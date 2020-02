Trump se s Kurzem nesejde. Spojené státy odřekly schůzku kvůli koronaviru

Bílý dům kvůli šíření infekce nového typu koronaviru odřekl úterní setkání amerického prezidenta Donalda Trumpa s rakouským kancléřem Sebastianem Kurzem. Dnes to agentuře APA sdělilo rakouské kancléřství, podle kterého se cesta šéfa vlády do Spojených států odkládá. Vídeň 9:27 29. února 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pro Kurze by bylo březnové jednání s Trumpem v Bílém domě již druhé, americký prezident ho zde přijal loni v únoru. | Zdroj: Reuters

Kancléřství uvedlo, že Bílý dům odřeknutí schůzky vysvětlil všeobecnou situací kolem nynější koronavirové nákazy. Podle informací APA z postoje Američanů není Vídeň nešťastná, neboť i v Rakousku byly poslední dny kvůli koronaviru velmi intenzivní. Pro Kurze by bylo březnové jednání s Trumpem v Bílém domě již druhé, americký prezident ho zde přijal loni v únoru.

Kurz do USA plánoval odletět v neděli, doprovázet ho měli ministři zahraničí Alexander Schallenberg, hospodářství Margarete Schramböcková a ministryně pro Evropskou unii Karoline Edtstadlerová. V pondělí se Kurz chtěl zúčastnit konference Americko-izraelského výboru pro veřejné záležitosti, který je vlivnou organizací hájící v USA izraelské zájmy.

Spojené státy rovněž kvůli koronaviru odložily setkání vůdců zemí jihovýchodní Asie, které bylo svoláno na 14. března do Las Vegas. Trump pozval vůdce desetičlenného Sdružení zemí jihovýchodní Asie do Spojených států poté, co se loni nezúčastnil jejich schůzky v Thajsku, připomněla agentura Reuters.