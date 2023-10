Bude Trump novým šéfem Sněmovny reprezentantů? Navrhnout ho chce texaský kongresman

Odvolaného republikánského předsedu americké Sněmovny reprezentantů Kevina McCartyho by mohl nahradit bývalý americký prezident Donald Trump. Podle listu The Hill jej chce navrhnout republikánský kongresman z Texasu Troy Nehls. Americká ústava totiž nemluví o tom, že by předseda sněmovny musel být jejím členem, i když se to ještě nikdy nestalo. Tento návrh už podpořili kontroverzní kongresmanka Marjorie Taylor Greenová a Greg Steube. Washington 9:22 4. října 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bývalý americký prezident Donald Trump | Foto: Eduardo Munoz | Zdroj: Reuters

„Až se tento týden znovu sejde Sněmovna reprezentantů, jako první věc navrhnu Donalda J. Trumpa na předsedu Sněmovny reprezentantů. Prezident Trump, nejlepší prezident, jakého jsem zažil, prokazatelně staví Ameriku na první místo a učiní Sněmovnu opět velkou,“ uvedl podle serveru The Hill Nehls v prohlášení. Použil přitom narážky na Trumpova předvolební hesla.

McCarthy končí v čele sněmovny USA, republikánští rebelové poprvé v historii odvolali předsedu Číst článek

McCartyho, který se v úterý stal prvním odvolaným předsedou Sněmovny reprezentantů v historii, by tak mohl nahradit bývalý americký prezident. A to navzdory tomu, že Trump není členem dolní komory Kongresu. Americká ústava totiž nevyžaduje, aby předseda Sněmovny byl jejím členem. Nikdy se to ale ještě nestalo.

Tento návrh hned podpořili republikáni Greg Steube a Marjorie Taylor Greenová, která patří mezi vyznavače konspirační teorie Qanon a „Trumpovy politické děti“.

Otázkou ale je, jestli bude mít Trump o tuto funkci zájem. V roce 2022 ještě předtím, než republikáni ovládli Sněmovnu, to odmítal. „Ne, není to něco, co bych chtěl dělat,“ řekl tehdy s tím, že ho tato pozice vůbec nezajímá.

McCartyho, který odmítl, že by se o post znovu ucházel, by podle amerických médií také mohl nahradit Trumpův spojenec a šéf výboru pro soudnictví Jim Jordan. Dalším kandidátem je pak Steve Scalise, kterého podpořil iniciátor McCartyho odvolání Matt Gaetz. Předsedou by se také mohl stát kongresman ze Severní Karolíny Patrick McHenry, který je aktuálně pověřený vedením dolní komory Kongresu.