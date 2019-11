Trumpova pomoc s ‚válkou‘ proti drogovým kartelům v Mexiku. Chce je zařadit mezi teroristické organizace

Mexické drogové kartely by měly být podle amerického prezidenta Donalda Trumpa na seznamu teroristických organizací. „Mexiko nikdy nepřipustí žádnou akci, která by znamenala porušení jeho národní svrchovanosti,“ reagoval na Trumpa mexický ministr zahraničí Marcelo Ebrard. Neočekává, že by Spojené státy drogové gangy mezi teroristické organizace zařadily.

Washington/Mexiko 11:12 27. listopadu 2019