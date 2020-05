‚Děsivé jít do práce.‘ Bílý dům obchází strach z šíření covidu-19, zatímco Trump čelí kritice za vládu chaosu

V Bílém domě roste strach z koronaviru. A obavy nahánějí zejména „stísněné“ prostory západního křídla, kde se nachází pracoviště prezidenta Donalda Trumpa a jeho lidí. Zvláště poté, co se novým virem nakazili dva zaměstnanci Trumpovy administrativy. Zprávy o šíření nákazy v prezidentově okolí nabourávají snahu uvolňovat opatření s cílem oživit skomírající ekonomiku v době, kdy pandemie zdaleka není u konce. Washington 6:54 12. května 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Trump i Mike Pence zároveň čelí kritice, že nenosí roušky, přestože k tomu federální vláda a zdravotní úřady lidi opakovaně vyzývají | Foto: Carlos Barria | Zdroj: Reuters

„Je děsivé chodit do práce… Myslím, že bych byl v mnohem větším bezpečí, kdybych seděl doma, než abych chodil do západního křídla,“ přiznal v neděli pro televizi CBS ekonomický poradce amerického prezidenta Kevin Hassett.

„Je to malý prostor plný lidí. Víte, je to trochu riskantní, ale musíte to udělat a sloužit tak zemi,“ dodal s odkazem na stísněné kanceláře, které se rozprostírají na třech patrech západního křídla Bílého domu. Právě tam rostou obavy z dalšího šíření koronaviru mezi zaměstnanci, kteří přišli do styku se dvěma pozitivně testovanými pracovníky z okruhu prezidenta.

Kromě Trumpova komorníka se covidem-19 nakazila také spolupracovnice viceprezidenta Mika Pence Katie Millerová, o jejímž pozitivním testu Bílý dům informoval minulý pátek.

Podle listu The New York Times odhalení koronaviru u dvou zaměstnanců prezidentovy administrativy přimělo Bílý dům, aby zpřísnil procedury – nabádá pracovníky, aby víc pracovali z domova, nosili roušky, a ochranka pečlivě prověřuje lidi, kteří do budovy vstupují. Všichni členové prezidentova týmu tak nyní podstupují každodenní rychlotesty, které mají koronavirus případně odhalit.

Už od minulého týdne jsou navíc v izolaci tři členové krizového týmu Bílého domu zřízeného pro koordinaci boje s pandemií. Jedním z nich je i uznávaný epidemiolog Anthony Fauci, který se stal hlavní tváří amerického boje s koronavirovou pandemií.

Jak ale upozorňuje list NY Times s odvoláním na vysoce postavené úředníky Bílého domu, řada dalších zaměstnanců v západním křídle, kteří přišli do kontaktu s Millerovou, každý den dál chodí do práce. Mezi nimi i samotný Pence, který je podle jeho mluvčího na přítomnost covidu-19 pravidelně testován.

Bez roušky i před veterány

Obava z propuknutí epidemie uvnitř Bílého domu a s tím spojené masivnější testování lidí kolem prezidenta přitom podkopává výzvy Donalda Trumpa směrem k americké veřejnosti, aby se navzdory šířící se nákaze vracela zpátky na svá pracoviště a ekonomika se začala probouzet k životu, varují americká média.

Většina obchodníků, dělníků a dalších pracovníků totiž nemá možnost, aby byla na koronavirus pravidelně testována, jako tomu je v Bílém domě. Trump navíc masivní testování lidí v minulých dnech zlehčoval. „Nemyslím si, že bychom potřebovali takový druh testování nebo že bychom museli provádět tolik testů, ale někteří se mnou nesouhlasí, jiní zase souhlasí,“ uvedl podle CNN Trump minulé úterý.

Trump i Mike Pence zároveň čelí kritice, že nenosí roušky, přestože k tomu federální vláda a zdravotní úřady lidi opakovaně vyzývají. Šéf Bílého domu si ji nevzal ani při pátečním setkání s americkými veterány z druhé světové války, kterým je mezi 96 a 100 lety a v souvislosti s nákazou koronavirem tak patří do nejvíce rizikové skupiny obyvatel.

„Byla to jejich volba sem přijít,“ reagovala na kritiku prezidentova mluvčí Kayleigh McEnanyová s tím, že prezident je pravidelně testován a záleží jen na něm, jestli si roušku vezme, nebo ne.

Roušku si Trump nevzal ani během nedávné návštěvy arizonské továrny na výrobu respirátorů nebo při setkání se zdravotníky, které pozval do Oválné pracovny. „Nechci to nosit. Je to doporučení a já se cítím dobře. Myslím, že nosit roušku za tím krásným, mohutným stolem v Oválné pracovně by bylo přehnané,“ komentoval začátkem dubna doporučení americké vlády, aby si lidé na veřejnosti zakrývali ústa a nos.

Jak ale pro NY Times přiznal jeden z vysoce postavených úředníků, sám Trump byl vyděšený z toho, že jeho pozitivně testovaný komorník, který mu běžně servíruje jídlo, roušku nenosí. A rozladěný byl údajně i z odhalení koronaviru u Millerové, která se několikrát účastnila jednání koronavirového štábu. Ostatně ani Millerová nechodila se zakrytým nosem a ústy. Bez roušky se objevila v televizi i ve čtvrtek, kdy hovořila s několika novináři, z nichž všichni roušku měli.

Trump si nevzal roušku ani při setkání s americkými veterány z druhé světové války | Foto: Tom Brenner | Zdroj: Reuters

Trumpova vláda chaosu

Šíření nákazy v Bílém domě tak podle amerických médií nabourává Trumpovu snahu uvolňovat protiepidemická opatření navzdory pokračující pandemii a zajistit tak rozhýbání skomírající ekonomiky – v souvislosti s koronavirovou pandemií v dubnu míra nezaměstnanosti ve Spojených státech vzrostla na 14,7 procenta z březnových 4,4 procenta a dostala se tak na nejvyšší úroveň od velké hospodářské krize ve 30. letech.

„Poslední vývoj vznáší klíčovou otázku: Pokud nejsou lidé v okolí Trumpa před virem chráněni, přestože jde o nejzabezpečenější pracoviště v zemi, jak bezpečné to je pro kohokoliv jiného, kdo se má vrátit do práce? Není a Trump si toho je vědom,“ píše CNN. Ta s odvoláním na člověka z prezidentova okolí uvádí, že Trump má obavy právě z toho, že informace o nakažených pracovnících Bílého domu podkopou jeho prohlášení o tom, že epidemie v zemi slábne.

Mezitím Trump čelí sílící kritice, že na otevření americké ekonomiky je vzhledem k situaci v zemi zatím brzy a že je jeho politika v době krize způsobené koronavirem příliš chaotická.

Jednu z náhlých otoček jeho administrativy zažily Spojené státy minulý týden. Zatímco v úterý oznámil, že ukončí činnost krizového týmu pro koordinaci boje s pandemií, ve středu na twitteru napsal, že skupina v čele s Pencem „udělala fantastickou práci“ a zůstane i nadále aktivní.

Za „absolutní chaotickou katastrofu“ označil Trumpovu reakci na pandemii také bývalý americký prezident Barack Obama. Podle zpravodajského serveru Yahoo News to prohlásil v pátečním soukromém konferenčním telefonátu s bývalými členy své administrativy, z něhož unikla nahrávka.

Obama Trumpovi vytknul, že je sobecký, svou politikou rozděluje lidi a nahlíží na svoje oponenty jako na nepřátele. I kvůli tomu je podle něj reakce vlády na šíření koronaviru „mdlá a nevyrovnaná“ a je odhodlán co nejvíce podpořit svého někdejšího viceprezidenta Joea Bidena, který se pravděpodobně stane Trumpovým sokem v listopadových prezidentských volbách.