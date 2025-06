Beze mě by prohrál volby, vzkazuje Musk Trumpovi. Prezident se mu chce pomstít zrušením jeho dotací

„Měli jsme skvělý vztah. Ale nevím, jestli to tak bude i nadále,“ řekl Trump novinářům v Bílém domě s tím, že ho Musk zklamal. Ten v úterý zkritizoval prezidentovu administrativu především kvůli zákonu na snížení daní a výdajů.

Elon Musk v reakci na slova prezidenta na sociální síti X napsal, že Trump by bez něj v listopadových volbách prohrál a do Bílého domu by se nedostal.

Musk si také myslí, že by Trumpovi republikáni neměli většinu ve Sněmovně reprezentantů a jen těsná výhoda by jim zůstala v horní komoře Kongresu - v Senátu. „Taková nevděčnost,“ dodal Musk.

Krátce po zhoršení vztahů s prezidentem zveřejnil Musk na své síti X anketu, ve které pokládá otázku, jestli má vytvořit novou politickou stranu, která by podle něj reprezentovala většinu Američanů.

Is it time to create a new political party in America that actually represents the 80% in the middle?