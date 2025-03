Trump na měsíc pozastavil cla na zboží z Mexika, pokud splňují podmínky dohody o volném obchodu

Americký prezident Donald Trump oznámil, že na měsíc pozastavuje cla na zboží z Mexika splňující podmínky dohody o volném obchodu mezi Spojenými státy, Mexikem a Kanadou (USMCA). Učinil tak po rozhovoru s mexickou prezidentkou Claudií Sheinbaumovou. Ta prohlásila, že pod dohodu USMCA spadá prakticky veškerý obchod Mexika se Spojenými státy. Washington 18:12 6. 3. 2025 (Aktualizováno: 18:42 6. 3. 2025) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Americký prezident ve svém projevu vzkázal, že během prvního měsíce jeho vlády zažívají USA zlaté časy, obhajoval také zavedení vysokých cel na státy jako Kanada nebo Mexiko | Foto: Win McNamee | Zdroj: Pool via Reuters

Spojené státy v úterý uvalily na dovoz z Mexika a Kanady cla ve výši 25 procent. Trump však již ve středu poskytl měsíční výjimku z nových cel automobilovým produktům splňujícím podmínky USMCA.

„Po hovoru s mexickou prezidentkou Claudií Sheinbaumovou jsem souhlasil, že Mexiko nebude muset platit žádná cla za nic, co spadá pod dohodu USMCA,“ napsal ve čtvrtek Trump na své sociální síti Truth Social. Dodal, že tato výjimka platí do 2. dubna. Poděkoval rovněž mexické prezidentce za spolupráci. Sheinbaumová označila telefonát s Trumpem za skvělý a slíbila pokračování spolupráce na omezování pašování drogy fentanyl z Mexika do USA.

Trumpovo prohlášení přišlo krátce poté, co americký ministr obchodu Howard Lutnick uvedl, že automobilová výjimka se pravděpodobně rozšíří na veškeré zboží z Mexika a Kanady splňující podmínky USMCA. Ministr odhadl, že výjimka by se tak týkala více než poloviny zboží dováženého z Mexika a Kanady.

Kanadský premiér Justin Trudeau označil Lutnickova slova za „slibné znamení“. Obchodní válka mezi Kanadou a Spojenými státy nicméně podle něj bude v dohledné době zřejmě pokračovat. Trump se ve svém prohlášení ke clům na dovoz z Kanady nevyjádřil.

Americký prezident zavedení 25procentních cel na dovoz z Kanady a Mexika zdůvodňuje tím, že z těchto zemí se do USA dostává fentanyl a také značné počty migrantů bez dokladů. Trump volá po tom, aby obě země dělaly více proti nelegální migraci a pašování drog.

Zpravodajský server U. S. News & World Report v této souvislosti napsal, že zatímco z Mexika se do USA dostává značné množství fentanylu, o Kanadě to tvrdit nelze. V loňském fiskálním roce bylo podle údajů amerického celního úřadu na hranici s Kanadou zabaveno 19,5 kilogramu fentanylu, zatímco na hranici s Mexikem to za stejné období bylo 9,5 tuny.