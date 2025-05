Trump má stejně nehorázné požadavky jako Rusko. Nerozeznává dobro a zlo, obává se politický geograf

V pondělí odpoledne českého času se má odehrát telefonát mezi prezidenty Vladimirem Putinem a Donaldem Trumpem poté, co ve čtvrtek minulý týden skončila rusko-ukrajinská jednání fiaskem. „Trump má páku na to, aby zatlačil na Putina například tím, že otevře bianko účet Volodymyru Zelenskému,“ vysvětluje v pořadu Osobnost Plus politický geograf z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy Libor Jelen. Osobnost Plus Moskva/Washington 15:39 19. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Před jednáním v Istanbulu vyzýval ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj Putina, aby s ním v Turecku jednal osobně. Ruský prezident ale nakonec vyslal jen svého poradce, který s ukrajinskou delegací dojednal pouze výměnu zajatců.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Dokáže Donald Trump při telefonátu s Vladimirem Putinem sjednat příměří? Poslechněte si celý díl pořadu Osobnost Plus s Liborem Jelenem, politickým geografem z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy

Přestože nenastal žádný posun v jednání o příměří, šéf Bílého domu Trump informoval o telefonátu s Putinem, od kterého si slibuje ukončení „krveprolití“. „Doufejme, že to bude produktivní den, nastane příměří a tato velmi násilná válka, která se nikdy neměla stát, skončí,“ napsal americký prezident na své síti Truth Social.

Tento optimismus není podle politického geografa Jelena taktikou Trumpa, ale spíše jeho způsob vidění světa: „To jest jeho představy o tom, jak svět funguje, jak by si přál, aby fungoval. To je svět založený na silných osobnostech, které rozhodují o všem, které si zavolají a mohou rozhodovat o všech na této planetě.“

Nepřijatelné požadavky?

Ruská delegace na jednání v Istanbulu představila podmínky pro příměří, které jsou podle Ukrajiny či podle evropských politiků nepřijatelné. Kreml například požaduje stažení ukrajinských vojsk i z míst, kde Rusové v tuto chvíli nejsou, a také neutralitu a demilitarizaci Ukrajiny.

ONLINE: Trump jednal s evropskými lídry o sankcích, pokud by Rusko nepřistoupilo na 30denní příměří Číst článek

„Pro nikoho, ani pro Trumpa ty požadavky nejsou žádné překvapení. Spíše je otázka, do jaké míry on vnímá tyto požadavky jako uskutečnitelné. Podle mého názoru kdyby bylo po jeho, tak by na ně přistoupil, protože on kupodivu jedná s jinými státy velmi podobně,“ říká Jelen a připomíná Trumpovu celní válku.

„Trump má stejně nereálné, respektive nehorázné požadavky na ostatní, uvádí svět do jakéhosi chaosu. Obávám se, že prostě nerozeznává dobro a zlo, právo a zločin, který nastal,“ usuzuje politický geograf.

Ruské kapacity

Podle Jelena bychom měli rozlišovat možné mírové scénáře a potenciální příměří s tím, že Donald Trump by v současnosti měl tlačit především na přerušení bojů. Politický geograf je přesvědčený, že Spojené státy mají na Rusko dostatečné páky.

„Kdyby Donald Trump opravdu hrál tu hru tak, jak ji Spojené státy hrály doteď a jak ji hrály za studené války, to znamená, že by stály na straně demokracie, svobody...“ jmenuje Jelen podmínky, za kterých by mohly Spojené státy tlačit na Rusko.

25:33 Evropa musí být silnější. Síla je jediný jazyk, kterému rozumí Trump i Putin, říká přední evropský politolog Číst článek

Sám ale uznává, že takové podmínky dosud nenastaly. „Nicméně stále nemůžeme vyloučit scénář, že se Trump třeba ráno uhodí do hlavy a rozhodne jinak. Stále to je jedna z možností,“ říká Jelen.

„Trump má páku na to, aby zatlačil na Putina například tím, že otevře bianko účet Zelenskému a začne Ukrajině dodávat zbraně, jak je dodávaly Spojené státy za bývalého prezidenta Joea Bidena.“

„Rusko má určité kapacity, které mu umožňují pokračovat ve válce, ale bolí ho to stále více. Nemějme představu, že Rusko netrpí. Tady se začíná šířit určitý narativ, že sankce nefungují a že v Rusku funguje všechno tak, jak to bylo před válkou a že můžou válčit donekonečna. A to také není úplně pravda,“ dodává politický geograf.

Proč Evropa nezavedla na Rusko sankce, které slibovala před jednáním v Istanbulu? Jak donutit Moskvu k příměří? A dokáže to Vladimir Putin vysvětlit běžným Rusům? Poslechněte si celou Osobnost Plus ze záznamu v úvodu článku.