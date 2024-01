Trump má nominaci jasnou. Už teď tvrdí, že pokud nevyhraje, bude to podvod, popisuje novinářka Ciglerová

Dvě stranická hlasování a mnozí republikáni už mají jasno. Jejich kandidátem na post amerického prezidenta je Donald Trump. „Má prakticky jasnou republikánskou nominaci. Ale jasné nemá finální vítězství proti Joeu Bidenovi. A proto se sponzoři a umírněnější republikáni snaží pomoci Nikki Haleyové, která by v souboji s Bidenem měla šanci získat i umírněné demokraty,“ popisuje pro Český rozhlas Plus novinářka Jana Ciglerová z Deníku N. Praha 17:13 26. ledna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Trump v Iowe | Foto: Brendan McDermid | Zdroj: Reuters

Trumpova protikandidátka se snažila oslovit umírněné republikány, ovšem i v pro ni příznivém státě New Hampshire za exprezidentem zaostala o 11 procent hlasů. A přestože deklaruje, že kandidaturu nevzdává, v konzervativnějších státech ji nejspíše čekají ještě bolestivější porážky.

Poslechněte si celé Interview Plus Šárky Fenyková. Hostem je Jana Ciglerová, novinářka žijící na Floridě, zpravodajka Deníku N

Haleyovou řada sponzorů podporuje skrytě z obav před mstou – Trump také ve čtvrtek prohlásil, že jejich podporu nepřijme. „Podle mě ho popuzuje, že proti němu stojí žena. Velmi špatně snáší, když je vyzýván ženou, navíc když to není běloška. A pouští se do ní i sexistickými útoky, komentoval její šaty a vzhled a říkal, že na funkci nemá,“ shrnuje.

Primárky ukázaly některé Trumpovy slabiny, pro nezanedbatelný počet republikánů je jako prezident nepřijatelný a mohli by spíš dát hlas Bidenovi – v New Hampshire jich bylo 19 procent, v Iowě 15 procent.

„Nedokáže oslovit umírněnější konzervativce. Sbírá hlasy těch tradičních voličů, naopak lidé, kteří věří v instituce a je pro ně důležité dodržování zákonů, by mu podle těch výpovědí hlas nedali. A dali by ho komukoli jinému,“ dodává.

Drama přijde tak jako tak

K Trumpovi se sice vrátila část vysokoškolsky vzdělaných republikánů, kteří v něm vidí naději na vítězství, jádro Trumpových voličů ale tvoří lidé s nižším vzděláním i příjmy, zejména bílí muži. „Má jazyk jednoduše smýšlejícího člověka a se svou rétorikou získává ta vysoká procenta. Nemá důvod to měnit,“ vysvětluje Ciglerová.

Voliči prý na Trumpovi oceňují jeho autenticitu, což z vlastní zkušenosti potvrzuje i česká novinářka. „Jednou jsem se s ním setkala v Bílém domě. Jak působí navenek, tak takový je, i když u toho nejsou kamery. To lidé hrozně oceňují. Zároveň velmi často improvizuje v tom, co říká. Otázkou je, zda by vůbec dokázal být smířlivější,“ zamýšlí se.

Trumpovi příznivci svému favoritovi věří, že dokáže Bidena porazit, přestože průzkumy ukazují opak. Biden je přitom po Jimmym Carterovi vůbec nejméně populární prezident po prvním funkčním období v historii.

„Oni mu kdysi uvěřili, že vyhraje, a když nevyhrál, tak uvěřili tomu, že šlo o podvod. Rozešli se kvůli tomu s kamarády a hádají se v rodině, tak to musí dohrát do konce. Myslím, že je to takto osobní a emocionální. Je pro ně jednodušší s ním jít dále než přiznat, že se mýlili,“ soudí novinářka.

Pokud Trump v souboji s Bidenem opět prohraje, dají se podle Ciglerové očekávat nepokoje. „Bude to dramatické, i když vyhraje. A pokud ne, jeho voliči budou nesmírně naštvaní. On už od srpna říká, že když nevyhraje, tak to je podvod. Znovu si proto bude připravovat půdu, zvlášť pokud k němu nebudou průzkumy lichotivé,“ míní.

Poslechněte si celý rozhovor v Interview Plus výše.