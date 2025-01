Trump by musel k soudu, pokud by chtěl obnovit činnost TikToku v USA, říká amerikanista

Na 170 milionů uživatelů čínské sociální sítě TikTok ve Spojených státech se od sobotního večera na svoji oblíbenou platformu nedostane. V neděli totiž začal platit zákon, podle kterého měla platforma přerušit spojení se svou mateřskou společností ByteDance, která sídlí v Číně, nebo činnost v USA ukončit. Okolnosti pro Český rozhlas Radiožurnál vysvětluje politolog a amerikanista z Institutu politologických studií FSV UK Jakub Dopieralla. Rozhovor Praha 19:22 19. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Donald Trump promlouvá ke svým příznivcům v Palm Beach na Floridě | Foto: Brian Snyder | Zdroj: Reuters

TikTok varoval, že pokud vláda končícího prezidenta Joea Bidena neposkytne jednoznačné ujištění, že nebude vymáhat zákon vedoucí k zákazu TikToku, tak se síť ve Spojených státech v neděli odmlčí. Nakonec to vedení TikToku udělalo ještě o den dříve. Proč to podle vás udělali?

Myslím si, že je to jedna z taktik, jak se snaží přesvědčit nastupujícího prezidenta Trumpa, aby učinil kroky k tomu, aby TikTok mohl být zase povolen v rámci Spojených států. Je to prostě součást nějaké, řekněme, nátlakové kampaně na to, aby udělal toto rozhodnutí, aby ta síť mohla začít opět fungovat.

Dá se čekat, že tahle taktika bude úspěšná a že obnova činnosti TikToku se stane jednou z priorit Donalda Trumpa a že američtí uživatelé se ke svým videím dostanou třeba hned v úterý?

Současná vyjádření prezidenta Trumpa tomu silně nasvědčují, že chce prozkoumávat možnosti, jak obnovit činnost TikToku. Nicméně z hlediska té legislativy, na základě které se to stalo, to vlastně není tak úplně jednoduché a není jisté, jestli jde vůbec ještě v tuto chvíli to rozhodnutí oddálit, případně nějak zrušit.

Určitě by se to rozhodnutí případně dostalo k soudu, takže i kdyby se Donald Trump rozhodl hned první den (po svém nástupu do funkce), že nějaké kroky učiní, tak není stoprocentně jisté, že k tomu vlastně má reálně pravomoc.

Ono se spekuluje o tom, že by Donald Trump mohl ten zákaz o 90 dní odložit. Z toho, co říkáte, to tedy není tak úplně jednoduché?

V té legislativě existuje možnost odložení, nicméně není jisté, jestli to lze odkládat ve chvíli, kdy už zákaz vstoupil v platnost. To je otázka spíše asi na ústavního právníka, zda tedy tohle je možné z hlediska toho, jak je legislativa napsána. Nicméně, i pokud to Donald Trump udělá, tak je skoro jisté, že finálně, zda to je v pořádku po legislativní stránce, bude moci rozhodnout až nějaký soud, protože je skoro jisté, že některá z těch stran to potom dá k soudu na další projednání.

Zásadní komunikační nástroj pro Američany

Už jsem zmiňoval, že ve Spojených státech má TikTok 170 milionů uživatelů. To je polovina populace. Jak důležitým komunikačním nástrojem se pro Američany stal?

Naprosto zásadním především pro mladší Američany. Poslední průzkumy veřejného mínění nasvědčují tomu, že třeba ve věkové skupině 18 až 29 let skoro 40 procent lidí získává v podstatě všechny své informace o americké politice právě ze sítě TikTok. Takže určitě to bylo naprosto zásadní komunikační médium a nepochybně zasáhlo i do toho, jak se potom především mladí voliči třeba rozhodovali v prezidentských volbách minulý listopad.

Takže rozhodně dopad TikToku na politiku byl velice velký. Jak moc? Samozřejmě to asi výzkumy ukáží až následně, až budou provedeny na základě nějakých detailnějších dat.

Mnozí Američané se na ten možný zákaz TikToku připravovali a ve velkém odcházeli na jinou čínskou aplikaci RedNote. Jak velký ten exodus v poslední době byl a o jakou platformu jde?

Zatím se bavíme o vyšších desítkách tisíc až stovkách tisíc uživatelů, kteří přecházejí na síť RedNote, takže je to nezanedbatelné, nicméně vzhledem ke 170 milionům lidí, kteří používali TikTok, je to zatím relativně malé číslo. Což neznamená, že to tak musí být nadále, samozřejmě to číslo může stoupat. Momentálně je to jedna z nejstahovanějších aplikací vůbec ve Spojených státech.

Problém je v tom, že ona může narazit na podobný nebo úplně stejný problém jako sociální síť TikTok v tom, že je prostě částečně zodpovědná čínské vládě a tím pádem také spadá pod tu legislativu. Ten zákon nespecifikuje pouze TikTok, ale všechny sociální sítě, které mohou být kontrolovány Čínou, takže se může stát, že i tato aplikace může být na základě toho zákona časem zakázána.

Co vlastně bylo důvodem a podkladem pro rozhodnutí vlády Joea Bidena, které vedlo k tomu zákonu a k zákazu TikToku. Z čeho vycházelo?

Vycházelo právě z toho předpokladu, že pokud čínská legislativa připouští to, že čínská vláda si kdykoliv může vyžádat od sociální sítě TikTok v podstatě jakákoliv data o uživatelích, tak je to masivní bezpečnostní riziko pro Spojené státy. Čínská vláda by mohla získat obrovské množství informací o chování uživatelů, a pokud se bavíme o 170 milionech Američanů, tak to samozřejmě může být naprosto zásadní.

Takže může to být prostředek například hypoteticky hybridní války, získávání a potenciálně i ovlivňování veřejného míněním, protože ten algoritmus samozřejmě může doporučovat uživatelům nějaké konkrétní informace, nějaké konkrétní uživatele. Takže bylo to nahlíženo jako bezpečnostní riziko z hlediska toho, že by čínská vláda teoreticky mohla ovlivňovat chování Američanů do takové míry, že Kongres a prezident vyhodnotili, že je potřeba učinit tyto kroky, které nakonec povedou k zákazu.

Ve Washingtonu se mezitím intenzivně připravují na pondělní inauguraci Donalda Trumpa do funkce prezidenta Spojených států. Přijedou státníci z celého světa, včetně čínského viceprezidenta. A dodejme, že Trump pozval přímo prezidenta Číny Si Ťin-pchinga. Co tohle naznačuje o budoucích americko-čínských vztazích?

Naznačuje to, že se je Donald Trump bude snažit nějak restartovat, ale určitě bych to nečetl tak, že to znamená nějaké zlepšení americko-čínských vztahů. Spíše to naznačuje, že Donald Trump bude ochoten používat jiné taktiky k vyjednávání, než používala dosavadní administrativa Joea Bidena v tom, že Donald Trump si zakládá na osobních vztazích se světovými lídry více než na nějakých formálních diplomatických komunikačních kanálech.

Takže to znamená, že k tomu bude chtít přistupovat jinak. Donald Trump mimo jiné zvažuje, že podnikne cestu do Číny k osobnímu jednání právě s čínským prezidentem. Ale nic to nemění na tom, že obchodní válka, která de facto probíhá mezi Čínou a Spojenými státy, bude i v té nové administrativě pokračovat.