kvůli obavám z americké odvety, popisuje britský deník The Telegraph.
Některé evropské země navrhují zřídit mezi Ukrajinou a Ruskem demilitarizovanou nárazníkovou zónu, kterou by hlídaly mírové síly nebo pozorovatelé. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj bude zřejmě požadovat, aby v ní působily evropské jednotky.
Kreml zase navrhuje, aby byla garantem bezpečnosti Čína, a Trump dokonce naznačil, že Číňané by mohli tvořit mírové jednotky. Názorové rozdíly mezi vyjednavači však znamenají, že se na této možnosti neshodnou.
Evropští vojáci by mohli být rozmístěni hlouběji na ukrajinském území. Řada zemí je již přislíbila, včetně Velké Británie, Francie, Německa, Belgie a pobaltských a skandinávských zemí. Tyto vojenské síly by na Ukrajině působily pět až deset let.
Do jednotek zajišťujících bezpečnost Ukrajiny se zapojí 26 zemí. Konkrétní státy Macron nezmínil
Číst článek
Turecko by stálo v čele námořní mise v Černém moři a zajišťovalo obchodní trasy na Ukrajinu a z ní. Tato mise by s podporou Bulharska a Rumunska také zajistila odminování vod. Ankara zablokovala přístup do Černého moře ruským i novějším plavidlům, která západní spojenci slíbili Ukrajině, protože se snaží omezit konflikt v této oblasti.
Nákupy výzbroje a techniky
Evropští představitelé soudí, že Washington vyhoví žádostem o vojenské transportní letouny k přesunu vybavení, vojáků i evropských zbraní na Ukrajinu. Evropské země slíbily, že pro Kyjev nakoupí americkou výzbroj za nejméně 10 miliard dolarů.
Ukrajina naopak slíbila, že po skončení války koupí další vojenskou techniku za 90 miliard dolarů. Americké ministerstvo zahraničí už pro Kyjev schválilo potenciální prodej leteckých střel s plochou dráhou letu za zhruba 825 milionů dolarů.
Mají velkou ničivost a dolet až 460 kilometrů, říká analytik o střelách ERAM od USA pro Ukrajinu
Číst článek
Během několika týdnů by mohlo na Ukrajinu dorazit i 3350 raket ERAM s prodlouženým doletem, naváděcí soupravy GPS, elektronické obranné systémy pro zbraně s doletem několik set kilometrů, software pro plánování útoků, náhradní díly a technická podpora, uvedl Pentagon.
Dalším předpokladem pro evropské zapojení má být nabídka podpory amerických zpravodajských, průzkumných a sledovacích služeb, protože Evropa nemá satelitní schopnosti monitorovat příměří.
Putinův postoj k příměří
Američané údajně Ukrajině dodnes nedodávají informace potřebné k raketovým útokům za hranicemi, čímž v podstatě takové plány vetují. Nejmenovaný zdroj deníku The Telegraph sdělil, že američtí představitelé dokonce požádali britské ministerstvo obrany, aby žádné takové zpravodajské informace s Kyjevem nesdílelo v době mírových jednání Trumpa s Putinem.
Evropa nemá zkušenosti ani s koordinací velkých vojenských misí. Hlavním evropským požadavkem však je, aby Trump rozmístil stíhací letouny a rakety v Polsku nebo Rumunsku, které by reagovaly na první náznaky ruské agrese. To by mohlo podle Evropanů Rusko odradit.
Jsou ‚alfou a omegou‘ míru, naplánovat je ale jde těžko. Co víme o bezpečnostních zárukách pro Kyjev?
Číst článek
I kdyby však Trump ústně souhlasil, v Evropě nepanuje jistota, zda by slib dodržel, protože je známo, že často mění názor. A i kdyby ho dodržel, mohl by přestat platit po jeho odchodu z Bílého domu.
Evropští představitelé se také bojí, že z plánů bezpečnostních záruk sejde, protože nevěří, že Putin je ochoten souhlasit s příměřím. Mnozí z nich soudí, že jen vodí Trumpa za nos a válku prodlužuje, aby získal další ukrajinské území.
Minulý pátek Rusko uvedlo, že západní návrhy bezpečnostních záruk jsou „jednostranné“ a mají za cíl Rusko „zbrzdit“.
Trump přijel na summit na Aljašce s nabídkou řady příležitostí, které by Rusku vydělaly peníze, dodává The Telegraph. Patřilo k nim zpřístupnění aljašských přírodních zdrojů Moskvě, zrušení některých amerických sankcí proti ruskému leteckému průmyslu, ale i lukrativní dohoda, která by Putinovi umožnila přístup k vzácným zeminám na ukrajinském území, které Rusko v současnosti okupuje, uzavírá britský deník.
Francouzská vláda se ocitla ve slepé uličce. Čína chce umenšit americký podíl na vítězství ve 2. světové válce. Německo hodnotí deset let přijímání přistěhovalců. Populistické pravicové strany vedou v průzkumech v největších evropských ekonomikách. Poslechněte si celý Svět ve 20 minutách v audiu výše.