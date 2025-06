Trump má teď lépe nabito na první výstřel. Musk ale může ovlivnit volby do Kongresu, hodnotí Lizec

Roztržka mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a nejbohatším mužem světa, podnikatelem Elonem Muskem ovládla sociální sítě. Kdo má v souboji zatím navrch? „Řekl bych, že ten, kdo má nabito lépe na první výstřel, je Donald Trump. On má bezprostřední vliv na Elona Muska, může jeho firmám výrazně uškodit,“ říká pro Český rozhlas Plus Bořek Lizec, bývalý generální konzul v Chicagu a někdejší velvyslanec v Kanadě, expert CEVRO univerzity. Osobnost Plus Praha 17:17 9. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Jde o souboj titánů – nejmocnějšího muže světa s nejbohatším mužem světa. Je v tom trapný element souboje. Takto významní lidé by měli mít aspiraci inspirovat svět a dávat mu trochu jiné vzkazy,“ hodnotí pro Český rozhlas Plus.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Bořek Lizec, bývalý generální konzul v Chicagu a někdejší velvyslanec v Kanadě, expert CEVRO univerzity

Elon Musk musí být podle Lizce nervózní, zda ho Donald Trump skutečně odřízne od všech vládních kontraktů.

„Když člověk pozoruje Donalda Trumpa, tak on skutečně dobře ví, kam může zasadit direkt. A má k tomu k dispozici celou škálu nástrojů. Jsou to nejenom dotace a vládní kontrakty, ale i třeba oblast regulatorních opatření. Také to jsou výroky Donalda Trumpa, co způsobily za jeden den pokles akcií Tesly o 150 miliard dolarů. To jsou obrovské dopady,“ připomíná.

Mazání tweetů

Důsledkem toho, že Elon Musk začal brát hrozbu souboje s Trumpem vážně, může být i jeho následné mazání některých vyhrocených tweetů. Lizec upozorňuje na to, že v tomto souboji je Muskovou zbraní jeho schopnost ovlivnit nadcházející volby do Kongresu.

„Stačí mu se zaměřit na několik kongresmanů a senátorů. Jako nejbohatší muž světa k tomu má jistě prostředky a může tímto způsobem rozhodnout volby, a tím v posledních dvou letech prezidentství Donalda Trumpa a celou Republikánskou stranu zásadně oslabit,“ vysvětluje znalec.

‚Stránka neexistuje.‘ Musk zřejmě smazal na síti X některé ze svých útočných komentářů proti Trumpovi Číst článek

„Toho se někteří kongresmani a senátoři přímo bojí. Už začali otevřeně vystupovat a říkat: ‚Nemáme rádi, když se mamka a taťka hádají.‘ A začali přicházet za Elonem Muskem a Donaldem Trumpem a říkat jim, ať toho nechají. A já si myslím, že toto je v pozadí toho, proč Elon Musk začal mazat ty tweety a Donald Trump zakončil konflikt s tím, že mu přeje vše dobré,“ myslí si Lizec.

Pozadí konfliktu

Stále není jasné, jak roztržka mezi Muskem a Trumpem začala. Snad to bylo Muskovou kritikou návrhu rozpočtového zákona ze strany Trumpa. „Elon Musk tak svou kritiku zdůvodňuje. Ale myslím, že skutečný hluboký důvod je takový, že Elon Musk do Donalda Trumpa investoval obrovský kapitál a něco za to očekával,“ usuzuje znalec.

Podle Lizce neinvestoval Musk do Trumpa pouze finance, ale zapojením do prezidentské kampaně si poškodil vztahy s ústřední zákaznickou skupinou impéria Tesla, protože ta je progresivisticky demokraticky laděná. Všichni se divili, že vsadil na jednu kartu, podotýká Lizec.

Trump vs. Musk: Miliardářovi můžou stopnout zakázky. Prezidenta čeká větší kritika od jeho strany Číst článek

A teď se ukázalo, že Donald Trump škrtá podporu solárním energiím a elektromobilitě. „Elon Musk navrhl také, kdo by mohl být šéfem NASA, což je agentura úzce propojená s jeho SpaceX a potřebuje tam mít svého člověka. A Donald Trump mu neustoupil. Tím se ukázalo, že Musk je jen jeden z dalších, které využil,“ soudí.

Na základě toho prý Elon Musk poznal, že politika Donalda Trumpa nesměřuje k tomu, že by mu uděloval výjimky ve škrtech rozpočtu. „Při své impulzivitě a nízké averzi k riziku, kterou jako podnikatel prokazuje, do toho přitom šel s tvrdými trumfy,“ uzavírá rozbor Lizec.

Vydělal ve výsledku Elon Musk na podpoře Donalda Trumpa? Jak by mu mohl uškodit založením nové strany? Poslechněte si celý pořad Osobnost Plus Českého rozhlasu Plus výše.