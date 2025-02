Trump by nebyl proti evropské mírové misi na Ukrajině. ‚Mám sílu tuto válku ukončit,‘ myslí si

Americký prezident Donald Trump by nebyl proti, kdyby Evropané chtěli poslat mírové jednotky na Ukrajinu, aby jí tak v případě mírové dohody s Ruskem poskytli bezpečnostní garance. Šéf Bílého domu to v úterý podle agentur řekl ve své floridské rezidenci Mar-a-Lago. Washington 9:27 19. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Donald Trump | Foto: Carlos Barria | Zdroj: Reuters

„Pokud to (Evropané) chtějí udělat, bylo by to skvělé,“ řekl k případné evropské mírové misi na Ukrajině. „Nemuseli bychom tam nikoho posílat, protože jsme velmi daleko,“ dodal Trump.

V Evropě však ohledně možné mírové mise nepanuje jednota. Své vojáky na ni by byly ochotny poslat Francie, Británie nebo Švédsko, například Polsko svoji účast na odmítá.

Na otázku týkající se úterních rozhovorů mezi americkými a ruskými představiteli v Rijádu Trump odpověděl, že „jednání byla velmi dobrá“ a že má „mnohem větší důvěru“, že se podaří dosáhnout mírové dohody.

„Myslím, že mám sílu tuto válku ukončit a myslím, že to jde dobře,“ prohlásil.

Tvrdí, že „Rusko chce něco udělat, chce zastavit divoké barbarství“. Zopakoval, že válka na Ukrajině by nikdy nezačala, kdyby byl prezidentem. Města na Ukrajině přirovnal k těm v Pásmu Gazy.

Ruská armáda invazi na Ukrajinu zahájila před téměř třemi lety na rozkaz šéfa Kremlu Vladimira Putina.

Trump dal najevo, že je „velmi zklamaný“ kvůli výhradám Ukrajiny, že nedostala pozvánku na úterní jednání v Rijádu. Tvrdí, že Ukrajinci mají místo u vyjednávacího stolu „už tři roky a ještě dlouho předtím“. Dodal, že i nepříliš dobrý vyjednavač konflikt mohl vyřešit už před lety, aniž by ztratil území nebo lidské životy.

„Dnes jsem slyšel: ‚Nebyli jste pozvaní.‘ No, byli jste tam tři roky. Měli jste ji ukončit po třech letech. Neměli jste ji nikdy začínat. Mohli jste uzavřít dohodu,“ tvrdil podle CNN. Pokračoval, že on sám mohl pro Ukrajince sjednat takovou dohodu, „která by jim vrátila téměř celé jejich území… a nikdo by nebyl zabit.“