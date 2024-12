Trump by mohl požadovat vrácení Panamského průplavu. Země podle něj vybírá nadměrné poplatky

Zvolený americký prezident Donald Trump v sobotu obvinil Panamu, že vybírá nadměrné poplatky za využívání Panamského průplavu a pohrozil, že pokud tato středoamerická země nebude vodní cestu spravovat přijatelněji, mohl by požadovat předání její správy Spojeným státům. Informovala o tom agentura Reuters. Podle ní jde o mimořádně vzácný případ, kdy americký vrcholný politik varuje, že by mohl na suverénní zemi tlačit, aby předala část svého území. Washington 22:02 22. prosince 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Spojené státy Panamský průplav z velké části postavily a desítky let okolní území spravovaly | Foto: Enea Lebrun | Zdroj: Reuters

Trump na své sociální síti v sobotu večer také zdůraznil, že by průplav nenechal spadnout do „špatných rukou“ a varoval před potenciálním čínským vlivem na průplav. Ten by podle něj neměla spravovat Čína.

Panamský průplav by měl znovu plně fungovat příští rok. Musí ale dopomoci srážky Číst článek

Trumpovo varování zvýrazňuje očekávaný posun americké diplomacie pod novým prezidentstvím. Trump se ani v minulosti neostýchal pohrozit i spojencům a používat agresivní rétoriku vůči protějškům, poznamenala Reuters.

Spojené státy Panamský průplav z velké části postavily a desítky let okolní území spravovaly. Americká vláda plně předala kontrolu nad kanálem Panamě v roce 1999 po období společné správy.

„Poplatky, které vybírá Panama, jsou směšné, zvláště při vědomí mimořádné štědrosti, kterou Spojené státy Panamě projevují,“ napsal Trump ve svém příspěvku. Zdůraznil, že průplav nebyl předán Panamě proto, aby z něj měla prospěch, ale jako symbol spolupráce.

„Jestliže principy, morální i právní, tohoto velkorysého gesta dávání, nebudou dodržovány, budeme požadovat, aby nám byl Panamský průplav navrácen. A to zcela a bez debaty,“ varoval Trump.