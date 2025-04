Trump má proti Íránu unikátní bombardéry, říká Bříza. Další jaderná velmoc by ovlivnila celý region

Na konci května vyprší ultimátum, které dal Donald Trump nejvyššímu vůdci Íránu Alímu Chámeneímu na dohodu o jaderném programu. Nebude-li dohoda, Írán zažije slovy amerického prezidenta bombardování, jaké ještě nikdy neviděl. „Nejen pro Trumpa, ale i pro celý svět je nadřazeno to, aby Írán do své výzbroje nezavedl jadernou zbraň,“ zdůrazňuje v pořadu Osobnost Plus Vlastislav Bříza, bezpečnostní expert z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Osobnost Plus Praha 17:13 23. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Bříza věří tomu, že Spojené státy jsou schopny proti Íránu zajít až k použití vojenské síly. „Vidíme v přímém přenosu, co teď probíhá v oblasti Středního východu, rozumějte, velká koncentrace sil Spojených států amerických,“ vysvětluje.

„Na základně Diego García je dislokováno šest amerických stealth strategických bombardérů, které jsou schopny za určitých okolností nejenom doletět nad svůj cíl tak, že nebudou detekovány, ale také nést zbraně, které nemají na světě ekvivalent,“ doplňuje expert.

Zbraně, které může tento bombardér jako jediný na světě nést, jsou schopné zasáhnout podzemní bunkry, ve kterých Írán část svého jaderného programu ukrývá. „Tyto zbraně byly vyvinuty právě s ohledem na Írán a Severní Koreu,“ upozorňuje Bříza.

Útok podle něj představuje nejhorší možnou variantu v případě, že se jednání nevydaří, přesto je to reálná možnost.

„Domnívám se, že nejenom pro Trumpa, ale pro celý Blízký a Střední východ i celý svět je nadřazeno to, aby Írán do své výzbroje nezavedl jadernou zbraň. Protože to by znamenalo nejenom renesanci jaderných zbraní v oblasti i na světě, ale také obrovský výkyv nestability už v tak destabilizovaném regionu, jako je Blízký a Střední východ,“ pokračuje Bříza.

Ohrožení Izraele

Bezpečnostní expert věří, že první stát, který by byl íránským jaderným programem ohrožen, je Izrael. „Když například slyšíte íránské představitele, nikdy od nich neslyšíte slovo Izrael. Oni ho ve svém slovníku vůbec nemají. Oni totiž tu entitu jako stát neuznávají,“ říká.

„Buď používají termín sionistická entita, a tady už vidíte pejorativnost, anebo, což je horší a je to marketingový slogan vůči svým obyvatelům, mu říkají malý satan,“ popisuje výzkumník z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy.

Podle Břízy by vzhledem k velikosti Izraele stačilo Íránu poměrně malé množství jaderných hlavic, které by zemi mohly výrazně zasáhnout. Izrael je na to ale připraven.

„Nepřiznává to, ale téměř jistě má Izrael 90 jaderných hlavic. Je tak jediným držitelem jaderných zbraní v regionu. To znamená, že v případě útoku, který by Írán podnikl, by Izrael odpověděl drtivým způsobem zpátky,“ popisuje a dodává:

„Izraelská protivzdušná obrana, rozumějte, včetně protiraketové, patří k nejlepším na světě.“

Podle analytika by izraelský protiútok mohl Írán kompletně paralyzovat.

Useknutá chapadla velmoci

Dalším důvodem, proč se Írán podle Břízy pokouší o vlastní jaderný program, jsou velmocenské ambice.

„Pro Teherán je to teď geopolitická katastrofa v regionu. Už byl brán až jako velmocenský hráč regionálního charakteru, viz jeho chapadla v Palestině, Sýrii, Jemenu. A ta chapadla jsou z velké části useknuta, mimo jiné i díky Izraeli,“ říká a připomíná:

„Zařazení jaderné zbraně do výzbroje by pro Írán znamenalo znovu získání oné prestiže.“

Je americký přístup k vyjednávání s Íránem správný? Které státy pomáhaly Íránu s jeho jaderným programem? Bylo mezi nimi i Rusko? A kdo se postará o dodržování případné dohody o íránském jaderném programu? Poslechněte si celý pořad Osobnost Plus, moderuje Barbora Tachecí.