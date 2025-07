Trump se možná dočká slibované zdi na hranicích s Mexikem. Jeho ‚megazákon‘ čeká boj v Kongresu

Zákon zahrnující daňové úlevy, významné škrty v sociálních programech nebo i desítky miliard na dostavbu pověstné zdi na americko-mexické hranici čeká ve středu politický boj ve Sněmovně reprezentantů. Trumpův „velký a krásný“ zákon, jak jej nazývá, čelí kritice i z řad republikánů varujících před rapidním nárůstem státního dluhu. Přinášíme shrnutí reakcí v amerických médií před středečním děním v Kongresu. Washington 11:30 2. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zaměstnanci amerického Senátu za svítání odpočívají na schodech u Kongresu po dlouhém politickém jednání o Trumpově zákonu (1. července 2025) | Foto: Nathan Howard | Zdroj: Reuters

Legislativu kolem 940 stran dlouhého návrhu prezidenta Donalda Trumpa doposud provázel chaos. V první fázi procesu zákon se změnami prošel Sněmovnou reprezentantů i Senátem, ve středu odpoledne českého času se však vrací zpět do Sněmovny. Tam ho čeká trnitá cesta, píše liberálněji orientovaný deník The New York Times (NYT).

Server Axios upozorňuje na sérii průzkumů veřejného mínění provedených v průběhu června, které uvádějí, že 42 až 64 procent Američanů se zákonem nesouhlasí, notná část na něj nemá žádný názor a jen asi čtvrtina ho podporuje.

„Bylo to sepsané tak rychle a tajně, že ani někteří (kongresmani) nerozumí, jak se nějaká opatření do legislativy dostala,“ komentuje průběh The Washignton Post. Odkazuje se přitom na prohlášení republikánského senátora Lindseyho Grahama, který uznal, že netuší, jak se do zákona dostalo opatření o zdanění větrných a solárních projektů. „Je to asi tajemství, hádám. Nevím, odkud se to vzalo.“

Naopak Republikánské straně nakloněná stanice Fox News uvádí, že většina republikánů v Kongresu zákon považuje za nejlepší kompromisní cestu, jak proměnit kampaňové sliby prezidenta Donalda Trumpa v realitu.

Více zákonů v jednom

Konzervativní komentátorka serveru UnHerd Emily Jashinská svůj komentář uvádí titulkem „(Republikáni) prohlasovali zákon, který se nikomu doopravdy nelíbí“ a uvádí, že moudřejší by bylo „megazákon“ rozdělit na alespoň dva návrhy.

„Konzervativci byli ale skeptičtí, jestli by vedení strany dodrželo své sliby a předložili druhý návrh o výdajových škrtech, když by už daňové úlevy prošly předtím,“ dodává.

Americká média napříč spektrem se shodují, že ačkoliv jde o zákon z dílny republikánů, bez vnitřní opozice se ve středu neobejde, především po změnách, kterými prošel v Senátu. Verze z horní komory Kongresu navrhuje hlubší škrty v oblasti zdravotní péče a nepočítá se sankcemi pro programy sociálního zabezpečení v jednotlivých státech, pokud poskytují pojištění migrantům, píše The Washington Post.

„Změny učinily ten návrh dražším…členové (ultrakonzervativního křídla Sněmovny reprezentantů) jsou zděšení z té cenovky,“ dodává deník.

„Sněmovna byla jednoznačná: žádné utrácení na dluh. Senát neposlouchá. Tohle není jen nezodpovědné – je to rozpočtový zločin,“ napsal na síti X republikán z Texasu Keith Self.

Rozpočtový úřad v Kongresu v neděli zveřejnil analýzu, podle níž by „velký krásný“ zákon ke státnímu dluhu do roku 2034 navýšil schodek o více než 3,2 miliardy dolarů (asi 67 miliard korun).

Čelní republikáni jsou naopak podle NYT přesvědčení, že opatření způsobí hospodářský růst, který zaplatí za jiné způsobené ztráty.

Sněmovní výbor pro pravidla při jednání o tom, zda Trumpův zákon postoupí k debatě na celém plénu dolní komory Kongresu (1. července 2025) | Foto: Elizabeth Frantz | Zdroj: Reuters

První dobrou zprávou pro Trumpa nicméně je, že zákon k dalšímu projednávání v dolní komoře dostal zelenou od sněmovního výboru pro pravidla. Proti hlasovali všichni demokraté a jen dva republikáni. Zákon nyní po úterním 12hodinovém jednání v Senátu míří zpět do dolní komory.

Slabší sociální stát

Rozsáhlé shrnutí hlavních bodů zákona přináší web stanice CNN.

Návrh počítá s prodloužením platnosti Trumpových daňových úlev z roku 2017 nebo možností odečíst si z daní spropitné či mzdu za práci přesčas.

„Když tu posloucháte demokraty, říkají, že je to všechno jen pro miliardáře a milionáře…ale kolik z nich pracuje od hodiny?“ argumentoval ve sněmovním výboru republikánský kongresman z Montany Jason Smith, píše Fox News.

Že návrh podpoří především bohatší Američany, je nicméně ústřední kritikou jeho odpůrců i závěrem nezávislých analýz.

„Ačkoliv všem domácnostem by se daně snížily, asi 60 procent výhod pocítí ti, kteří vydělávají nad 217 tisíc dolarů ročně (asi 4,5 milionu korun), tedy horních 20 procent,“ píše CNN.

Významné škrty by při schválení čekaly sociální a zdravotní programy Medicaid a potravinové banky.

Všeobecně by k nim mělo přístup méně lidí, kteří by museli častěji dokazovat, že pracují, studují nebo se rekvalifikují, aby na ně měli nárok. Více finanční odpovědnosti v jejich hrazení by přešlo na jednotlivé americké státy, u kterých je nejisté, zda si to budou moci dovolit, aniž by určitě výhody seškrtaly.

Novinkou by byl tříletý spořicí program pro americké děti narozené mezi lety 2025 a 2028, které by od vlády dostaly 1000 dolarů k investování do indexového fondu. Rodiče by každý rok do fondu mohli 5000 dolarů přispět a nechat spoření pro dítě růst až do 18 let jeho věku.

Nešťastný je z návrhu zákona miliardář a Trumpův bývalý velmi blízký spojenec Elon Musk. Zákon mimo jiné počítá s koncem daňových odpisů na nové nákupy elektromobilů zavedených pod demokratickým exprezidentem Joem Bidenem. Musk je šéfem a spolumajitelem automobilky Tesla, jejíž doménou jsou elektroauta.

If this insane spending bill passes, the America Party will be formed the next day.



Our country needs an alternative to the Democrat-Republican uniparty so that the people actually have a VOICE. — Elon Musk (@elonmusk) June 30, 2025